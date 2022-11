Ouverture de la BBC Qatar World Cup en contraste frappant avec FOX

Si vous avez manqué l’ouverture de la BBC à la Coupe du monde du Qatar diffusée au Royaume-Uni, il est important de la regarder. Que vous soyez fan de football ou non, cela montre ce qui se passe lorsque vous n’avez pas d’État-nation qui parraine la couverture d’un réseau de télévision.

Comme vous le savez peut-être, la toile de fond de la Coupe du monde 2022 au Qatar a été entachée de polémiques.

De nombreuses histoires avant le lever de rideau entre le Qatar et l’Équateur se sont concentrées sur les décès de travailleurs migrants et les droits LGBTQ+.

Il était donc intéressant d’observer le contraste des reportages entre les différents diffuseurs avant le début du tournoi tant attendu.

Couverture d’introduction de la BBC

Les mots d’ouverture du présentateur Gary Lineker pour la BBC ont immédiatement abordé les préoccupations concernant les droits de l’homme dans la nation du Golfe.

L’ancien attaquant anglais et animateur de la BBC était droit au but, qualifiant le tournoi de plus controversé de mémoire récente.

Il a déclaré : “Depuis que la FIFA a choisi le Qatar en 2010, la plus petite nation à accueillir la plus grande compétition de football a été confrontée à de grandes questions.”

Lineker était sur le point car il y a eu de nombreuses accusations de corruption dans la candidature du Qatar à la Coupe du monde.

De plus, l’homosexualité est interdite alors que les droits des femmes sont également à l’honneur. L’expert de la BBC a déclaré: «Dans ce contexte, il y a un tournoi à jouer ici qui sera regardé et apprécié dans le monde entier. Tenez-vous en au football, dites FIFA, eh bien, nous le ferons pendant au moins quelques minutes.

La BBC ouvre la Coupe du monde du Qatar différemment de FOX Sports

L’ouverture par la BBC, qui a ajouté un contexte important au tournoi organisé au Qatar, contrastait fortement avec FOX Sports. Par exemple, FOX Sports a fait l’éloge des organisateurs pour avoir accueilli la toute première Coupe du monde dans un pays du Moyen-Orient.

Le clip ci-dessous n’est qu’un petit aperçu de la manière nauséabonde avec laquelle FOX Sports n’a mentionné que les aspects positifs de la nation qatarie, tout en refusant de parler de l’une des controverses.

Pendant ce temps, le rival de FOX Sports, Telemundo Deportes, a été très honnête et transparent dans sa couverture. À tel point que nous pensons que Telemundo mérite le mérite d’avoir parlé de Qatar 2022.

Il est prévu que les Qataris aient dépensé près de 220 milliards de dollars, soit près de 15 fois ce que la Russie a dépensé pour l’organisation du tournoi en 2018.

Plus tôt dans la journée, la BBC a également diffusé cet article qui approfondissait les problèmes qui affligent le Qatar.

Bien qu’il soit évident que la BBC s’est attaquée de front aux problèmes géopolitiques, FOX Sports semble se détourner des problèmes en cours.

Il est intéressant de noter que Qatar Airways, la compagnie aérienne publique du pays hôte, est un sponsor majeur de la couverture de FOX, ce qui signifie que la plupart de ce que les téléspectateurs verront sur FOX pourrait être influencé d’une manière ou d’une autre.

Le partenariat entre la compagnie aérienne et le réseau date de l’année dernière, lorsque Qatar Airways a annoncé un partenariat avec la Concacaf. La compagnie aérienne internationale était également le principal sponsor de FOX pour sa couverture de la Gold Cup 2021, y compris la signalisation sur son plateau de studio.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus