Ouverture de Jerrod Carmichael aux Golden Globes 2023 – Hollywood Life

Jerrod Carmichael s’est assuré qu’il recevait un chèque de paie en peluche avant de signer pour accueillir les Golden Globe Awards 2023, qui se sont tenus le 10 janvier au Beverly Hilton. Le stand-up lauréat d’un Emmy, 35 ans, a révélé qu’il était payé 500 000 $ pour animer le concert lors de son monologue d’ouverture, où il a directement rejeté les récompenses pour leur scandale passé de la diversité.

“Je suis ici parce que je suis noir”, a-t-il plaisanté, s’adressant au public du premier Emmy depuis qu’il a été révélé qu’ils n’avaient aucun membre noir lors d’une exposition de 2020 par le Temps de Los Angeles. L’année suivante, NBC a choisi de ne pas téléviser les prix à la lumière du scandale, tandis que les talents et les créatifs ont boycotté presque entièrement les Globes.

Donnant à tout le monde un rappel, Jerrod a poursuivi: «Je vais rattraper tout le monde dans la salle. Les Golden Globe Awards n’ont pas été diffusés l’année dernière parce que la HFPA – qui, je ne dirai pas qu’ils étaient une organisation raciste, mais ils n’avaient pas un seul membre noir jusqu’à la mort de George Floyd, alors faites de cette information ce que vous voulez… ”

Puis, il a raconté comment il avait obtenu le poste. “J’étais à la maison, en train de boire du thé, quand j’ai reçu un coup de fil de mon homme Stephen Colline», se souvient-il. “Il a dit:” Jerrod, je produis les 80e Golden Globes et ce serait un honneur si tu acceptais d’être l’hôte. J’étais comme, ‘Wow.’ Une minute, vous faites du thé à la menthe à la maison, et ensuite vous êtes invité à être le visage noir d’une organisation blanche assiégée. La vie vient vite à vous ! »

Pourtant, il avait des scrupules à affronter les Globes. « J’ai dit : ‘Stephen, je suis déchiré. Je vais être honnête avec vous: on me demande seulement d’héberger ça, je sais, parce que je suis noir. Il a dit : « Laisse-moi t’arrêter là, Jerrod. On vous demande d’animer cette émission parce que vous êtes talentueux. On vous demande d’animer cette émission parce que vous êtes charmant. On vous demande d’animer cette émission parce que vous êtes l’un des plus grands comédiens d’une génération.

Coupant les applaudissements de la foule, Jerrod a déclaré: «Mais Stephen’s Black, alors qu’est-ce qu’il sait? Il produit la série uniquement parce qu’il est noir ! Ils ne vont pas non plus lui dire pourquoi il est là !

À la recherche d’une voix de raison, la star s’est tournée vers son ami Avery, qui, selon lui, était un remplaçant pour «tout Noir en Amérique», simplement pour «le plaisir de ce monologue». Il se souvient : “J’ai dit : ‘Avery, ils m’ont demandé d’accueillir le Golden Globe ! Que devrais-je faire?’ Elle a dit: “Je suis si fière de toi, bookmaker, maintenant, rappelle-moi de quelle remise de prix il s’agit encore?”

Lui rappelant que c’était celui “avec le truc” pas de Noirs “”, il a demandé à Avery s’il devait accepter le poste. Passant à l’essentiel, elle lui a demandé combien il était payé. Lorsqu’il a révélé qu’il s’agissait d’un demi-million de dollars, Avery n’avait qu’une chose à dire : “Garçon, si tu ne mets pas un bon costume et prends l’argent des Blancs !”

Le comique n’a pas été étranger au tapis rouge récemment. L’année dernière, Jerrod a décroché l’Emmy pour une écriture exceptionnelle pour une variété spéciale pour son spécial Carmichael : Rothanielce qui était salué comme coupant et conscient de soi. En 2021, le natif de Caroline du Nord a réalisé, produit et joué dans la comédie noire Sur le compte de trois. Il a été félicité pour la HBO documentaires Accueil Vidéos (2019) et Sermon sur la montagne (2019), qu’il a créé, réalisé, produit et joué. Et bAvant cela, il a créé et joué dans Le spectacle Carmichaelqui a duré trois saisons de 2015 à 2017.

