Dix autres centres de vaccination de masse devraient ouvrir en Angleterre cette semaine avec plus d’un million de plus de 80 ans invités à recevoir leur vaccin contre le coronavirus dans le cadre de la campagne visant à protéger 15 millions de personnes dans les groupes les plus vulnérables d’ici la mi-février.

Cela intervient alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté le public à «jouer son rôle» en soutenant «le plus grand programme de vaccination de l’histoire britannique», notamment en aidant les personnes âgées à se rendre à leurs rendez-vous.

M. Hancock a appelé le public à s’engager à respecter trois engagements: «aider», «rejoindre» et «rester informé» pendant les efforts en cours pour vacciner, mener des essais cliniques et partager des conseils de santé précis.

Les chiffres officiels publiés samedi montrent que 3 559 179 personnes ont maintenant reçu leur première dose de vaccin – une augmentation de 324 233 en 24 heures, ce qui porte le total protégé à environ un sur 19 de la population britannique.

Samedi, 1 295 décès par jour ont été signalés, portant le nombre de décès dus à la pandémie à 88 590. Mais le nombre de cas positifs signalés sur une période de 24 heures est tombé à 41 346.

La cathédrale de Blackburn, le terrain de rugby de St Helens, l’aire de restauration de Norwich et un parc-relais à l’extérieur de York font partie des nouveaux endroits où une vaccination à grande échelle aura lieu à partir de lundi.

NHS England a déclaré avoir rejoint les sept sites de vaccination de masse existants à travers le pays, aux côtés d’un millier de chirurgies dirigées par des médecins généralistes et de plus de 250 hôpitaux fournissant déjà des injections.

Les 10 nouveaux centres ouverts à partir de lundi sont:

– Centre international de Bournemouth sur la côte sud

– Hippodrome de Taunton dans le Somerset

– Cathédrale de Blackburn dans le Lancashire

– Centre d’activités de Salt Hill à Slough, Berkshire

– l’aire de restauration de Norwich à Norfolk

– Le Lodge à Wickford, Essex

– Princess Royal Sports Arena dans le Lincolnshire

– Terrain de rugby de St Helens à Merseyside

– Le parc-relais à l’Askham Bar à York

– Centre olympique de bureau à Wembley, au nord de Londres

Les personnes âgées de 80 ans ou plus qui vivent à moins de 45 minutes en voiture d’un centre se voient offrir le choix d’organiser un coup dans l’un des 17, ou sur un site de pharmacie via le service national de réservation.

Toute personne ne souhaitant pas voyager peut attendre d’être contactée par son service de vaccination ou son hôpital dirigé par un médecin généraliste.

Quelque 641 000 invitations ont été envoyées la semaine dernière et 380 000 autres devaient atterrir sur les paillassons des gens ce week-end.

Un demi-million de lettres supplémentaires seront envoyées cette semaine, a déclaré le NHS England.

Le NHS England a déclaré que les nouveaux centres seraient en mesure d’administrer des «milliers» de vaccins par semaine, augmentant et diminuant les opérations en fonction des stocks de vaccins.

Cela signifie également qu’au moins un centre est situé dans chaque région sanitaire et garantit que les régions rurales du pays comme Boston dans le Lincolnshire et Norwich sont à portée d’un seul.

Ruth May, infirmière en chef pour l’Angleterre, a déclaré que le programme de vaccination du NHS avait pris un «bon départ» avec plus de 3 millions de personnes vaccinées, dont «plus d’un tiers des personnes âgées de 80 ans ou plus».

Selon le Département de la santé et de la protection sociale (DHSC), environ 45% des personnes âgées de 80 ans et plus ont été vaccinées.

Marion Teulon, 67 ans, infirmière au nouveau site de la cathédrale de Blackburn, a exhorté les gens à ne pas arriver tôt pour les rendez-vous.

«Je sais à quel point les gens sont impatients d’être protégés et s’il est important que les gens arrivent à l’heure, la dernière chose que nous voulons, ce sont les gens qui attendent inutilement dans le froid afin que les gens évitent d’arriver tôt et s’en tiennent à leur créneau alloué», a-t-elle déclaré. .

Le gouvernement espère que chaque adulte au Royaume-Uni aura reçu sa première dose de vaccin d’ici juillet, alors que la campagne de vaccination s’accélère.

Des sources de Whitehall ont dit Le télégraphe du dimanche deux autres vaccins dans le pipeline, produits par Moderna et Johnson & Johnson, pourraient accélérer le déploiement suffisamment pour que chaque plus de 18 ans ait été administré par jab d’ici la fin juin.

Pendant ce temps, le public est exhorté à continuer à pratiquer la distanciation sociale et à suivre les directives gouvernementales liées aux coronavirus.

Le DHSC a déclaré que les gens pourraient soutenir «l’effort national» en s’engageant à la demande d’engagements du gouvernement.

Le département a déclaré qu’il pouvait «aider» en aidant sa famille et ses amis à assister à des rendez-vous pour le vaccin ou à devenir un intervenant bénévole du NHS, et à «rejoindre» les essais cliniques sur le traitement Covid-19.

Les gens peuvent également aider les autres à «rester informés» en partageant des conseils précis du NHS et en étant à l’affût des escroqueries contre les vaccins Covid.

M. Hancock a déclaré: «Tout au long de cette pandémie, j’ai été impressionné par la contribution du public britannique à la lutte contre le virus. Je tiens à remercier tout le monde pour le temps, les efforts et la patience dont ils ont fait preuve pour assurer leur sécurité et celle des autres.

«Nous reconnaissons que tant de personnes veulent soutenir notre NHS afin que les travailleurs de la santé et des soins puissent continuer à sauver des vies, et c’est maintenant votre chance de vous impliquer en aidant les personnes âgées de 80 ans et plus à recevoir leurs coups.

«J’exhorte tout le monde, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites ou d’où vous venez, à se manifester et à tenir nos trois engagements.

«Tout le monde a un rôle à jouer dans cet effort national – pour protéger notre NHS, nos proches et les proches des autres aussi.»