Ouverture de cliniques éphémères de vaccination contre la grippe à Yellowknife

Baker Center organise le premier en ville jeudi et d’autres sont prévus à AVens et Multiplex dans les prochains jours

Le Baker Center était un peu plus plein que d’habitude le 31 octobre.

Et pas à cause d’une sorte de tromperie ou de traitement.

Le GTNO a ouvert une clinique éphémère permettant aux gens de se faire vacciner soit contre la grippe, soit contre le Covid, ou les deux, s’ils le souhaitent.

Janie Neudorf, une infirmière praticienne qui supervise la clinique du Baker Centre, était assise derrière son bureau jeudi matin, s’organisant pour se préparer au tirage des vaccins pour ceux qui arrivaient.

Elle a dit qu’elle s’attendait à une participation nombreuse.

« Les personnes âgées sont extraordinaires, elles constituent une population formidable et elles sont nombreuses à se faire vacciner », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’ils se soucient de leur santé et nous aimons les servir et ils souhaitent rester en bonne santé. »

Se faire vacciner est assez simple, a expliqué Neudorf : les gens entrent dans une clinique et présentent une pièce d’identité pour s’enregistrer. Après cela, une fois qu’une place s’ouvre, quelqu’un lui donnera sa chance.

Outre le Baker Center, Neudorf a déclaré qu’il y aurait d’autres cliniques à venir, dont une à Avens aujourd’hui de 10h à 15h.

Pour les jeunes, Neudorf a déclaré que la Santé publique de Yellowknife s’est associée à la Yellowknife Playgroup Association pour organiser une autre clinique au Multiplex dimanche entre 9 h et 13 h 30. Elle est ouverte aux familles qui ont au moins un enfant de moins de cinq ans et est annoncée. comme une journée de plaisir en famille.

Il y aura des activités qui pourront divertir les enfants, a ajouté Neudorf, ainsi que ce qu’on appelle le brouillard antigrippal, un vaccin qui est pulvérisé dans le nez plutôt qu’avec une aiguille.

Neudorf a déclaré qu’il fallait une équipe d’environ 10 personnes pour travailler à la clinique du Baker Center, y compris l’administration, les soins infirmiers et quelques personnes qui prélèvent des vaccins.

« Je veux que les gens sachent qu’il est vraiment important de se faire vacciner », a-t-elle déclaré. « Je pense que les gens ne savent pas à quel point la grippe peut vous rendre malade et que la grippe saisonnière peut avoir de très mauvaises conséquences. Elle peut entraîner des hospitalisations. »