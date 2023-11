Ouverture à Paris d’une conférence sur l’aide humanitaire à Gaza

Le président français Emmanuel Macron organise jeudi à Paris une conférence sur l’aide humanitaire à Gaza qui accueille des responsables de plus de 50 pays ainsi que des agences des Nations Unies et des ONG. Israël, qui bombarde le territoire palestinien depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, sera absent. Suivez notre blog en direct pour les derniers développements. Toutes les heures sont celles de Paris (GMT+1).

S’exprimant lors d’une conférence sur l’aide humanitaire pour Gaza jeudi à Paris, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il devait y avoir une pause humanitaire dans les combats dans la bande de Gaza et que les pays devaient « œuvrer pour un cessez-le-feu » dans la guerre entre Israël et le Hamas.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient avancé au cœur de la ville de Gaza, principal bastion du Hamas et plus grande ville de l’enclave côtière. Le groupe militant a déclaré que ses combattants avaient infligé de lourdes pertes aux forces israéliennes.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré mercredi que Washington s’opposait à toute “réoccupation” israélienne de la bande de Gaza après la conclusion de la guerre Israël-Hamas. Blinken a également déclaré que les États-Unis s’opposaient à toute « tentative de blocus ou de siège » ou de réduction de la taille du territoire palestinien après le conflit.

Le nombre de Palestiniens tués dans la guerre a dépassé les 10 500, dont plus de 4 300 enfants, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

12h00 : Au moins sept Palestiniens tués lors d’un raid israélien en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé

Au moins sept Palestiniens ont été tués et 13 autres blessés par les forces israéliennes lors d’un raid sur la ville de Jénine et un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, a annoncé jeudi le ministère palestinien de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait des raids antiterroristes à Jénine, mais n’a donné aucun autre détail.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 150 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les forces israéliennes en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les forces israéliennes ont arrêté plus de 1 000 Palestiniens en Cisjordanie au cours de cette période, a indiqué l’armée, la plupart d’entre eux étant affiliés au Hamas. Des affrontements ont souvent éclaté lors de telles opérations.

11h37 : “L’élimination du Hamas n’arrivera pas”, déclare le Premier ministre palestinien à FRANCE 24

S’adressant à FRANCE 24, un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a appelé à “un cessez-le-feu immédiat” à Gaza, mais a déclaré que “les Israéliens ne veulent pas de cessez-le-feu parce qu’aujourd’hui, ils sont en l’ambiance de vengeance”.

Shtayyeh a affirmé que l’objectif d’Israël d’éliminer le Hamas « ne se réalisera absolument pas » et a appelé à une « solution globale » au conflit israélo-palestinien ainsi qu’à une « intervention internationale pour exercer une pression sérieuse sur Israël ».

Enfin, Shtayyeh a déclaré qu’il aimerait voir des « élections générales » organisées pour les Palestiniens.







12h19 TÊTE À TÊTE © FRANCE 24

En savoir plusL’Autorité palestinienne peut-elle diriger une bande de Gaza post-Hamas ?

11h20 : « Pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza », déclare un responsable militaire israélien

Un responsable militaire israélien a nié jeudi l’existence d’une crise humanitaire dans la bande de Gaza, tout en reconnaissant que le territoire palestinien est confronté à plusieurs défis dans le cadre de la guerre en cours.

“Nous savons que la situation civile dans la bande de Gaza n’est pas facile”, a déclaré le colonel Moshe Tetro, chef de la coordination et de la liaison au COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles à Gaza.

“Mais je peux dire qu’il n’y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les remarques de Tetro interviennent le même jour qu’une conférence internationale sur l’aide humanitaire à Gaza se tenait à Paris.

Plus de 10 500 personnes ont été tuées dans l’enclave assiégée depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

11h00 : Le chef de l’UNRWA déclare que l’aide entrant à Gaza par le passage de Rafah est insuffisante

Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a déclaré jeudi qu’il était nécessaire d’apporter une aide humanitaire continue et significative à Gaza, y compris du carburant.

S’exprimant lors de l’ouverture d’une conférence à Paris sur l’aide à Gaza, Lazzarini a également déclaré que l’aide arrivant via le passage de Rafah avec l’Egypte était insuffisante, ajoutant que tous les passages vers Gaza devraient être ouverts.

Le chef de l’UNRWA s’est également dit préoccupé par le risque de débordement de la situation dans le territoire palestinien déchiré par la guerre, ajoutant que la Cisjordanie “est en ébullition”.

10h46 : Macron affirme qu’Israël a une “responsabilité éminente” de respecter la loi

S’exprimant à l’ouverture d’une conférence de Paris sur l’aide humanitaire à Gaza, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’Israël a le droit de se défendre, mais qu’il a également une « responsabilité éminente de respecter la loi » dans sa réponse aux attentats meurtriers du Hamas le 7 octobre. attaque.

Les civils de Gaza « paient le prix » de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré Macron, ajoutant que la population « doit être protégée ».

Il a ajouté que « la lutte contre le terrorisme ne peut jamais se faire sans règles. Israël le sait. Le piège du terrorisme est le même pour nous tous : céder à la violence et renoncer à nos valeurs.»

« Toutes les vies ont la même valeur et il n’y a pas de double standard pour ceux d’entre nous qui ont des valeurs universelles et humanistes », a-t-il déclaré.

10h36 : Macron déclare que les pays doivent « œuvrer pour un cessez-le-feu » à Gaza

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu’il fallait très rapidement une pause humanitaire à Gaza et que les pays devaient également œuvrer pour un cessez-le-feu.

“Les civils doivent être protégés, c’est indispensable et non négociable et c’est une nécessité immédiate”, a déclaré Macron au début d’une conférence humanitaire sur Gaza à Paris.

8h49 : Les troupes israéliennes font face à une « guerre urbaine intense » à Gaza alors que le Hamas exploite le réseau de tunnels

Les troupes israéliennes sont confrontées à des conditions difficiles à Gaza alors que les combattants du Hamas exploitent un vaste réseau de tunnels pour lancer des attaques rapides.

“J’ai des nouvelles de quelqu’un que je connais [who] “C’est un combattant du Hamas qui est sorti des combats”, rapporte Jordana Miller, correspondante étrangère d’ABC News depuis Jérusalem, à FRANCE 24. “Il a dit : “C’est très difficile parce que certains combattants du Hamas sautent par les tunnels, ils tirent des tirs anti-terroristes”. des missiles de char, puis ils reviennent et disparaissent. »







03:41 Jordana Miller, correspondante étrangère d’ABC News, s’entretient avec FRANCE 24. © France 24 capture d’écran

8h34 : Macron s’entretiendra avec Netanyahu d’Israël après la conférence sur l’aide à Gaza à Paris

Les autorités israéliennes ne seront pas présentes jeudi à Paris à une conférence sur l’aide humanitaire à la bande de Gaza, mais le président français Emmanuel Macron, qui prononcera un discours à l’ouverture de l’événement, devrait s’entretenir avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu après sa conclusion. Reportage de Clovis Casali de FRANCE 24.







04:19

7h53 : Négociations en cours pour un cessez-le-feu à Gaza en échange de libérations d’otages, ont déclaré des responsables à AP

Des négociations sont en cours pour un cessez-le-feu humanitaire de trois jours dans la bande de Gaza en échange de la libération d’une douzaine d’otages détenus par le Hamas, selon deux responsables égyptiens, un de l’ONU et un diplomate occidental, qui se sont entretenus avec Associated. Presse sous couvert d’anonymat.

L’accord permettrait à davantage d’aide, y compris des quantités limitées de carburant, d’entrer dans le territoire assiégé afin d’atténuer la détérioration des conditions de vie des 2,3 millions de Palestiniens qui y sont coincés. Le Qatar, l’Égypte et les États-Unis négocient ce projet, selon les responsables et le diplomate.

7h26 : Des responsables de plus de 50 pays devraient assister à la conférence sur l’aide humanitaire à Gaza à Paris

Des responsables de pays occidentaux et arabes, des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales se réunissent jeudi à Paris pour une conférence sur la manière de fournir une aide aux civils de la bande de Gaza pendant la guerre entre Israël et le Hamas, y compris des propositions pour un couloir maritime humanitaire et des hôpitaux de campagne flottants. .

Le président français Emmanuel Macron, qui a appelé à une « pause humanitaire » dans le conflit, souhaite que la conférence réponde aux besoins croissants de l’enclave palestinienne assiégée, notamment en nourriture, en eau, en produits médicaux, en électricité et en carburant.

Plus de 50 pays sont attendus, dont plusieurs pays européens, les États-Unis et des puissances régionales comme la Jordanie, l’Égypte et les pays du Golfe, a indiqué la présidence française. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh est également présent.

Les autorités israéliennes ne participeront pas à la conférence de jeudi, a annoncé l’Élysée.

Tous les gouvernements ont néanmoins “intérêt à ce que la situation humanitaire s’améliore à Gaza, y compris en Israël”, a déclaré un collaborateur de Macron aux journalistes sous couvert d’anonymat avant le rassemblement.

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le plus haut responsable humanitaire de l’ONU et le président du Comité international de la Croix-Rouge devraient fournir des détails sur les besoins urgents dans la bande de Gaza.

Plus de 1,5 million de personnes – soit environ 70 pour cent de la population de Gaza – ont fui leurs foyers, et on estime qu’environ 1,2 milliard de dollars sont nécessaires pour répondre à la crise.

02h35 : forces israéliennes et combattants du Hamas combattent dans la ville de Gaza

Les Palestiniens vivant au cœur de la plus grande ville de Gaza ont déclaré…