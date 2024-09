Ouverture à froid de ‘SNL’ : Andy Samberg, Jim Gaffigan et Dana Carvey rejoignent Maya Rudolph

« Saturday Night Live » a lancé sa 50e saison, prêt à affronter la campagne présidentielle de 2024, et a finalement révélé qui avait été choisi pour jouer des personnages clés, notamment le gouverneur Tim Walz, le sénateur de l’Ohio JD Vance et le deuxième gentleman Doug Emhoff.

Lors de l’ouverture à froid de la première de la saison, Maya Rudolph, ancienne membre de la distribution de « SNL », a repris son point de vue sur la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle, comme cela avait été largement rapporté. Elle a été rejointe par le comédien Jim Gaffigan dans le rôle de Walz, le génial colistier de Harris et gouverneur du Minnesota. Andy Samberg, ancien élève de « SNL », est apparu dans le rôle d’Emhoff, et un autre ancien élève du côté démocrate a été complété : Dana Carvey dans le rôle du président Biden. Pendant ce temps, les membres actuels de la distribution, James Austin Johnson, sont revenus en tant qu’ancien président Trump, tandis que Bowen Yang a assumé le rôle de son colistier, Vance.

1 2 3 1. Jim Gaffigan était Tim Walz. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times) 2. Andy Samberg a joué Doug Emhoff. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times) 3. Dana Carvey était présidente Biden. (Kevin Wolf / Associated Press)

Le sketch s’est ouvert avec l’acteur Andrew Dismukes dans le rôle du présentateur d’ABC, David Muir, qui a co-modéré le récent débat présidentiel, s’adressant aux téléspectateurs avant de passer aux images des rassemblements organisés par chacun des candidats.

Lors du rassemblement Harris-Walz, Harris de Rudolph a plaisanté quelques secondes après avoir atteint le podium : « Regardez qui est tombé de ce cocotier ? » et finit par se lancer dans son rire remarquable. À un moment donné, elle a déclaré : « Ma campagne est comme la chanson de Sabrina Carpenter, « Espresso » : les paroles sont vagues mais l’ambiance gifle. » Walz de Gaffigan a ajouté ses propres piques, affirmant que sa décision de rejoindre le ticket Harris était personnelle : « En tant qu’ancien enseignant, j’ai besoin d’argent. … Ce costume vient de Costco. C’est une marque de Kirkland. Entre-temps, Emhoff de Samberg s’est imposé comme le « Deuxième Gentle-mensch ». Plus tard, alors que Biden bégayait et confus, Carvey est monté sur scène et a déclaré : « Beaucoup de gens oublient que je suis président. Même moi ! » Lorsque Rudolph l’a remercié d’avoir « donné la priorité au pays et d’avoir passé le relais », Biden de Carvey a répondu : « Je ne voulais pas ! Ils m’ont fait.

Plus tard dans le sketch, le Trump de Johnson se tenait derrière une vitre pare-balles et disait à la foule : « Je vous vois essayer de partir, mais les portes sont verrouillées. » Lorsque Yang’s Vance est monté sur scène, il s’est adressé à la foule en disant : « À quel point aimons-nous Donald Trump ? Cet après-midi encore, il a dit : « JD, tu es comme un fils pour moi. Parce que je ne t’aime pas mais je suis coincé avec toi.’

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce des candidatures démocrate et républicaine, des spéculations ont eu lieu quant à savoir qui « SNL » enrôlerait pour se faire passer pour les personnalités politiques. Lorsque Walz a été choisi comme candidat à la vice-présidence de Harris, le nom de Steve Martin a rapidement circulé. Mais Martin a déclaré au Times cet été que le patron de « SNL », Lorne Michaels, lui avait fait une offre, et il l’a refusée : « J’ai dit : ‘Lorne, je ne suis pas un impressionniste. Vous avez besoin de quelqu’un qui peut vraiment coincer le gars. J’ai été choisi parce que j’ai les cheveux gris et des lunettes.

L’ami de Martin et co-star de « Only Murders in the Building », Martin Short, avait déjà interprété Emhoff dans un sketch sur le thème de la Pâque en 2021. Et Rudolph, un ancien membre de la distribution de « SNL », a joué Harris pour la première fois dans « SNL » en décembre 2019, l’aidant à remporter l’Emmy de l’actrice invitée dans une série comique. Elle a repris l’impression lors des élections de 2020 aux côtés de Jim Carrey dans le rôle de Biden.

La première de la saison de la série de sketchs de longue date a été animée par la star de « Hacks » Jean Smart et en vedette l’invité musical Jelly Roll.