Outre le tabagisme, les facteurs de risque du cancer du poumon incluent la pollution et la génétique

Alors que l’on reconnaît de plus en plus les facteurs qui contribuent au risque de cancer du poumon, il est temps de penser au-delà du tabagisme, selon les intervenants d’une session de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon de 2024. Ces facteurs vont de l’air de nos maisons à la composition de notre ADN, et des solutions politiques intelligentes et des stratégies d’atténuation sont essentielles.

Tout d’abord, Joan Schiller, docteure en médecine, de la Lung Cancer Research Foundation en Virginie, a évoqué le rôle de la pollution de l’air extérieur dans le cancer du poumon. La pollution de l’air due à la combustion de combustibles fossiles est largement évoquée en termes d’effets respiratoires et cardiaques, mais elle est également une cause importante de cancer du poumon et représente environ 14 % des décès liés au cancer du poumon, a déclaré Schiller. Les particules fines connues sous le nom de PM 2.5 est particulièrement insidieuse, car elle s’infiltre dans les bronchioles et les cellules alvéolaires et provoque des effets systémiques. Une dose de 10 mcg/m3 augmentation des PM 2.5 est associé à un HR pour le cancer du poumon de 1,13, et pour les non-fumeurs, le HR monte à 1,73.1 Un autre facteur de risque de cancer du poumon dans l’air qui nous entoure est la pollution due aux feux de forêt, qui deviennent plus fréquents, plus intenses et plus longs, ainsi qu’à leurs PM 2.5 transporte plus de carbone et donc un plus grand potentiel oxydatif.

Les facteurs de risque de cancer du poumon, outre le tabagisme, vont de l’air extérieur et intérieur de nos maisons à la composition de notre ADN | Crédit image : © malp – stock.adobe.com

Que peuvent faire les individus pour lutter contre les effets de la pollution de l’air extérieur ? Les actions personnelles, comme la réduction de l’utilisation des véhicules à essence, sont très importantes, mais les personnes présentes dans la salle doivent également faire entendre leur voix pour faire changer les choses.

« En tant que représentants des soins de santé, nous sommes de puissants messagers, et en tant que professionnels de la cancérologie, nous sommes très « de puissants messagers », a déclaré Schiller.

Bien que la génétique soit impossible à modifier, la communauté des personnes atteintes du cancer du poumon a toujours un rôle à jouer pour élargir l’accès aux tests génomiques, selon le Dr Andres Cardona, du Centre de recherche et de traitement du cancer Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombie. La fréquence des mutations varie selon l’ascendance et les variantes germinales pathogènes sont censées augmenter le risque de cancer du poumon.

Des recherches récentes ont montré la prévalence de ces variantes dans des cohortes telles que Patients hispaniques atteints d’adénocarcinome pulmonaireen particulier les patients de sexe masculin et plus jeunes,2 ainsi que des preuves que porteurs d’une mutation germinale du gène EGFR avaient une durée de traitement plus longue avec l’osimertinib.3

L’ascendance n’affecte pas seulement l’épidémiologie moléculaire de la maladie, elle pourrait également influencer la pharmacogénomique chez les patients atteints de facteurs oncogènes, et des recherches supplémentaires sont nécessaires. « Bien que nous soyons tous humains, nous et nos maladies sommes complètement différents », a-t-il conclu.

Laura Mezquita, docteure en médecine et titulaire d’un doctorat de l’hôpital Clinic de Barcelone, en Espagne, a ensuite évoqué le rôle des polluants intérieurs comme le radon, un gaz radioactif provenant du sol et associé à 3 à 14 % des cas de cancer du poumon. Un niveau de radon de 300 Bq/m3, qui est le niveau de référence de l’Union européenne, correspond à l’équivalent d’une dose de radiation de 274 radiographies thoraciques par an. Les mécanismes spécifiques par lesquels il contribue au cancer du poumon ne sont pas entièrement compris, mais compte tenu de ses effets néfastes connus sur l’ADN, les agences de santé s’efforcent de sensibiliser à la nécessité de mesurer et d’atténuer le radon dans les habitations.

D’autres polluants intérieurs sont la fumée de tabac et les vapeurs de tabac, la consommation de marijuana et les émanations ou huiles de cuisson. Mais Mezquita souligne que la plupart des patients sont exposés non pas à un seul facteur de risque, mais à plusieurs, et que nous devons mener davantage de recherches sur les mécanismes communs aux cancérogènes. Elle et ses collègues mènent actuellement une étude prospective sur l’exposome du cancer du poumon et sur la manière dont la combinaison de cancérogènes et de facteurs endogènes affecte la qualité de vie, la réponse au traitement et la survie, dans l’espoir que « grâce à ce type de collaborations multidisciplinaires, nous pourrons fournir des informations plus détaillées et une meilleure compréhension du rôle de ces facteurs de risque dans le cancer du poumon et identifier les groupes spécifiques à risque ».

Enfin, Isabelle Soerjomataram, MD, PhD, du Centre international de recherche sur le cancer en France, a discuté du rôle des politiques de prévention du cancer du poumon en s’attaquant à d’autres facteurs que le tabagisme et de la manière dont elles doivent être adaptées aux sources de pollution prévalentes et au contexte culturel de chaque pays.

Parmi les stratégies efficaces, on peut citer la taxe sur la congestion à Londres, qui a permis de réduire la pollution de l’air après avoir imposé une taxe de 15 £ pour circuler dans une zone congestionnée de la ville. Cette mesure a été lancée davantage comme une mesure de contrôle du trafic que comme une intervention sanitaire, mais Soerjomataram anticipe des effets positifs sur la santé et le bien-être, ainsi qu’une augmentation des recettes pour la ville qui peuvent être réinvesties dans les transports publics.

Les décideurs politiques disposent de nombreux instruments pour réduire la pollution atmosphérique, non seulement financiers comme dans le cas de Londres, mais aussi réglementaires, infrastructurels, technologiques et bâtis. Mais ils doivent être attentifs aux conséquences imprévues, comme lorsqu’une loi indonésienne exigeant que les voitures aient au moins trois passagers, a conduit les conducteurs à embaucher des enfants simplement pour s’asseoir dans une voiture.

« Il est vraiment important de considérer cela comme une multitude de choses. [actions] que vous pouvez essayer, et quelque chose qui est également durable », a déclaré Soerjomataram.

