“Outlander” se terminera avec la saison 8, suivie de la série préquelle “Blood of My Blood”

Outlander se terminera avec la saison 8 – mais pas la peine, les fans de la romance historique qui voyage dans le temps. Starz poursuit l’histoire avec une nouvelle série préquelle, Blood of My Blood, centrée sur les parents de Jamie Fraser.

Basé sur les best-sellers internationaux de Diana Gabaldon, Outlander suit une infirmière de la Seconde Guerre mondiale prise dans la rébellion et la romance de l’Écosse du XVIIIe siècle. La saison 7 n’a même pas été diffusée – elle est actuellement en tournage en Écosse et sera diffusée cet été – mais la huitième et dernière saison a été annoncée par Starz jeudi. Les fans seront ravis d’apprendre que la saison 7 dure 16 longs épisodes, bien que la dernière saison ne comporte que 10 épisodes.

Caitríona Balfe et Sam Heughan reviennent en tant que Claire et Jamie Fraser, avec Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Caitlin O’Ryan et Paul Gorman. Les nouveaux venus incluent Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small et Joey Phillips.

Pendant ce temps, la série préquelle de 10 épisodes, Outlander: Blood of My Blood, se concentrera sur la vie et la relation des parents de Jamie Fraser, Brian Fraser et Ellen MacKenzie. Blood of My Blood sera, “en son cœur, une histoire d’amour”, selon Matthew B. Roberts, showrunner et producteur exécutif de la série principale et de la nouvelle préquelle. “Il explorera jusqu’où une personne ira pour trouver l’amour à une époque où l’amour est considéré comme un luxe et où les mariages sont faits de manière stratégique, souvent pour un gain politique ou financier.”

Roberts décrit le titre de la préquelle comme “un clin d’œil au vœu de mariage de Jamie Fraser avec Claire”. Il promet “plusieurs noms et visages que les fans d’Outlander connaîtront et reconnaîtront”.

Les producteurs exécutifs originaux, Maril Davis et le producteur de Battlestar Galactica Ronald D. Moore, sont également producteurs exécutifs de la préquelle avec Roberts.

Blood of My Blood sera disponible sur les plateformes Starz aux États-Unis et au Canada et sur Lionsgate Plus au Royaume-Uni, en Australie, en Amérique latine et au Brésil.

