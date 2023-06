‘Outlander’ Saison 7: Date de sortie et comment regarder de n’importe où

Voir à Binge Foxtel et Binge Regardez la saison 7 d’Outlander en Australie

Le drame romantique de voyage dans le temps Outlander est de retour, avec une nouvelle saison plaçant Claire et Jamie au cœur de la lutte pour l’indépendance de l’Amérique.

Basée sur le roman de Diana Gabaldon An Echo in the Bone, la série a eu des fans qui attendent de savoir ce qu’il advient de la famille Fraser après la fin de la saison 6, avec Claire (Caitriona Balfe) qui semble sur le point d’être condamnée à tort pour le meurtre de Malva. Christie.

La nouvelle saison promet une foule de personnages supplémentaires dans le casting, dont le frère et la sœur Quaker Denzell et Rachel Hunter (Joey Phillips et Izzy Meikle-Small) ainsi qu’un William adulte, le fils illégitime de Jamie (Charles Vandervaart). La saison 7 voit également Balfe faire ses débuts en tant que réalisatrice, l’actrice appelant les coups pour un épisode complet plus tard dans la course.

Voici comment vous pouvez vous connecter à la saison 7 d’Outlander. De plus, découvrez comment un réseau privé virtuel peut être utile pendant que vous diffusez.

STARZ

Dates de sortie de la saison 7 d’Outlander

La saison 7 devrait être divisée en deux parties, sa première moitié commençant sur Starz avec la première de la saison le vendredi 16 juin à 12 h HE sur l’application de streaming. Les téléspectateurs qui regardent sur la chaîne câblée Starz peuvent l’attraper à 17 h 00 PT (20 h HE). Sept autres épisodes débarqueront chaque semaine sur le service à la même heure chaque vendredi à partir de là avant que l’émission ne fasse une pause jusqu’en 2024.

Comment regarder la saison 7 d’Outlander de n’importe où sur VPN

Et si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine et que vous voulez profiter du spectacle ou si vous voulez une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming? Il existe une option qui ne nécessite pas de rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un VPNou réseau privé virtuel.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder à l’émission. Si vous ne parvenez pas à regarder localement, un VPN peut s’avérer utile. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

La plupart des VPN, comme Choix des éditeurs de Crumpe, ExpressVPN, facilitez le changement virtuel de votre emplacement. Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois. Mais tu peux économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Comment regarder la saison 7 d’Outlander dans le monde

Un abonnement à Starz coûte actuellement 9 $ par mois, mais ces frais devraient passer à 10 $ à partir du 26 juin. Le service de streaming propose un large éventail d’émissions de premier ordre, notamment Party Down, Power Book II, P-Valley et The Serpent Queen.

Logo du réseau W Il y a une courte attente pour les fans canadiens de l’émission, avec la première de la saison 7 d’Outlander prévue pour être diffusée sur le réseau W le dimanche 18 juin à 21 h HE / PT. W Network est disponible auprès de la plupart des câblodistributeurs canadiens. S’il fait déjà partie de votre liste de chaînes, vous pouvez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur de télévision sur le Site Web du réseau W pour diffuser l’émission en direct. Les coupe-câbles, quant à eux, ont la possibilité de Chaîne complémentaire STACKTV dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime Video au prix de 13 $ CA par mois en plus de 13 $ CA par mois pour l’abonnement Prime. Le module complémentaire offre un essai gratuit de 14 jours.

Porte des Lions Le service de streaming Lionsgate Plus a le droit de diffuser la saison 7 d’Outlander exclusivement au Royaume-Uni. Comme aux États-Unis, la première de la nouvelle saison devrait être diffusée sur le service le vendredi 16 juin, avec de nouveaux épisodes ajoutés une fois par semaine. Le service Lionsgate Plus est disponible en tant que module complémentaire de chaîne pour Amazon Prime Video et propose actuellement un essai gratuit de sept jours. Après cela, il est au prix de 6 £ par mois en plus d’un abonnement Amazon Prime de 6 £.

frénésie La saison 7 d’Outlander fait ses débuts sur Fox One à partir du samedi 17 juin à 19h30 AEST. Si vous n’avez pas de forfait câblé qui transporte Fox One, une option alternative est le service de streaming Binge, qui aura la nouvelle saison à la demande. Un abonnement Binge à partir de 10 AU$ par mois.

