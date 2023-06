Outlander PHEV 2023 + RAV4 Prime 2023 : est-il temps de se brancher ?

Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentent le point médian entre les hybrides non rechargeables et les batteries entièrement électriques. Avec leurs batteries complètement chargées, les PHEV peuvent parcourir de courtes distances de trajet sans l’aide du moteur à combustion interne (ICE), qui s’enclenche une fois que la puissance de la batterie atteint un niveau minimum.

Le Toyota RAV4 Prime et le Mitsubishi Outlander PHEV semblent bien assortis en termes de prix, mais chacun adopte une approche unique.

Le Prime a été introduit pour 2021 en tant que ramification de l’hybride RAV4. L’Outlander PHEV – qui fait partie de la nouvelle gamme Outlander – a été lancé pour 2023. Le PHEV était également un modèle de la gamme Outlander précédente.

Par rapport à la Toyota, la Mitsubishi est plus longue d’environ 10 centimètres, plus large et plus haute de cinq centimètres, et la distance entre les roues avant et arrière est augmentée de 2,5 centimètres. Ces dimensions s’alignent sur le Nissan Rogue, qui partage la plate-forme (Mitsubishi fait partie de l’Alliance Nissan-Renault).

En termes de conception, les deux véhicules sont à peu près identiques à leurs homologues ICE. Le nez de l’Outlander est audacieux, carré, moderne, trapu et audacieux. Le nez du Prime s’aligne sur les autres véhicules Toyota. C’est vraiment net.

Le tableau de bord de l’Outlander PHEV dispose d’un large espace ouvert à droite de l’écran tactile. Pour changer de direction, le levier de vitesses astucieux (la Toyota et la Mitsubishi ont des transmissions à variation continue) glisse vers l’avant ou vers l’arrière. PHOTO : MITSUBISHI

L’intérieur des deux véhicules est équipé d’écrans d’infodivertissement qui ressortent au-dessus des tableaux de bord. Les sièges sont spacieux, mais la fonction de massage disponible de l’Outlander (pour les deux sièges passagers avant) est une touche bienvenue.

La différence la plus notable entre les deux est le siège de troisième rangée pour enfant de l’Outlander, qui est standard pour toutes les versions. Lorsqu’il n’est pas nécessaire, il se replie complètement à plat (tout comme la deuxième rangée), créant une soute spacieuse.

Groupes motopropulseurs

Le PHEV est livré avec un quatre cylindres de 2,4 litres et des moteurs électriques avant et arrière pour produire 248 chevaux et 332 livres-pied de couple.

La Toyota a plus de puissance : un quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques produisent une puissance nette de 302 chevaux. Toyota ne fournit pas de valeur de couple net. Selon les constructeurs automobiles, le zéro à 60 mph (96 km / h) pour l’Outlander prend 6,5 secondes, tandis que le RAV4 le fait en 5,8 secondes.

Avec une batterie complètement chargée, la consommation combinée ville/route de l’Outlander PHEV est évaluée à l’équivalent de 9,0 l/100 km, tandis que la Prime est nettement meilleure à 6,0.

La disposition soignée du tableau de bord du RAV4 Prime a un aspect en couches qui lui donne une certaine dimension tout en rendant les bouches d’aération aussi astucieuses que fonctionnelles. Avec 302 chevaux, le Prime est le RAV4 le plus puissant de la gamme. PHOTO : TOYOTA

Autonomie et charge

Toyota affirme que le Prime peut parcourir jusqu’à 67 kilomètres avec une batterie pleine. La recharge à l’aide d’une prise de 120 volts prend environ 12 heures, et une connexion de 240 volts réduit cela à environ cinq heures.

Pour l’Outlander, l’autonomie maximale est de 61 kilomètres en mode EV. La recharge prend neuf heures à 120 volts et quatre heures à 240 volts. L’utilisation d’un chargeur rapide CC amène la batterie à 80 % de sa capacité en 25 minutes environ.

Lorsqu’il est entièrement alimenté et chargé, le Prime a une autonomie revendiquée allant jusqu’à 911 kilomètres. L’Outlander PHEV est bon pour 626.

Comment ils conduisent

Ce sont tous les deux des opérateurs fluides, mais le composant logiciel enfichable supplémentaire de la Toyota est plus amusant. À des vitesses plus élevées, la Mitsubishi accélère rapidement et fait un bon travail pour absorber les moments difficiles. Il existe également des modes Tarmac, Gravel, Snow et Mud qui ajustent les paramètres du groupe motopropulseur du PHEV pour une traction maximale.

L’Outlander PHEV, illustré, a un siège de troisième rangée standard et plus d’espace de chargement global que le RAV4 Prime. PHOTO : MITSUBISHI

Lequel choisiriez-vous?

Selon les chiffres, le RAV4 Prime est meilleur sur le carburant que l’Outlander PHEV et il a une autonomie beaucoup plus grande, aidée par un réservoir de carburant plus grand. Et le Prime a un avantage significatif en termes de performances. Son prix de base est de 53 000 $, y compris les frais de destination, à l’exclusion des rabais gouvernementaux applicables.

L’Outlander PHEV a un prix de base inférieur – 48 000 $ – et il a plus d’espace intérieur et un siège de troisième rangée standard, et il est plus confortable. Il a également plus de réglages de traction intégrale pour aider dans une variété de conditions de conduite.

Le choix dépendra de ces facteurs ainsi que des préférences personnelles : style, fidélité et confiance envers la marque, et options de paiement.

Dans les deux cas, un PHEV présente un scénario du meilleur des deux mondes. Pour les trajets quotidiens, vous pouvez rarement aller au-delà de l’autonomie électrique tant que vous la maintenez chargée tous les jours. Et lorsque vous souhaitez faire de longs trajets, il vous suffit de faire le plein et de partir.

Le RAV4 Prime, illustré, est plus petit que l’Outlander dans la plupart des dimensions. Il est plus court de 10 centimètres et n’a pas de siège de troisième rangée. PHOTO : TOYOTA

Ce que vous devriez savoir

Mitsubishi Outlander PHEV 2023 – Toyota RAV4 Prime 2023

Taper: Véhicule utilitaire compact à traction intégrale

Moteurs (ch): Outlander PHEV : 4 cylindres en ligne de 2,4 litres avec moteurs électriques

RAV4 Prime : 4 cylindres en ligne de 2,5 litres avec moteurs électriques

Transmission : Variable en continu (CVT)

Position sur le marché : Le RAV4 Prime et l’Outlander PHEV sont tous deux des options viables pour les acheteurs à la recherche d’un répit face aux prix élevés du carburant, mais pour des raisons financières ou d’anxiété d’autonomie, ils ne sont pas prêts à acheter un véhicule électrique à batterie.

Points: Les deux véhicules ont un look distinctif qui imite leurs homologues à essence.• Les autonomies uniquement électriques sont typiques des PHEV. • Les performances sur route de chacun sont exemplaires. • Les cotes de remorquage varient, tout comme les couvertures de garantie de base et du groupe motopropulseur.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); avertissement pour piétons (std.)

l/100 km (mixte ville/autoroute) : 9.0 (Outlander PHEV); 6.0 (RAV4 Prime)

Prix ​​de base (y compris la destination) : 48 000 $ (Outlander PHEV); 53 000 $ (RAV4 Prime)

PAR COMPARAISON

Plug-in Kia Sportage

Prix ​​de base: 48 100 $

48 100 $ AWD hybride a un turbo de 1,6 litre I-4 avec moteur électrique et 261 ch

Plug-in Ford Escape

Prix ​​de base: 47 700 $

47 700 $ Le modèle FWD uniquement utilise un moteur électrique I-4 plus de 2,5 litres; Autonomie électrique de 59 km.

Plugin Subaru Crosstrek

Prix ​​de base: 46 550 $

46 550 $ Le modèle AWD affiche une consommation combinée de 6,7 l/100 km et une autonomie de 770 km.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

