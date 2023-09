Outils pour la tolérance. L’église de Downers Grove s’efforce de favoriser les conversations sur le racisme et la guérison – Shaw Local

Dans le cadre des efforts continus d’une église locale pour favoriser les conversations centrées sur le racisme et la guérison interraciale, une discussion ouverte à la communauté est prévue ce week-end.

La première église méthodiste unie de Downers Grove accueillera l’atelier antiraciste In Solidarity de 18 h 30 à 20 h 30 le 22 septembre et de 9 h à 15 h 30 le 23 septembre à l’église située au 1032, avenue Maple.

Présenté par le révérend Joan Crawford, directeur spirituel, diacre et oblat bénédictin, l’atelier abordera des questions telles que certaines des façons dont les Noirs vivent et font face au racisme au quotidien.

Crawford a reçu une maîtrise en théologie du Northern Baptist Theological Seminary de Lombard et un certificat en orientation spirituelle du Centre dominicain de Sienne à Racine, Wisconsin. Son ministère comprend des ateliers pour promouvoir la guérison et le dialogue interracial.

Joy Doran, qui codirige l’équipe Mission, Justice et Communauté de l’église, est enthousiasmée par cette initiative.

« Nous allons examiner des documents perspicaces et comprendre pourquoi il y a peut-être un malentendu entre les Blancs et les Noirs », a déclaré Doran. « Qui ne pourrait pas bénéficier d’une participation à cela ? »

Selon le site Internet de l’Église, l’atelier abordera des questions telles que : le racisme est-il vraiment le problème ou est-ce une question d’économie ? Quelle est la signification de la théorie critique de la race et pourquoi est-elle si controversée ? Les gens sont-ils responsables de lutter contre le racisme alors que les membres de leur famille n’étaient pas des esclavagistes ? Que peuvent faire les individus et les églises pour promouvoir la justice raciale ?

« Cette région est une communauté très blanche et, au lendemain de George Floyd, nous réalisons que les problèmes que nous avons traités ne sont pas moins importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a trois ans », a déclaré Doran. « Le dialogue interracial entre les Américains blancs et les Américains noirs est un problème qui continue d’être présent chez nous, nous avons donc décidé qu’au sein de notre église et en tant qu’extension de la communauté, ce serait un excellent sujet à aborder. »

Le révérend Claude King, pasteur principal de la première église méthodiste unie de Downers Grove, s’est dit reconnaissant que l’église puisse favoriser ce type de dialogue.

« C’est ce qui est le plus important pour moi », a déclaré King. « Cette ouverture de conversation est ce dont nous n’avons tout simplement pas assez de nos jours. Il y a beaucoup d’opinions et elles sont très pointues. Et depuis la pandémie et les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmad Aubrey, nous pouvons parfois être encore plus séparés à cause de ces événements malheureux et horribles qui rendent les discussions moins faciles. C’est donc une tentative et une porte ouverte pour que cela se produise.

King espère une forte participation de la communauté.

« J’aimerais qu’autant de personnes dans cette région et n’importe où se joignent et prennent un moment pour dialoguer, s’entendre, s’écouter et poser des questions », a-t-il déclaré. « Et j’espère que nous pourrons alors gagner du terrain et commencer à faire davantage pour guérir et mettre fin au racisme grâce à des liens les uns avec les autres et pas seulement en nous battant. »

Les participants à l’atelier peuvent assister le vendredi et le samedi ou seulement le vendredi ou une partie des séances du samedi. Le coût est de 25 $ et comprend le déjeuner du samedi. L’inscription est disponible à www.dgfumc.org.

La lecture suggérée avant l’atelier est « La chaleur des autres soleils » d’Isabel Wilkerson. Le livre est disponible sous forme de livre audio, à la bibliothèque Downers Grove, à la librairie Anderson, sur Amazon ou à la table de la MJC après le culte du dimanche.