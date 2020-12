Le département d’État américain a supprimé cinq programmes d’échange, Pékin les qualifiant d’instruments de propagande alors que les relations entre les États continuent de se détériorer.

Les programmes annulés sont le programme de voyage éducatif des décideurs politiques en Chine, le programme d’amitié américano-chinois, le programme d’échange de leadership américano-chinois, le programme d’échange transpacifique américano-chinois et le programme éducatif et culturel de Hong Kong.

Celles-ci « une manière » programmes ont été financés et gérés par Pékin comme «Outils de propagande du soft power», Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué.

Ils fournissent un accès soigneusement organisé aux responsables du Parti communiste chinois, et non au peuple chinois, qui ne jouit pas des libertés d’expression et de réunion.

Les programmes concernés ont été apparemment mis en place pour favoriser les relations bilatérales et une meilleure compréhension entre Pékin et Washington.

Par exemple, le programme de voyage éducatif en Chine pour les décideurs politiques est géré par la US-China Policy Foundation qui a été lancée en 1995. Il permet de courtes visites de responsables américains à travers la Chine afin de leur fournir «Un aperçu direct des problèmes importants» entre les États, selon le site Web du programme.

En août 2019, un groupe de membres du Congrès américain s’est rendu à Pékin, Shanghai et Kunming, la capitale de la province sud-ouest du Yunnan, où ils ont rencontré divers responsables de l’État chinois, des diplomates et des universitaires, et ont fait du tourisme. Un voyage similaire a été effectué en avril 2019, lorsqu’une délégation américaine s’est rendue à Pékin et sur l’île de Hainan dans la mer de Chine méridionale.

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont considérablement détériorées sous l’administration Donald Trump alors que les nations se disputaient les tarifs, les postures militaires dans la mer de Chine méridionale et le soutien ouvert de Washington aux manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong.

Les États-Unis ont également accusé Pékin d’utiliser des sociétés de télécommunications chinoises, telles que Huawei, pour espionner les Américains. La Maison Blanche a pris des mesures pour expulser Huawei du marché américain et fait pression sur ses alliés européens pour qu’ils fassent de même. De la même manière, Trump a menacé d’interdire l’application de partage de vidéos TikTok et l’application de messagerie instantanée WeChat, à moins que leur modèle de propriété ne soit modifié aux États-Unis. Pékin, pour sa part, a nié à plusieurs reprises avoir utilisé des sociétés de télécommunications pour la surveillance illégale et l’espionnage.

