Outils de jardinage, idées de livres de cuisine végétaliens

La fête des pères approche à grands pas – dimanche 20 juin 1951.

Oups. Notre mauvais. 2021.

Pardonnez-nous d’être confus. Nous avons jeté un coup d’œil à votre liste de cadeaux et avons oublié à quel siècle nous étions.

Cravates? Outils électroportatifs? Des ustensiles pour griller ? Tous de très bons cadeaux pour Ward Cleaver, alors qu’il rentre de sa dure journée à l’usine Hula Hoop – ou dans n’importe quel endroit du milieu du siècle où il travaille pendant que sa femme est à la maison pour faire le travail des femmes.

Permettez-nous de souligner: cela n’a pas été papa depuis un moment, rapporte NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Ce type avec la pipe et les pantoufles (racheté par un chien de berger adorateur) qui porte des cravates et fait des projets de grillades et de bricoleurs le week-end – ce type, s’il a jamais existé, s’est éteint vers 1965. Pourtant, il – plutôt que notre réel, probablement Papa est beaucoup plus intéressant – c’est le gars pour qui la plupart d’entre nous reçoivent des cadeaux, chaque mois de juin.

Intéressant:Le message honnête d’Erin Napier nous fait nous demander : pouvons-nous vraiment abandonner la culpabilité de maman ?

Pas étonnant que la fête des pères soit, du point de vue d’un donneur de cadeaux, si ennuyeuse. Ce sont essentiellement les mêmes vieux cadeaux depuis que la coutume a été établie en 1910.

Nous sommes en 2021. Les rôles sociaux évoluent. Même les plus conventionnels d’entre nous se familiarisent avec des termes tels que « papa au foyer » et « non binaire ». Alors pourquoi, le jour de la fête des pères, on donne encore des clubs de golf à papa ?

Voici quelques suggestions alternatives.

Vous connaissez le mieux votre propre père, bien sûr. Mais nous pensons que, dans la deuxième décennie du XXIe siècle, il est temps de sortir des sentiers battus.

Au lieu d’une cravate… Que diriez-vous d’un foulard ?

Les cravates ont leur utilité. Funérailles. Bar mitsva. Des comparutions devant le tribunal où l’avocat vous demande de « faire le ménage ».

Mais nous ne sommes pas la culture de la cravate, du bureau et du 9 à 5 que nous étions autrefois. Beaucoup d’entre nous, post-COVID, n’ont peut-être même pas de bureaux. Alors, que portons-nous si nous voulons être décontractés mais élégants dans notre nouveau lieu de travail – la maison ?

Pouvons-nous suggérer… un foulard aviateur en soie ?

Les écharpes sont élégantes, élancées, pleines de panache et d’attitude. Qui se souviendrait d’Aristide Bruant, l’artiste de cabaret français que Toulouse-Lautrec a immortalisé dans ses tableaux, sans cette écharpe épique ?

Et si votre papa pense que les écharpes sont un peu froufrou, rappelez-lui que les écharpes étaient utilisées, sous le règne de l’empereur Cheng sous la dynastie Han, vers 33 avant JC, comme marque d’officiers et de guerriers. Et que les soldats croates du 17ème siècle portaient différentes sortes d’écharpes pour distinguer leurs grades militaires : soie pour les officiers, coton pour les soldats. « Croate » en français est « Cravate ». D’où : Cravate.

Beckermann :Venant de mondes opposés, deux soldats se sont liés d’amitié et se sont sauvé la vie

Au lieu d’outils électriques… que diriez-vous d’outils de jardinage ?

Donner un vide à maman pour la fête des mères est, comme tout le monde le sait, un motif justifiable d’homicide. Mais pour une raison quelconque, la société a décrété qu’il était parfaitement acceptable de donner un outil électrique Black & Decker à papa lors de sa journée spéciale.

C’est parce que – vraisemblablement – faire des corvées de réparation autour de la maison n’est pas un travail pour mon cher vieux papa. C’est marrant. Il vous le dira lui-même. À bien y penser, il ne l’a jamais fait.

Et c’est toujours en supposant que la pop est pratique. Et si c’était un klutz ? Mettre une perceuse électrique dans de telles mains pourrait faire de vous un accessoire après coup.

Oui, bien sûr, c’est viril de marteler des clous, de creuser des trous et de déchirer les cloisons sèches. Mais peut-être, si père doit avoir des outils, nous pourrions l’essayer sur quelque chose d’un peu plus… nourrissant.

Une bêche, une truelle, une désherbeuse – juste la mettre là-bas – peut aider papa à exprimer son côté attentionné. Imaginez le plaisir qu’il aura à s’occuper de chaque petit plant pendant qu’il bourgeonne et fleurit. Où était ce type tendre et sensible quand toi grandissaient ?

Au lieu d’ustensiles de grill… que diriez-vous d’un livre de cuisine végétalien ?

Papa traditionnel, à partir de 1951, n’aimait rien de mieux que de gifler un gros morceau de viande sur le gril, puis de le déposer sur l’assiette avec la spatule et les pinces à grill que vous lui avez généreusement fournies le jour de la fête des pères – sans trop se demander comment cela pourrait vous être bénéfique, son enfant amateur de steak.

Mais Sensitive 2021 Papa sait que les vaches ont des sentiments, la planète est en danger et l’approvisionnement alimentaire durable est la voie de l’avenir. Vous pouvez le lancer sur la voie d’être un intendant responsable de la planète avec le cadeau de la fête des pères de cette année : un tout nouveau livre de cuisine végétalien.

Il vous remerciera. La Terre vous remerciera. Et devinez quoi – les steaks de seitan qu’il prépare seront tout aussi savoureux que les faux-filet qu’il préparait. C’était toujours la marinade, de toute façon.

Au lieu de l’eau de Cologne… que diriez-vous d’un bain moussant ?

Ah, l’odeur enivrante du rhum et du cuir. Papa de la vieille école voulait sentir comme une sellerie. Dans les Caraïbes.

Mais papa néo-écolier sait qu’il est capable de dégager tant d’autres odeurs intéressantes. Lavande. Acajou. Cacao noir. Zeste d’agrumes. Et pourquoi badigeonner, ou vaporiser, quand on peut se prélasser dans un délicieux bain moussant ?

Les bains moussants étaient autrefois considérés comme quelque chose pour les femmes, mais à l’époque, la Garde nationale de l’armée était considérée comme quelque chose pour les hommes. Il existe maintenant au moins une entreprise, TOA Waters, qui fabrique des bains moussants spécialement conçus pour les hommes. « Senteurs musclées », comme les appelle le fondateur de l’entreprise Javier Folgar (originaire de Wayne). Ça sent comme une bonne idée pour nous.

Au lieu d’un kit de rasage… que diriez-vous d’un set de lavage de barbe ?

Trad Dad aimait se raser. Un visage propre est ce pour quoi il a vécu. Certains gars, enclins à l’ombre de cinq heures – Nixon était un exemple célèbre – se rasaient au moins deux fois par jour. Les barbes étaient pour les « artistes ». Les barbes étaient bizarres.

Maintenant, bien sûr, tout Américain au sang rouge veut ressembler à un chasseur-cueilleur de l’ère paléolithique. Et le monde des affaires, qui à l’époque de Ward Cleaver désapprouvait de telles choses, est tout à bord avec des barbes. Les barbes sont viriles. Ils rendent leurs soldats corporatifs plus « agressifs ».

Alors oubliez le rasoir, la mousse, l’après-rasage. Les moustaches de ton père n’ont pas besoin d’être taillées, mais d’encouragement. Les produits de soin de la barbe sont nombreux et variés.

Et si ton père ne fait pas avoir une barbe? Dites-lui que vous attendez de grandes choses pour la prochaine fête des pères.

Au lieu de bâtons de golf… que diriez-vous d’aiguilles à tricoter ?

Frapper les liens, avec quelques copains, c’est ainsi que le mâle dominant d’une époque antérieure passait son temps libre. Et il n’est pas difficile de voir pourquoi. Il faut de la patience, des réflexes, de la coordination.

Eh bien, vous savez quoi d’autre demande de la patience, des réflexes, de la coordination ? Tricot.

Le tricot, au cours des 10 dernières années, est devenu populaire auprès des gars sur les campus universitaires et dans d’autres endroits douteux. Et comme le golf, il nécessite le bon équipement.

En cette fête des pères, évitez le mashie niblick et dirigez-vous directement vers l’allée peignée. Ton père te remerciera. Peut-être qu’il vous tricotera même un afghan.

Au lieu d’un tuyau… que diriez-vous d’un tuyau ?

Papa avec la pipe est un papa classique : Papa 1.0. Il est l’image que nous avons tous de la figure paternelle à la mâchoire carrée, remplissant la pièce de fumée de tabac alors qu’il est assis sur le fauteuil inclinable en train de lire son journal.

Eh bien, papa 2.0 fume toujours la pipe. Seulement peut-être pas le même genre de tuyau.

Il y a beaucoup d’équipements pour fumeurs intéressants ces jours-ci. La marijuana est légale dans le New Jersey, donc nous ne prenons même pas de risque ici.

