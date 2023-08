Outil en ligne lancé pour rechercher le statut de structure à partir de McDougall Creek Wildfire

Les personnes qui ont des propriétés dans le centre de l’Okanagan touchées par les incendies de forêt de McDougall Creek pourront désormais vérifier si leur propriété est l’une de celles où les structures ont été endommagées.

Le Central Okanagan Emergency Operations Center a lancé un outil de recherche en ligne pour les résidents de West Kelowna, Westbank Première Nation et le centre électoral du Central Okanagan West qui ont été évacués en raison des incendies de forêt.

L’outil s’applique uniquement aux résidents qui avaient une propriété placée sur l’ordre d’évacuation, et le grand public qui n’est pas sur commande est invité à être respectueux et n’utilise actuellement pas l’outil, qui peut être accessible en allant sur www.cordemergency.ca/propertyinfo.

Les données sont basées sur les travaux effectués par l’équipe du groupe de travail du Canada 1 sur l’évaluation et l’identification des propriétés endommagées par les incendies de forêt. Les évaluations de dangers plus élevées doivent maintenant être achevées dans chaque propriété, pour déterminer le nombre et les types de structures perdues sur chaque propriété.

La ville de Kelowna et le district de Lake Country ont tous deux terminé le processus de notification publique selon l’EOC.

À ce jour, trois des quatre propriétaires de propriétés qui ont subi des dommages à Kelowna et trois propriétés de Lake Country ont été contactés et ces propriétés ne sont pas incluses dans l’outil de recherche.

«Certains des jours les plus difficiles sont en avance. Les gens et les communautés apprendront la perte monumentale. Ce sera un processus de chagrin collectivement. Au fur et à mesure que nous passons à la récupération, les besoins de chaque communauté touchée seront différents », a déclaré le loyal Wooldridge, président du centre régional du centre de l’Okanagan.

«Les communautés ont subi de grands impacts et des pertes et prendront plus de temps à récupérer. Je suis convaincu que notre résilience collective nous guidera », a déclaré Wooldridge. «Honorons le sacrifice et les efforts faits par tant de nombreux au cours des derniers jours en faisant face à ces défis à l’unité et à la compassion. United en tant que région, nous récupérerons, reconstruisons et restaurerons. »

L’incendie est actuellement à une taille estimée à une taille de 12 318 hectares, selon BC Wildfire Service. Le soutien aérien a pu reprendre le 23 août grâce à une plus grande visibilité.

Il y a 84 propriétés à West Kelowna et dans la Première Nation de Westbank qui ont subi des dommages à la suite de l’incendie de forêt, et 90 dans la zone électorale de l’Ouest du RDCO.

Les résidents sur l’ordre d’évacuation sont encouragés à s’inscrire auprès des services d’assistance d’urgence à https: //ess.gov.bc.cao pour s’assurer que les coordonnées pour tout propriétaire concerné sont à jour.

