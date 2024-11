Données liées aux données démographiques et à l’état de santé des résidents de chacune des zones de données sur la santé de Peel.

Le fardeau de la maladie et des décès évitables résulte en grande partie des conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Les zones de données sur la santé de Peel sont nées du besoin de données sur de petites zones géographiques pour faciliter la planification de programmes et de services qui, à leur tour, contribueront à améliorer les résultats en matière de santé publique.

Les zones de données sont des zones géographiques définies sur mesure au sein de Peel qui sont plus petites que le niveau de la municipalité, utilisent les secteurs de recensement comme éléments de base et, dans la mesure du possible, respectent les limites naturelles et artificielles.

Au total, il existe 40 zones de données à Peel : 17 à Brampton, 3 à Caledon et 20 à Mississauga.

Accédez au Outil d’information sur la zone de données sur la santé de Peel.

Cet outil d’information complète d’autres outils de données hébergés par la région de Peel, notamment le Centre d’information sur le recensement.