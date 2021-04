Thomas Kurian, directeur général des services cloud chez Google LLC, prend la parole lors de l’événement Google Cloud Next ’19 à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 9 avril 2019. La conférence réunit des experts du secteur pour discuter de l’avenir du cloud l’informatique.

Pour Microsoft, le boom était suffisamment important pour que le PDG Satya Nadella l’ait mentionné lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société avec les analystes en avril dernier. «L’utilisation de Windows Virtual Desktop a triplé ce trimestre, alors que les organisations déploient des bureaux virtuels et des applications sur Azure pour permettre un travail à distance sécurisé», a déclaré Nadella.

Par exemple, après que Zoom a vu une augmentation du nombre de nouveaux clients pendant la pandémie, la société de logiciels d’appel vidéo s’est inscrite à plus de 1000 bureaux virtuels Amazon WorkSpaces pour ses employés du service d’assistance, Amazon. mentionné en novembre. En mai, AWS mentionné L’opérateur de gazoduc et de pétrole TC Energy s’était inscrit à Amazon WorkSpaces afin que les employés puissent travailler en toute sécurité à domicile.

L’approche de Google contraste fortement avec les leaders du marché Amazon et Microsoft. Tous deux disposent de leurs propres services de bureau virtuel et ont tous deux connu une augmentation de leur utilisation pendant la pandémie. Pour de nombreuses entreprises qui naviguent pour la première fois dans le travail à distance à grande échelle, il est plus facile de compter sur des fournisseurs de cloud pour gérer l’infrastructure que de garder les administrateurs sur place pour gérer les serveurs – ou d’envoyer des PC par courrier aux nouveaux employés.

Google a mis son service Cloudtop à la disposition des employés pour la première fois en 2017. Il est destiné à les aider à créer des logiciels, à interagir avec les systèmes internes et à communiquer via le chat relais Internet, ou IRC. Le service propose des postes de travail exécutant les systèmes d’exploitation Linux et Windows, ce qui peut s’avérer utile pour tester le code source.

Au cours des années précédentes, Google a impressionné le secteur des technologies de l’information en mettant à la disposition de tiers les logiciels sur lesquels il s’appuie pour ses activités Internet de base. Il a publié les bases de données Cloud Bigtable et Cloud Spanner après avoir décrit l’architecture du logiciel sous-jacent dans des articles universitaires, par exemple.

Google a publié un papier sur son logiciel de bureau virtuel en 2018. Plus de 25% des employés de Google utilisent des bureaux virtuels, et Google a migré le logiciel vers son cloud public à partir de son infrastructure d’entreprise pour améliorer l’expérience utilisateur et réduire le coût total de possession, selon le journal.

Mais cela ne s’est pas traduit par un produit pour les étrangers.

Un porte-parole de Google a déclaré que la société reconnaissait la demande croissante de bureaux virtuels car les gens travaillent à distance, mais qu’elle ne prévoit actuellement pas d’offrir Cloudtop en tant que service cloud. Au lieu de cela, la société donne la priorité à ses offres de tiers sur le marché des postes de travail virtuels – Telus utilise un produit d’Itopia sur le cloud de Google, tandis qu’Equifax s’appuie sur le logiciel Citrix sur le cloud de Google, par exemple. D’autres clients utilisent un produit de Workspot privé.

La promotion des produits de partenaires donne aux clients la possibilité d’étendre les technologies qu’ils utilisent dans leurs centres de données dans le cloud public, et les clients ne seront pas bloqués dans un service propriétaire, a déclaré le porte-parole.

Ces produits ont pris de l’ampleur depuis l’apparition du coronavirus. En 2020, la croissance des revenus du segment Workspace de Citrix, qui comprend son logiciel de bureau virtuel, s’est accélérée à environ 13% d’une année sur l’autre, contre 5% l’année précédente. C’est aussi un revenu rentable: Citrix a déclaré une marge brute de près de 85%, supérieure à 97% des entreprises de l’indice S&P 500, selon FactSet.

Cette croissance profite à Google dans une certaine mesure: l’entreprise prend un 20% de réduction des frais que les tiers facturent aux clients.

Mais aucune des options tierces n’est un succès retentissant, selon les deux personnes familiarisées avec les activités cloud de l’entreprise.

« C’était un peu surprenant que Google ne soit pas plus présent sur ce marché », a déclaré Michael Silver, analyste au sein de la société de recherche technologique Gartner qui a couvert cette catégorie. « Je ne sais pas pourquoi ce n’était pas le cas. »

