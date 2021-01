Out of Pff: le maire d’Amsterdam fait pression pour l’interdiction des touristes amateurs de marijuana qui visitent les cafés

Out of Pff: le maire d’Amsterdam fait pression pour l’interdiction des touristes amateurs de marijuana qui visitent les cafés

Les touristes pourraient bientôt être exclus des célèbres cafés d’Amsterdam, car la maire Femke Halsema poursuit sa bataille pour débarrasser la ville de son image de paradis de la drogue et de la prostitution.

Le patronage des cafés serait limité aux résidents néerlandais uniquement, selon le plan soumis par Halsema au conseil municipal d’Amsterdam vendredi.

« Les conditions de résidence sont très importantes, mais je ne vois pas d’alternative, » a déclaré le maire à Bloomberg dans un e-mail. Cette décision vise à lutter contre le crime organisé et les drogues dures attirées par le commerce de la marijuana, a-t-elle souligné.

«Le marché du cannabis est trop grand et surdimensionnéted. Je veux réduire le marché du cannabis et le rendre gérable », Dit Halsema.

L’interdiction des étrangers va être un coup dur pour l’industrie, le chef de la ville reconnaissant que «Les cafés, en particulier dans le centre, sont en grande partie occupés par les touristes.»

Il y a actuellement 166 cafés à Amsterdam, et une enquête gouvernementale a révélé que 68 seulement suffiraient pour satisfaire la demande locale en marijuana.

Aussi sur rt.com Plus de quartier rouge? Les Pays-Bas envisagent d’interdire la prostitution alors que le parti gouvernemental affirme que c’est « hypocrite »

Le plan de Halsema sera maintenant débattu au conseil, avec un accord de transition avec les commerçants également à l’ordre du jour.

«Nous pouvons être une ville ouverte, hospitalière et tolérante, mais aussi une ville qui rend la vie difficile aux criminels et ralentit le tourisme de masse», a déclaré la maire, ajoutant qu’elle s’attend à ce que les restrictions prennent effet l’année prochaine au plus tôt.

Avant que la pandémie n’entrave sérieusement les voyages internationaux, Amsterdam était souvent submergée par les touristes, la ville accueillant environ un million de clients chaque mois – environ un cinquième de plus que sa population permanente. Les visiteurs ont été attirés non seulement pour les canaux et les musées, mais aussi pour les drogues accessibles et les services sexuels dans le quartier rouge.

Aussi sur rt.com « Ils ne sont pas une attraction touristique »: le maire d’Amsterdam critique les touristes qui « humilient » les travailleuses du sexe

Plus tôt cette année, la maire a annoncé qu’elle interdirait l’affichage des prostituées dans les fenêtres des bordels, affirmant que cette pratique était «humiliante» pour les femmes. En 2018, les autorités ont également introduit des amendes sur place pour miction publique, détritus et autres infractions commises par des touristes dans le quartier rouge.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!