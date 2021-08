Oussama ben Laden enragé « a comploté pour assassiner Obama parce qu’il détestait être laissé de côté après le 11 septembre »

UN RAGISSANT Oussama Ben Laden a comploté pour assassiner Barack Obama parce qu’il détestait être laissé de côté après le 11 septembre, dit un expert du chef du terrorisme.

Peter Bergen a interviewé les membres de la famille et les associés du tueur, qui ont déclaré que le monstre voulait être le centre d’attention à l’approche du dixième anniversaire des horribles attentats du 11 septembre.

Les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama ben Laden, le méchant chef d’al-Qaïda Crédit : Getty – Contributeur

Ben Laden voulait tuer l’ex-président américain Barack Obama, selon un nouveau livre Crédit : Getty

Le crash de deux avions de ligne détournés par des terroristes fidèles au chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden et l’effondrement ultérieur des tours jumelles ont fait des milliers de morts aux États-Unis Crédit : Getty

Bergen, qui est l’analyste de la sécurité nationale de CNN et un auteur à succès, a publié de nouveaux détails étonnants dans sa biographie, The Rise and Fall of Oussama ben Laden.

Dans ce document, l’expert de Ben Laden dit que même s’il a infligé l’acte de meurtre de masse le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, il n’a atteint aucun de ses objectifs stratégiques.

Le chef d’al-Qaïda a comploté les attaques d’avion détourné qui ont tué près de 3 000 personnes au centre commercial, au Pentagone à l’extérieur de Washington et dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre 2001.

Mais, une décennie plus tard, alors qu’il se cachait au Pakistan en 2011, il avait l’impression que « l’histoire passait à côté de lui », et il était ennuyé d’être « ignoré », ajoute le livre bombe.

Bergen explique que le paranoïaque Ben Laden voulait organiser un événement terroriste massif – comme le meurtre du président Obama, pour coïncider avec le 10e anniversaire du 11 septembre.

La cachette soigneusement construite de Ben Laden était en train de s’effondrer. Expert et auteur Peter Bergen

Il avait apparemment envisagé de tuer Joe Biden, alors vice-président du leader américain, mais a décidé de ne pas le faire, car il n’était pas aussi en vue qu’Obama et semblait « totalement mal préparé » pour la présidence.

Bergen décrit également les nombreuses contradictions du fanatique : il était le fils d’un milliardaire, mais a insisté pour que sa famille vive comme des pauvres.

Le chef terroriste était fanatiquement religieux, mais prêt à tuer des milliers de civils au nom de l’Islam.

Il a inspiré une profonde loyauté, mais à la fin, ses gardes du corps mécontents se sont retournés contre lui.

Selon Bergen, cité dans le Wall Street Journal : « Dans les premières semaines de 2011, Oussama ben Laden était inquiet.

« Pendant cinq ans, il s’était caché lui-même et sa famille élargie – épouses, enfants et petits-enfants – dans un complexe à Abbottabad, au Pakistan, mais il semblait maintenant que sa cachette soigneusement construite était en train de s’effondrer.

« Les gardes du corps de Ben Laden en avaient assez des risques liés à la protection et au service de l’homme le plus recherché au monde. »

MONSTRE TERREUR TUÉ

L’ignoble tueur de masse a supplié ses frères fatigués – qui étaient « épuisés » de cacher constamment où il se trouvait – de trouver une nouvelle cachette et des protecteurs.

« Cependant, Ben Laden n’a jamais trouvé de nouvelle cachette.

« Il a été tué, ainsi que son fils Khalid, ses deux gardes du corps et une de leurs femmes, lorsque les US Navy SEALs ont attaqué le complexe le 2 mai 2011 », ajoute Bergen.

L’image durable que nous avons de Ben Laden dans ses dernières années est celle d’un homme vieillissant avec une barbe grisonnante regardant de vieilles images de lui-même.

Il est mort dans une banlieue sordide, loin des lignes de front de sa guerre sainte bien-aimée.

Bergen déclare : « Le chef d’Al-Qaïda est l’une des rares personnes dont on peut vraiment dire qu’il a changé le cours de l’histoire.

« Qui aurait pu prédire qu’au cours des deux décennies qui ont suivi les attentats du 11 septembre qu’il a orchestrés, les États-Unis mèneraient divers types d’opérations militaires dans sept pays musulmans – en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Pakistan, en Somalie, en Syrie et au Yémen – au prix de plus de 6 000 milliards de dollars et de plus de sept mille vies américaines ?

« De plus, des dizaines de milliers de soldats de pays alliés aux États-Unis sont morts, tout comme des centaines de milliers d’Afghans, d’Irakiens, de Libyens, de Pakistanais, de Somaliens, de Syriens et de Yéménites qui ont également été tués pendant la ‘guerre contre le terrorisme’ . »

Le nouveau livre de Peter Bergen, L’ascension et la chute d’Oussama ben Laden, est publié mardi par Simon & Schuster.