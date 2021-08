LE chef terroriste Oussama ben Laden a été arrêté après que l’armée américaine ait trouvé les vêtements de sa famille qui pendaient à sécher, selon un livre.

En 2010, la CIA se rapprochait de Ben Laden grâce à un informateur pakistanais qui avait repéré un homme qui serait Ibrahim, le garde du corps de longue date de Ben Laden.

La jeep blanche d’Ibrahim a finalement conduit la CIA à sa cachette, avec des murs de 18 pieds de haut surmontés de barbelés.

L’endroit était rempli des trois femmes de Ben Laden, huit de ses plus jeunes enfants et quatre petits-enfants, dont des bébés de 2 et 3 ans.

L’intérêt pour la propriété a augmenté en raison de plusieurs caractéristiques inhabituelles.

Il n’y avait pas de lignes téléphoniques ni de service Internet, malgré le fait que celui qui l’a construit était sûrement assez riche pour se le permettre.

La grande maison principale avait peu de fenêtres et le balcon en plein air du dernier étage était entouré de tous côtés par un haut mur.

La CIA a mis en place une maison sûre à proximité pour suivre l’activité à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Mais ce qui a scellé l’accord, ce sont les cordes à linge sur l’enceinte, qui claquaient chaque jour avec des vêtements pour femmes, des shalwar kameez portés par des hommes pakistanais, des tenues pour enfants et des couches – bien plus que les 11 membres des familles des gardes du corps pourraient jamais porter.

LA CIA SURVEILLAIT LA BUANDERIE

Surveillant de près la quantité de lessive faite, l’agence a calculé qu’il devait y avoir un homme à l’intérieur, plusieurs femmes adultes et au moins neuf enfants, ce qui correspond aux modes de vie polygame de Ben Laden.

L’étrange révélation a été faite par Peter Bergen, analyste de la sécurité nationale et ancien producteur de CNN, dans son livre The Rise and Fall of Oussama ben Laden.

Lorsque la CIA a présenté ses preuves au président de l’époque, Barack Obama, il était convaincu qu’ils avaient récupéré leur homme et a ordonné à l’US Navy de commencer à planifier l’opération qui, le 1er mai 2011, éliminerait le leader terroriste à 54 ans.

Auparavant, au moment où il a été l’instigateur des attentats du 11 septembre 2001, Ben Laden, alors âgé de 44 ans, vivait en Afghanistan avec trois femmes.

Les deux plus âgés – Khairiah Sabar, 52 ans, un pédopsychologue dévot qui avait abandonné une carrière établie pour l’épouser, et Siham al-Sharif, 44 ans, un poète titulaire d’un doctorat en grammaire coranique – ont édité ses discours, affiné ses déclarations religieuses et encouragé ses projets de djihad mondial.

Sa troisième épouse, Amal el-Sadah, une naïve de 17 ans originaire du Yémen rural, a fait ressortir sa vanité.

« Il buvait de l’Avena, un sirop à base d’avoine qui prétend avoir des effets similaires à ceux du Viagra, et il mangeait de grandes quantités d’olives, qui, selon lui, produisaient des résultats similaires », écrit Bergen. « Il appliquait aussi régulièrement la teinture Just for Men sur sa barbe. »

Immédiatement après le 11 septembre, qui a fait 2 977 morts, la famille élargie d’Oussama s’est dispersée au vent avec Ben Laden déplaçant les montagnes afghanes.

TERRAIN ACHETÉ PAR LE GARDE DU CORPS

Mais en 2004, a ordonné à son garde du corps, Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid, d’acheter un terrain, d’engager un architecte et de construire une forteresse assez grande pour abriter la famille qu’il avait l’intention de réunir à Abbottabad, au Pakistan.

Ibrahim s’est mis au travail, mettant l’achat immobilier de 50 000 $ à son nom et concevant une maison selon les spécifications de son patron, la plupart de la famille déménageant l’année suivante.

La révélation intervient après que George W Bush a qualifié le retrait des troupes de Joe Biden d’Afghanistan d' »erreur » et a déclaré qu’il craignait pour la sécurité des femmes laissées sur place.

L’ancien président a déclaré: « Ils vont juste être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux, et cela me brise le cœur. »

