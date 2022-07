Ousmane Dembele reste à Barcelone mais doit faire ses preuves après une impasse contractuelle

Le décor était planté. Les micros, les contrats, les caméras, la vidéo révèlent aussi, mais pas la salle de presse : il y avait des câlins et des sourires mais aussi des choses qu’il valait mieux ne pas dire, mieux vaut passer à autre chose et faire comme si elles ne s’étaient jamais produites. Jeudi après-midi, le FC Barcelone a présenté l’homme que son président a autrefois qualifié de meilleur que Kylian Mbappe. Vous avez peut-être entendu parler de lui : il s’appelle Ousmane Dembele et il les rejoint en provenance du FC Barcelone, où il a joué – et souvent pas joué – pendant cinq saisons.

Eh bien, en quelque sorte. Au cours des quatorze derniers jours, Dembele n’a pas eu de club du tout, coincé avec nulle part où aller. Officiellement, il est au chômage depuis fin juin, date à laquelle son ancien contrat a expiré. Son nouveau court jusqu’en 2024, ce qui n’est pas long. S’il y avait quelque chose d’un peu inhabituel dans la présentation d’un nouveau joueur qui n’était pas du tout nouveau mais qui prolongeait simplement son contrat, c’était en accord avec le tout, tous ces mois qui se sont terminés avec la signature par Barcelone de son propre joueur, celui qu’ils ne peut pas encore s’inscrire.

“Xavi vous voulait depuis le début, et le club aussi”, a déclaré le président Joan Laporta à Dembele, levant le bras comme un boxeur victorieux. “Barcelone a toujours été mon premier choix”, a déclaré Dembele maintenant, et c’est maintenant le mot. Si c’était ce qu’ils avaient tous voulu, ce n’était pas exactement ce qu’il avait voulu.

Il n’y a pas si longtemps, Barcelone a rompu les négociations contractuelles avec l’agent de Dembele, Moussa Sissoko, convaincu qu’il avait déjà signé un accord pour emmener son client au PSG, même si son client ne voulait pas s’y installer. Il n’y a pas si longtemps, le PDG de Barcelone, Mateu Alemany, a dit à Dembele de signer maintenant ou de partir immédiatement. Barcelone avait besoin d’un nouvel accord là-bas, se dirigeant vers une fenêtre de transfert où leurs mains étaient liées financièrement, mais n’en a pas obtenu. Alemany a annoncé, très publiquement, que le footballeur n’était plus engagé à Barcelone.

Dembele, qui n’avait pas dit un mot depuis 4 ans et demi, dont la personnalité publique était inexistante, a écrit une lettre publique dans laquelle il a dit qu’il ne ferait pas l’objet d’un chantage et n’a pas apprécié que les gens remettent en question son engagement – les gens au tout début haut du club où il avait encore un contrat, sinon il semblait depuis bien plus longtemps. Il a refusé de reculer ou de céder à la tentative implicite, et parfois explicite, de creuser un fossé entre lui et son agent. Si longtemps silencieux, il devint soudain tout poétique : « L’amour est sûrement une forme de chantage », dit-il. Et puis il est redevenu silencieux.

Dembele a été exclu de l’équipe pour le voyage à Bilbao dans la Copa del Rey – ils auraient pu en finir avec lui ce soir-là, perdant 1-0 à San Mames – et ont dit qu’il ne jouerait plus pour Barcelone. Adama Traoré a été signé en partie pour faire pression sur lui, preuve physique qu’ils n’avaient pas besoin de lui. D’autres clubs ont été incités à venir le chercher. Mais même s’ils ne le faisaient pas, il n’y avait pas de retour en arrière, ou du moins c’est ainsi. Sa carrière en Catalogne allait se terminer comme elle s’était en grande partie déroulée : assis là, pas dans l’équipe, à regarder les autres jouer pour Barcelone.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon. Le club a joué au hardball mais Xavi, l’entraîneur-chef, voulait qu’il joue. Il avait déclaré que, soigneusement entraîné, Dembele pouvait être le meilleur au monde à son poste et que la prolongation de son contrat était une priorité. Mais il ne s’agissait pas seulement de l’avenir. (Et il ne s’agissait certainement pas du passé). Même s’il n’a pas renouvelé, même si ce n’était que pour les derniers mois, Xavi a insisté pour le jouer. S’il avait un footballeur, autant l’utiliser. Il a publiquement appelé le club à laisser son ego de côté, à cesser de s’infliger des dommages, puis il a remis Dembele dans l’équipe.

Dembele a connu des moments difficiles à Barcelone avec des blessures et des incertitudes quant à son engagement envers le club, mais la dernière prolongation de contrat met fin aux spéculations sur son avenir. (Photo par Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Son premier match était à l’extérieur chez ses rivaux l’Espanyol, un endroit où il pouvait être assuré d’un meilleur accueil que celui qui l’attendait à domicile. Lorsqu’il s’est présenté au Camp Nou, il a été sifflé et hué. Les fans ne voulaient pas non plus de lui. Il n’avait rien fait pour suggérer qu’il était engagé, et en vérité, pas tant que ça pour suggérer qu’il était particulièrement spécial. Il était venu pour 105 millions de livres sterling plus 40 millions de livres sterling de plus en incitations, le deuxième joueur le plus cher de tous les temps. Ils l’avaient préféré à Mbappe. Il y avait là du talent, c’est sûr, des éclairs de quelque chose d’exceptionnel, mais c’était quand même une promesse quatre ans plus tard. Il n’avait pas eu une seule saison au cours de laquelle il avait joué plus de 30 matchs de championnat.

Les sifflets, en vérité, n’ont pas duré aussi longtemps – encore une fois, parce que Xavi est intervenu, soulignant une fois de plus qu’ils ne faisaient que se blesser – mais ils n’étaient pas enthousiastes. Et puis il a commencé à jouer, vraiment en jouant. Il peut être sage de ne pas l’exagérer ici. Il n’a marqué que deux fois et ce pas en avant de Barcelone, dont un 4-0 Classique gagner, légèrement glissé. Mais il a terminé la saison avec plus de passes décisives que n’importe qui dans la Liga, bien qu’il n’ait disputé que 21 matchs. Il y avait une statistique encore plus grande. Blessures : zéro. Il semblait heureux, en fait enfin partie.

Pendant tout ce temps, il n’y avait… eh bien, rien de vraiment. Juste silence.

L’offre de renouvellement avait été retirée, du moins l’avait dit Barcelone. Le fait est qu’ils ont également dit qu’il y avait une offre, qu’il pouvait accepter ou laisser. Et avouons-le, il allait le quitter. Ils ont commencé à planifier sans lui; budget sans lui, aussi. Alors que Dembele a dit à Xavi qu’il voulait rester, il n’y avait aucune promesse et aucun signe de recul. L’entraîneur était d’avis que Dembele voulait rester et que les problèmes étaient purement financiers, mais il ne pouvait pas être entièrement confiant à ce sujet. Dembele a déclaré qu’il voulait rester mais qu’il n’y avait pas d’avancée, pas d’accord et pas grand-chose pour changer le soupçon qu’il avait un accord en place avec un autre club. Les délais étaient passés, la confiance était partie depuis longtemps.

jouer 0:50 Gemma Soler explique pourquoi Xavi voulait que Barcelone signe Raphinha de Leeds United.

Son contrat avait disparu aussi. Le 1er juillet, il n’était même plus un joueur de Barcelone.

Maintenant, il est de nouveau. Les offres que son camp s’attendait à avoir sur la table – accepter ou forcer la main de Barcelone – ne se sont pas concrétisées. Il n’était tout simplement pas une proposition attrayante pour les autres clubs. Barcelone n’a pas non plus changé sa position: ils n’allaient pas être poussés par le risque de le perdre, la menace que d’autres clubs les surenchérissent, pas compte tenu de leur situation financière. Ils allaient attendre plus longtemps qu’ils ne l’avaient dit, seulement ils n’attendaient rien : ils l’ont fait en pensant que le résultat probable était qu’il partirait et – au niveau institutionnel, du moins – ils n’étaient pas trop dérangés par cela .

Le oui éventuel, Xavi intervenant à nouveau, n’était pas universellement anticipé. Une grande partie de cela ne l’était pas. Sissoko, qui avait refusé une offre cet hiver en pensant qu’il pouvait obtenir quelque chose de bien meilleur, acceptait maintenant quelque chose de bien pire. Dembele n’avait rien d’autre et est donc revenu avec sa queue entre ses jambes. Au moment où il l’a fait, l’accord pour Raphinha était prêt à partir. Barcelone a fait savoir que l’accord actuel de Dembele est inférieur de 40% à l’offre qu’il avait faite cet hiver. Sissoko n’avait pas exactement bien joué ses cartes, son client perdant. Alemany avait gagné gros.

“Ousmane a fait un effort pour se réadapter et s’adapter à notre nouvelle structure salariale”, a déclaré Laporta, rayonnant.

Un mot d’avertissement ici : c’est toujours une bonne idée de maintenir une bonne dose de scepticisme. C’est la version barcelonaise des événements. La version du camp de Dembele est différente, tout aussi délibérément filtrée et tout aussi difficile à accepter au pied de la lettre : la revendication d’une augmentation de 12 millions de livres sterling par an avant impôts à 11 millions de livres sterling par an après impôts. Chacun arrondit les chiffres vers le haut ou vers le bas selon son récit ; chacun inclut ou exclut les incitations dans ces chiffres selon ce qui lui convient. Comme l’a bien dit un directeur sportif : “Personne ne dit la vérité pendant la fenêtre”.

Xavi a absolument prévalu, et face aux obstacles de tous bords. Il a rendu cela possible, alors que d’autres avaient cédé ; maintenant, il doit faire en sorte que Dembele soit le joueur qu’il a dit qu’il pourrait être, celui auquel il a commencé à ressembler la saison dernière pour la première fois à Barcelone. Et en fin de compte, c’est peut-être la seule chose qui compte maintenant, s’ils peuvent laisser tous ces autres trucs derrière eux.

Xavi est l’un des supporters les plus virulents de Dembele à Barcelone, le qualifiant de joueur exemplaire. (Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Il est tentant de dire qu’avec la façon dont c’est arrivé, les dégâts qu’il a causés, personne n’a vraiment gagné. Personne n’avait vraiment l’air bien, ce n’était pas exactement amical et ce n’était certainement pas chaleureux. Mais le manager a gagné, et le club a finalement obtenu un renouvellement à moindre frais.

Et quand vous enlevez tout le reste, Dembele a probablement gagné aussi : après qu’on lui ait dit de partir, qu’il ne jouerait plus jamais, qu’il ait été sifflé et rejeté, les six derniers mois ont suggéré que le sien pourrait être le bon endroit après tout et maintenant il séjourne. Le “rêve” qu’il a annoncé il y a cinq ans et répété cette semaine est peut-être toujours d’actualité. Et si ces sourires, ces poignées de main et cette bonne humeur de la présentation d’un joueur qui était déjà le leur mais qui n’était parti que pour revenir cachaient une certaine tension, voire des regrets, au moins c’est enfin fait.

“Cela fait longtemps”, a déclaré Dembele, “mais tout le monde est heureux maintenant.”