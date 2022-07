Ousmane Dembele renouvelle son contrat avec Barcelone jusqu’en 2024

Par Ben Brown









L’attaquant français Ousmane Dembele a engagé son avenir à Barcelone, signant un nouveau contrat de deux ans avec l’équipe catalane que le club a confirmé.

Le joueur de 25 ans était un agent libre depuis l’expiration de son précédent contrat avec l’équipe de Xavi le 1er juillet 2022, et il y avait des spéculations selon lesquelles il pourrait emmener ses talents ailleurs, Chelsea pensant s’être intéressé à lui.

Cependant, il a plutôt prolongé son séjour au Camp Nou et, ce faisant, a accepté une importante réduction de salaire afin d’aider les Blaugrana.

Il continuera à exercer son métier pour l’équipe de Xavi pendant encore deux saisons, alors qu’il y aura sans aucun doute l’espoir qu’il continuera au-delà s’il peut continuer à montrer son talent.

Jusqu’à présent dans sa carrière à Barcelone, Dembele a réussi à marquer 32 buts et 34 passes décisives en 150 apparitions, et est apparu à la fois sur l’aile droite et sur l’aile gauche.

Le Barça construit une formidable ligne de front

Malgré ses problèmes financiers, Barcelone continue de se constituer en première ligne.

Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres ont rejoint le club en janvier, tandis que Raphinha est sur le point d’arriver de Leeds United et il reste optimiste qu’un accord pour Robert Lewandowski puisse être conclu dans les semaines à venir, pour un montant d’environ 55 millions d’euros.

Robert Lewandowski semblait plus détendu à l’entraînement aujourd’hui en discutant avec le garçon d’anniversaire Serge Gnabry, on ne sait toujours pas s’il obtiendra le transfert souhaité à Barcelone cet été. (@Plettigoal)

pic.twitter.com/w4vBX1AKui – Recevez les actualités du football allemand (@GGFN_) 14 juillet 2022

Ils s’ajouteront aux options actuelles, qui incluent Ansu Fati, passionnant mais en proie à des blessures, ainsi que Martin Braithwaite et Memphis Depay, qui sont tous deux libres de partir mais qui manquent apparemment de prétendants.

La décision de garder Dembele au Camp Nou pour la saison à venir ne fait que renforcer leur récolte actuelle.

