Ousmane Dembele re-signe avec Barcelone jusqu’en 2024

L’attaquant international français Ousmane Dembele a signé un nouveau contrat de deux ans avec l’équipe de LaLiga de Barcelone après l’expiration de son précédent contrat fin juin, a annoncé jeudi le club catalan.

Le joueur de 24 ans a prolongé son séjour à Barcelone jusqu’en 2024, mettant fin aux spéculations sur son avenir.

Dembele a été abandonné par le manager Xavi Hernandez au milieu de son contrat avec Barcelone avant de revenir dans l’équipe en février et de terminer la campagne avec 32 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a marqué un but et enregistré 13 passes décisives en championnat alors que Barcelone a terminé deuxième de la Liga la saison dernière.

Dembele a rejoint Barcelone depuis le Borussia Dortmund en 2017 et a fait 150 apparitions pour le club, marquant 32 buts et 34 passes décisives. Il a remporté deux titres de champion et deux Coupes d’Espagne au cours de son séjour de cinq ans.

Barcelone a renforcé sa ligne avant en signant mercredi l’ailier brésilien Raphinha de Leeds United, leur troisième signature du mercato après les arrivées de Franck Kessie et Andreas Christensen.

