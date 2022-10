Ousmane Dembele guide Barcelone pour vaincre l’Athletic Bilbao – Tour d’horizon européen | Nouvelles du football

Ousmane Dembele a marqué et fourni des passes décisives à Sergi Roberto, Robert Lewandowski et Ferran Torres alors que Barcelone dépassait l’Athletic Bilbao 4-0 en Liga dimanche.

Barcelone reste deuxième du classement avec 28 points, trois derrière le leader du Real Madrid et cinq d’avance sur l’Atletico Madrid, troisième.

Les hôtes ont marqué trois fois en 10 minutes en première mi-temps, à commencer par la tête imposante de Dembele à bout portant à la 12e minute.

L’attaquant français a ensuite mis Roberto à l’épreuve avec un brillant jeu de construction en une touche à la 18e minute, la frappe de l’arrière latéral espagnol rebondissant sur un défenseur devant Unai Simon impuissant.

Quatre minutes plus tard, Dembele a couru dans le canal droit avant de traverser vers Lewandowski qui a pivoté et a terminé avec un tir puissant.

Le Barça a levé le pied après la pause, mais il était encore temps pour Dembele de délivrer une autre passe moins de 20 minutes avant la fin, en jouant le ballon depuis la ligne de touche gauche pour que Torres marque à bout portant.

Serie A : la série de victoires de Naples continue

Image:

Victor Osimhen de Naples marque le premier but de son équipe





La séquence apparemment imparable de Naples s’est poursuivie lorsque la frappe tardive de Victor Osimhen a assuré une victoire 1-0 à Roma en Serie A dimanche, les plaçant à 11 victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Devant une foule bruyante au Stadio Olimpico, les deux équipes ont fait jeu égal dans une première mi-temps au rythme lent et sans incident.

Napoli pensait avoir un penalty à la 38e minute lorsque le gardien Rui Patricio a apparemment lancé un défi tardif au milieu de terrain Tanguy Ndombele, mais la décision a été annulée après un contrôle VAR.

Napoli a contrôlé le match à l’heure de jeu et a eu plusieurs occasions de marquer, la Roma ayant du mal à sortir le ballon de sa propre moitié de terrain.

Osimhen a assuré la victoire de Napoli 10 minutes avant le temps plein lorsqu’il a volé dans le ballon sous un angle aigu avec une seule touche.

Napoli a désormais une avance de trois points au sommet avec 29 après 11 matchs, trois devant l’AC Milan à la deuxième place. La Roma est cinquième avec 22 points.

Bundesliga: Bochum étourdit les dirigeants de la Bundesliga Union Berlin

Image:

L’Union Berlin a subi une défaite choc face à Bochum





Le VfL Bochum, menacé de relégation, a marqué une fois dans chaque mi-temps pour étourdir l’Union Berlin 2-1, laissant les leaders de la Bundesliga avec seulement un mince écart au sommet et remportant une deuxième victoire de la saison pour quitter le bas du tableau.

Union, avec la meilleure ligne arrière de la ligue avant le match, n’a subi que sa deuxième défaite de la saison et a concédé plus d’un but pour seulement le deuxième match de cette campagne.

La tête franche de Philipp Hofmann deux minutes avant la pause donnait l’avantage à Bochum alors que l’Union avait du mal à enchaîner un jeu décent, le jeu au pressing haut des hôtes s’avérant un problème majeur pour l’équipe d’Urs Fischer.

Milos Pantovic de l’Union décocha un tir juste à côté à l’heure de jeu mais c’est Bochum, qui avait également touché les boiseries au début de la seconde période, qui marqua à nouveau.

Cette fois, ils ont frappé à la pause avec Gerrit Holtmann complétant le mouvement de dépassement ultra-rapide, puisant dans une passe décisive de Christopher Antwi-Adjei.

Pantovic a eu une autre chance de remettre Union dans le match, mais le penalty de l’ancien joueur de Bochum à la 78e minute a été paré par le gardien Manuel Riemann. Le Serbe a finalement marqué, au plus profond des arrêts de jeu, d’un tir puissant.

L’Union reste en tête avec 23 points, un devant le champion Bayern Munich. Fribourg est troisième sur 21.

La deuxième victoire de Bochum de la saison les a propulsés à la dernière place et à la 17e place avec sept points.

Ligue 1 : Lille bat Monaco dans une victoire 4-3 à domicile

Image:

Les joueurs lillois célèbrent après avoir battu Monaco





Le milieu de terrain lillois Remy Cabella a marqué deux fois pour aider son équipe à une victoire 4-3 à domicile contre l’AS Monaco lors d’un affrontement électrisant en Ligue 1 dimanche.

Le défenseur lillois Alexsandro a ouvert le score pour les hôtes à la 22e minute après qu’Adam Ounas ait envoyé un coup franc au Brésilien pour terminer d’une tête à bout portant.

Monaco a égalisé 12 minutes plus tard après une erreur du gardien lillois Lucas Chevalier, qui a raté un coup franc du défenseur Caio Henrique et n’a pas pu le garder hors du filet.

Lille n’a pas tardé à chercher sa revanche lorsque l’attaquant Jonathan David a frappé le poteau mais Cabella était au bon endroit pour enchaîner avec un beau premier tir à bout portant.

Monaco est revenu une fois de plus juste avant la pause lorsque l’attaquant Wissam Ben Yedder a mis en place Axel Disasi avec une passe à bout portant pour que le défenseur marque d’un tir bas au milieu du but.

Ben Yedder a donné l’avantage aux visiteurs à la 53e minute en lobant Chevalier mais la joie monégasque a été de courte durée puisque Cabella a retrouvé le fond des filets à la 62e après une contre-attaque lilloise.

L’ailier lillois Jonathan Bamba a scellé sa victoire à la 71e minute, envoyant un tir puissant dans le toit du filet.

Lille a gagné une place à la sixième place avec 22 points en 12 matchs, renvoyant son rival monégasque – avec un point de moins – à la septième place.