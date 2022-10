Ousmane Dembele a dirigé le spectacle alors que Barcelone en marquait quatre contre l’Athletic

Ousmane Dembele a brillé lors de la victoire 4-0 de Barcelone sur l’Athletic Club. L’équipe de Xavi maintient l’écart derrière le leader de la ligue, le Real Madrid, à trois points.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Dembele a dirigé le spectacle après avoir aidé trois buts et marqué une fois au Camp Nou. Robert Lewandowski, Ferran Torres et Sergi Roberto étaient tous sur la feuille de match.

Pendant ce temps, le retour d’Ernesto Valverde à Barcelone a été aigre, et bien que son équipe occupe la 6e position du tableau, elle est sans victoire lors des quatre derniers matchs.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Le Barça bat l’Athletic pour rester sur les traces de Madrid

Barcelone a retrouvé sa touche de buteur, mais il viendra probablement trop tard pour sauver sa campagne en Ligue des champions. Après avoir marqué trois buts lors de la première mi-temps de la victoire de jeudi contre Villarreal, ils ont répété l’exploit contre l’Athletic Bilbao au Camp Nou dimanche. Ils ont ensuite fait mieux en ajoutant un quatrième après la pause.

Xavi Hernandez a de nouveau bricolé son équipe, optant pour quatre milieux de terrain et ramenant Dembele, avec Ansu Fati et Torres parmi les joueurs à abandonner. Le résultat a été dévastateur; ne perturbe pas. En 22 minutes, le Barça a inscrit trois buts, un pour Dembele, Roberto et Lewandowski, qui en compte désormais 17 cette saison. Torres a complété le score sur le banc en seconde période.

Cela fait à peine une semaine qu’une défaite contre le Real Madrid a conduit Xavi à déplorer la “mauvaise course” du Barça. Ils n’avaient marqué qu’une seule fois lors de victoires contre Majorque et le Celta Vigo, pris un point sur six contre l’Inter Milan, puis perdu le Classique au Santiago Bernabéu. Les choses semblent à nouveau plus roses maintenant. Ils restent sur les talons de Madrid en tête de la Liga, à seulement trois points, et semblent en bonne forme pour le match de mercredi contre le Bayern Munich.

Cependant, la mauvaise nouvelle est qu’ils ne dépendent plus d’eux-mêmes en Ligue des champions. Même s’ils battent le Bayern 10-0, ils seront propulsés en Ligue Europa si l’Inter bat le Viktoria Plzen le même jour.

2. Dembele éblouit avec un but et un triplé de passes décisives

L’une des acclamations les plus fortes de la soirée a été réservée à Dembele, qui a ouvert le score puis inscrit les trois autres buts. Il a reçu une ovation debout lorsqu’il a été enlevé pour l’adolescent Pablo Torre, qui a été présenté pour ses débuts en Liga.

Il y avait un sentiment que Dembele avait besoin d’une performance comme celle-ci. Il a toujours été clair que, avec Lewandowski, il fait partie de l’attaque de premier choix de Xavi. Les affichages récents, cependant, avaient commencé à créer des doutes à ce sujet. Ou du moins mettre un peu de pression sur l’attaquant français. Même Xavi a déclaré que sa prise de décision devait encore s’améliorer récemment.

Il s’est certainement amélioré contre l’Athletic. Son but – sa toute première tête aux couleurs du Barca – a ouvert la voie à la raclée alors qu’il ramenait Roberto, Lewandowski et Torres pour compléter la déroute. Il a maintenant quatre buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions cette saison et peut être injouable sous cette forme.

3. Le misérable retour de Valverde au Camp Nou

Ernesto Valverde a remporté la Liga à deux reprises pendant son mandat d’entraîneur de Barcelone avant d’être limogé avec le club en tête de la ligue en 2019. Ils n’ont plus remporté le titre depuis. Vous auriez pu lui pardonner d’avoir voulu marquer les esprits lors de son premier voyage professionnel au Camp Nou depuis son licenciement, mais tout espoir que cela se produise s’est rapidement éteint.

Le sourire qu’il portait sur son visage lorsqu’il a salué l’avant-match de Xavi Hernandez n’a pas duré longtemps car son équipe a été démontée. Après un brillant début de saison, qui a vu l’Athletic se hisser à la troisième place à un moment donné, ils sont désormais sans victoire en quatre matchs. Une série de matches difficiles contre Séville, l’Atletico Madrid, Getafe et le Barça n’a rapporté que deux points. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour l’instant et il y a toujours un facteur de bien-être autour du retour de Valverde en tant qu’entraîneur à San Mames, mais une victoire pour calmer les nerfs serait bientôt la bienvenue à Bilbao.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 6; Roberto 8, Koundé 7, Garcia 6, Baldé 8 ; Busquets 6, De Jong 7, Gavi 6, Pedri 7 ; Dembélé 9, Lewandowski 7

Sous-titres : Kessie 6, Ansu 6, Torres 7, Alonso 6, Torre 6

Club athlétique: Simon 5; De Marcos 4, Alvarez 5, Martinez 5, Yuri 4 ; Herrera 5, Vesga 5; Nico Williams 6, Zarraga 5, Berenguer 5 ; Inaki Williams 5

Sous-titres : Dani Garcia 4, Lekue 6, Sancet 6, Raul Garcia 5, Vencedor 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dembele, Barcelone.

Dembele a été impliqué dans les trois buts, il est donc le candidat hors concours, mais aussi un mot pour l’arrière gauche Alejandro Balde. Le joueur de 19 ans va de mieux en mieux. Pourrait-il encore forcer Luis Enrique à le considérer pour la Coupe du monde ?

PIRE : Oscar De Marcos, athlétique.

Tous les arrières d’Athletic ont eu du mal, surtout en première mi-temps. Yuri Berchiche s’est vu offrir un moment torride par Dembele, ce qui était peut-être à prévoir. Ce qui n’était pas si attendu, c’est que Balde faisait passer De Marcos pour un amateur. Valverde l’a retiré après une heure.

Faits saillants et moments marquants

La tête de Dembele à la 12e minute a donné à Barcelone une avance rapide.

Lewandowski ➡️ Dembele pour mettre le Barça en avant 1-0 🔥 pic.twitter.com/Mmg7k7EOlO — ESPN FC (@ESPNFC) 23 octobre 2022

Dembele et Lewandowski se sont combinés pour le troisième but de Barcelone à seulement 22 minutes.

LA COURSE PAR DEMBELE. LA FINITION PAR LEWA. QUEL BUT 😳 pic.twitter.com/wZcjWnDbBM — ESPN FC (@ESPNFC) 23 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Ernesto Valverde de l’Athletic: “On n’était pas près de gagner, c’est clair. Le Barça était fort. On a essayé, au début, le pressing haut. Ils ont bien joué et nous ont punis. En 10 minutes, trois buts. Le deuxième nous tue un peu. J’ai été surpris par le système du Barca. jouer avec quatre milieux de terrain et ouvrir le terrain avec Balde et Dembele. Cela nous a un peu surpris.”

Xavi de Barcelone : “Nous nous attendions à un match avec beaucoup d’intensité joué à un rythme élevé. Nous savions qu’ils allaient appuyer haut, alors nous avons mis un autre milieu de terrain pour les dépasser en nombre au milieu. Nous voulions un homme supplémentaire au milieu de terrain. Je pense que la clé, cependant, était que nous les égalions en intensité. Dembele était également bon, il a fait la différence. L’équipe a compris ce qu’il fallait. C’était pratiquement fini à la mi-temps.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Sergi Roberto : 4 buts en Liga au cours des 2 dernières saisons (3 au cours des 10 saisons précédentes combinées)

– Le but de la tête d’Ousmane Dembele était le 2e de sa carrière en club et le premier depuis le 18 février 2017.

– Dembele rejoint Lionel Messi (19) et Kevin De Bruyne (16) en tant que seuls joueurs des 5 meilleures ligues européennes avec au moins 15 passes décisives au cours de l’année civile 2022.

– Dembele : premier joueur barcelonais avec 3 passes décisives et un but dans un match de Liga depuis Luis Suarez le 21 décembre 2019.

– Robert Lewandowski : 12 buts en Liga cette saison. Memphis Depay a mené tous les joueurs de Barcelone avec 12 buts en Liga la saison dernière.

– Barcelone: ​​Ses 3 buts sont les plus marqués dans un match de LaLiga contre l’Athletic en première mi-temps depuis 2012. À l’époque, Pique, Messi et Adriano ont marqué 3 buts en première mi-temps dans une victoire 5-1.

Suivant

Barcelone: Les hommes de Xavi affronteront un affrontement incontournable en Ligue des champions contre le Bayern Munich le 26 octobre, suivi d’un match de Liga contre Valence le 29 octobre, puis du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Viktoria Plzen le 1er novembre. Les espoirs de qualification pour la phase à élimination directe de l’UCL ne tiennent qu’à un fil alors qu’ils sont confrontés à la Ligue Europa pour une deuxième saison consécutive.

Club athlétique: Athletic affrontera ensuite Villarreal le 30 octobre, suivi d’une visite à la 17e place de Gérone le 4 novembre, puis d’un match à domicile contre Valladolid.