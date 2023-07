Ours repéré en train de se rafraîchir dans un jacuzzi pendant la canicule du sud de la Californie | Nouvelles décalées

Avec une patte posée nonchalamment sur le bord de la piscine, un ours avait l’air tout à fait à la maison alors qu’il rafraîchissait son cadre poilu dans un jacuzzi d’arrière-cour pendant une vague de chaleur estivale dans le sud de la Californie.

Répondant à un appel, la police de la ville de Burbank a trouvé le visiteur inattendu en train de se rafraîchir.

Après un court bain, l’ours a escaladé un mur et s’est dirigé vers un arbre.

Ils ont publié une vidéo de l’animal dans le quartier résidentiel, à environ 16 km au nord de Los Angeles, près des montagnes Verdugo.

La police a averti les propriétaires d’éviter les ours et de garder tous les déchets et la nourriture sous clé pour décourager les animaux de s’approcher de leurs propriétés.

La rencontre insolite s’est produite alors que l’état et le reste du sud-ouest des États-Unis cuit à des températures élevées prolongées, bien qu’il y ait des signes que le temps torride commence à s’atténuer, avec des chances de refroidir les orages de mousson.

Tout comme dans pays du pourtour méditerranéenles pompiers luttent contre les incendies de forêt en Californie.