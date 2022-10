Ours polaire en liberté dans la Première Nation du nord du Manitoba à plus de 100 kilomètres de la côte

Un ours polaire est en liberté dans et autour d’une Première nation du nord du Manitoba, dit le chef, un spectacle assez rare pour la communauté éloignée à plus de 100 kilomètres de la baie d’Hudson.

Le chef de la Première Nation de Shamattawa, Jordna Hill, a déclaré qu’il avait été repéré pour la première fois il y a environ quatre jours et qu’il n’avait pas encore été appréhendé par les agents de conservation.

“C’est un peu effrayant pour nous, les membres de la communauté et tout le monde”, a-t-il déclaré.

Cela fait plusieurs années qu’un ours polaire n’a pas été vu pour la dernière fois dans la communauté, a déclaré Hill. CBC News a rapporté pour la dernière fois une observation en 2010.

Hill a déclaré que les agents de conservation avaient eu du mal à trouver l’ours au cours des derniers jours et lui ont dit qu’ils reviendraient mardi pour reprendre les recherches afin de déplacer l’ours plus loin de la civilisation.

La chef Jordna Hill dit qu’il est inquiétant pour les membres de la communauté de la Première nation Shamattawa d’avoir un ours polaire en liberté. (William Miles/Facebook)

CBC News a demandé plus d’informations à Conservation Manitoba, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Doug Clark, professeur agrégé à l’école d’environnement et de durabilité de l’Université de la Saskatchewan, dit qu’il n’est pas rare de voir un ours polaire s’éloigner aussi loin de la baie d’Hudson.

“Ce n’est qu’à 130 kilomètres de la côte et pour un ours polaire, ce n’est pas une distance particulièrement grande. Des ours polaires ont déjà été observés dans cette partie de la province”, a-t-il déclaré. L’un des domaines de recherche de Clark est les conflits entre les ours polaires et les humains.

“L’ours … fait ce que font les ours polaires lorsqu’ils viennent dans les communautés. Ils réagissent aux attractifs qu’ils ont sentis et ils cherchent des choses à manger.”

Un ours polaire est vu dans la Première Nation de Shamattawa au cours de la fin de semaine. (William Miles/Facebook)

Ce qui est inhabituel, c’est que l’ours pénètre directement dans la communauté, a-t-il déclaré.

Clark ne croit pas que l’ours ait voyagé vers le sud parce qu’il était affamé – l’animal semble en bonne santé, selon les images capturées.

Si quelqu’un rencontre un ours polaire sauvage, il doit trouver un endroit sûr comme une voiture ou un bâtiment et appeler la ligne Polar Bear Alert au 204-675-2327.