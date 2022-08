Ours noir tué dans le parc Garibaldi après avoir emporté des sacs à dos avec de la nourriture provenant d’un site de l’arrière-pays

Les autorités ont tué un ours noir vendredi matin près d’un terrain de camping dans l’arrière-pays au sud-ouest de Whistler, en Colombie-Britannique, après avoir arraché plusieurs sacs à dos des cintres installés par BC Parks pour éloigner la nourriture des ours.

Les agents de conservation de la Colombie-Britannique ont euthanasié l’ours Parc provincial Garibaldide Taylor Meadows, à environ 20 kilomètres au sud-ouest de Whistler.

L’ours noir a montré “un comportement jugé trop dangereux pour la sécurité publique”, a déclaré le ministère de l’Environnement de la province.

“Abattre n’importe quel ours est un résultat malheureux que nous travaillons si dur pour empêcher”, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué.

“L’ours a accédé à plusieurs reprises aux sacs de nourriture des caches, est retourné au camping à plusieurs reprises et a montré une peur minimale des gens.

Le personnel du BC Conservation Officer Service a tué plus d’ours noirs que la moyenne au cours des trois dernières années, selon une demande d’accès à l’information du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique par l’organisation de défense des Fur-Bearers. Au total, 3 779 animaux ont été euthanasiés entre 2015 et 2021. (Nouvelles de Radio-Canada)

“Les ours qui sont conditionnés à des sources de nourriture humaine ne sont pas candidats à la relocalisation ou à la réhabilitation, en raison du risque pour la sécurité publique.”

L’année dernière, les agents de conservation de la Colombie-Britannique ont tué 581 ours noirs, selon la province Documents sur la liberté d’information obtenu par l’organisation de défense des Fur-Bearers.

C’est au-dessus de la moyenne des sept dernières années, au cours desquelles 3 779 ours au total ont été euthanasiés.

“Un problème d’éducation populaire”

Alors que l’appétit des ours grandit avant l’hibernation hivernale, selon les experts, ils se déplacent de plus en plus vers des endroits populaires où ils ne se trouveraient normalement pas.

L’euthanasie des ours habitués est un résultat profondément malheureux pour les personnes qui apportent de la nourriture dans l’arrière-pays – et qui la stockent souvent de manière inappropriée ou ne la nettoient pas correctement après la cuisson, a déclaré Jay MacArthur, président du comité des sentiers de la Fédération des clubs de montagne de la Colombie-Britannique.

“Je ne veux pas voir des ours se faire tuer, c’est terrible”, a-t-il déclaré. “Mais, vous savez, c’est vraiment un problème d’éducation des gens, pas tellement un problème d’ours – vous ne pouvez pas rééduquer un ours.

“Une fois qu’un ours s’est habitué à manger de la nourriture humaine, il ne peut malheureusement pas faire grand-chose.”

Plusieurs domaines du même le parc a dû être fermé aux visiteurs cette année, y compris les terrains de camping du ruisseau Singing et du lac Cheakamus, parce que les ours sont de plus en plus attirés par la nourriture des humains.

Une vidéo de CBC News du terrain de camping de Taylor Meadows montrait un ours noir grimpant avec impatience à un arbre, essayant d’atteindre une poignée de sacs à dos de campeurs suspendus à des fils en hauteur sur un système de poulies – une cache de nourriture conçue pour protéger les sacs des ours.

La région de Taylor Meadows, à l’ouest du lac Garibaldi, est généralement un site populaire pour les ours avec tous ses arbustes à baies, car ils mangent autant de nourriture qu’ils le peuvent avant d’hiberner.

Au camping de l’arrière-pays Taylor Meadows dans le parc provincial Garibaldi, deux notes manuscrites apposées par des campeurs sur un panneau officiel de cache de nourriture indiquaient qu’un ours avait pris au moins un sac à dos, et peut-être deux, des cintres surélevés fournis par BC Parks pour éloigner la nourriture des ours. . (Olivia Stefanovitch/CBC)

Mais la fin de l’été et le temps froid et humide de cette saison sont différents des autres années, selon le président de la Friends of Garibaldi Park Society.

“Je ne suis pas surprise d’apprendre que l’ours a été abattu”, a déclaré Taryn Eyton dans une interview. “Dans une situation où il accède à la nourriture humaine, c’est vraiment inévitable.

“Beaucoup de sources de nourriture traditionnelles pour les ours n’étaient pas disponibles aussi tôt qu’elles le sont habituellement.”

Jeudi, deux notes manuscrites distinctes apposées par des campeurs sur le panneau officiel de la cache de nourriture de BC Parks indiquaient qu’un ours avait pris au moins un sac à dos des cintres en fil de fer surélevés fournis par la province pour éloigner la nourriture des ours.

Une note, datée de mercredi, indiquait qu’un ours avait pris un sac à dos rouge dans la cache, que les campeurs ont trouvé dans la forêt avec un sac noir et vert. “L’ours le gardait ainsi qu’une autre meute”, disait la note.

La deuxième note, également de mercredi, disait : “Attention : un ours a pris un sac à dos plein de nourriture dans une cache d’ours près de l’arbre ! Il reviendra !!”

Rappel au public de prendre ses précautions

Les défenseurs rappellent une fois de plus aux campeurs de prendre des précautions pour éviter de futures tragédies – pour les humains et pour les ours comme celui tué vendredi.

Les conseils de prévention comprennent :

Utilisez les contenants à l’épreuve des ours et les caches de nourriture fournis.

N’apportez jamais même de petites quantités de nourriture dans votre tente.

Envisagez de dormir dans des vêtements différents de ceux dans lesquels vous avez cuisiné, car les ours ont le nez très sensible.

La province a déclaré dans un communiqué que BC Parks et le Conservation Officer Service exhortaient les campeurs à prendre des précautions dans le pays des ours, “notamment en voyageant en groupe, en portant des sprays anti-ours et en s’assurant que les attractifs sont stockés en toute sécurité”.

MacArthur veut que la province embauche plus de gardes du parc parce que le personnel existant est épuisé et n’a pas assez de temps pour éduquer les campeurs à problèmes.

Il espère également que BC Parks installera plus de boîtes en métal dans lesquelles les ours ne pourront pas prendre de nourriture – contrairement aux cintres en fil de fer suspendus à la nourriture, qu’il a dit que les ours peuvent traiter “comme un jeu”.

Il ajoute que avertissements de sécurité et de prévention des ours ne sont pas assez visibles sur les sites Web de réservation de l’arrière-pays de la Colombie-Britannique.