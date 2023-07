Ours noir repéré dans la cour d’un résident de Richmond – Shaw Local

Un ours noir a été aperçu lundi dans la cour d’un propriétaire à Richmond, une ville non constituée en société.

Un résident a signalé un ours noir dans sa cour à côté de Hill Road sur un groupe Facebook de Richmond. Le village de Richmond n’a reçu aucun rapport officiel d’observation d’ours, mais il est conscient que les résidents, principalement dans les zones non constituées en société, ont vu un ours, a déclaré un porte-parole du village.

Le mois dernier, le département des ressources naturelles de l’Illinois a signalé plusieurs observations d’ours noirs dans le comté de Lake. Les biologistes de la faune pensent que le même ours est apparu à Antioche et à Gurnee puisque les ours parcourent de longues distances, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois recommande aux résidents à proximité des observations d’ours de sécuriser les poubelles, les barbecues et les mangeoires à oiseaux.

En cas de rencontre avec un ours, le département conseille de ne pas courir, surprendre ou approcher l’ours. Reculez lentement et entrez ou montez dans un véhicule, si possible.

Les ours noirs sont protégés par le code de la faune de l’Illinois depuis 2015. Selon La faune de l’Illinoisil n’y a pas de populations d’ours noirs dans l’Illinois, mais des ours individuels ont voyagé dans l’État depuis le Missouri ou le Wisconsin.

La population d’ours noirs du Wisconsin est « considérablement plus élevée qu’il y a 30 ans », selon le Département des ressources naturelles du Wisconsin. Les données du Wisconsin rapportent actuellement plus de 24 000 ours, une augmentation de 15 000 par rapport à 1989.

Le ministère des Ressources naturelles du Wisconsin augmente le nombre de permis de chasse pour lutter contre l’augmentation de la population. L’année dernière, plus de 4 000 ours ont été tués par des chasseurs du Wisconsin.

Le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois demande si quelqu’un a vu un ours noir, un puma ou un loup gris dans l’État pour signaler l’observation à fauneillinois.org/sightings/report.