Un ours noir et son petit qui se sont égarés dans les localités du centre-ville de Srinagar il y a deux jours, provoquant la panique, ont finalement été capturés par des hommes de la faune. Les habitants de la zone des lignes civiles pouvaient respirer facilement, a déclaré Altaf Hussian, gardien de la faune de Srinagar, publiant une déclaration vidéo après avoir terminé l’opération de 21 heures. L’ours et son ourson ont été piégés vers 3 heures du matin lundi et seront relâchés dans le parc national de Dachigam. “Ils n’ont pas été blessés et seront renvoyés dans la nature”, a-t-il ajouté.

À l’exception d’un incident où une personne a été légèrement blessée par l’ours adulte, l’opération s’est terminée sans aucun dommage. «Cette zone est désormais sûre. Les gens peuvent se déplacer. Les élèves peuvent aller à l’école maintenant », a déclaré Hussian.

Voici la vidéo :

L’opération de garder une piste constante pour l’ours et son ourson a été très difficile car la zone est fortement urbanisée et contiguë à d’autres localités.

La peur avait hanté les localités de Jawahar Nagar, Lal Mandi, Gogji Bagh et Raj Bagh depuis que les deux animaux ont été repérés dans la région dimanche matin. Leur mouvement a également été brièvement capté par les caméras de vidéosurveillance d’un résident samedi soir, mais les animaux ont ensuite disparu du radar. Dans la vidéo, on pouvait voir l’ours adulte et un ourson passer devant quelques voitures garées dans une ruelle. Deux jeunes, apparemment inconscients, marchaient derrière les ours, mais ils se sont précipités pour se mettre en sécurité en remarquant les ours.

Les habitants paniqués avaient appelé les autorités de la faune qui se sont précipitées sur l’équipe pour les localiser. La police, le CRPF et des fonctionnaires civils ont rejoint l’équipe dans l’opération.

Un habitant a été blessé lorsqu’un ours noir l’a attaqué dans la région de Lal Mandi. Heureusement, il n’a pas été gravement blessé et a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné.

Les autorités de la faune avaient demandé aux gens de rester à l’intérieur. Hier soir, une école des environs avait conseillé aux enfants de ne pas se présenter à l’école le lundi. Mais l’administration du district a déclaré tôt lundi la normalité.

Après 21 heures d’opération non-stop, l’ours noir repéré hier dans la région de Rajbagh a été tranquillisé. Excellent travail de l’équipe dirigée par le département de la faune. La zone a été scannée et désinfectée. Tous les établissements d’enseignement de la région doivent ouvrir normalement selon la routine quotidienne. @diprjk – Aijaz Asad (@AsadamAijaz) 12 septembre 2022

L’observation d’ours et de léopards dans les zones résidentielles n’est pas nouvelle à Srinagar, mais la fréquence a été plus proche des zones proches des collines de Zabarwan. Parce que ces localités sont à proximité, les animaux sauvages descendent pour la nourriture et les fruits. Au cours des dernières années, le conflit homme-ours a montré une tendance croissante étant donné que des zones résidentielles ont surgi à côté des forêts. On ne sait pas vraiment où se terminent les vergers et quand commencent les forêts, a déclaré un responsable à News 18, ajoutant que la faune se pressait progressivement.

Mais un ours et son ourson repérés à Jawahar Nagar – qui se trouve de l’autre côté de la colline et de l’autre côté de la rivière Jehlum – en ont surpris beaucoup à Srinagar.

