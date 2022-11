“Ours de soutien émotionnel” en vente pour les célibataires qui ont besoin d’un câlin – et le “remplacement de petit ami” de 5 pieds 7 pouces ne ronfle pas

Un “ours de soutien émotionnel” de 5 pieds 7 pouces est en vente pour les célibataires qui ont besoin d’un câlin – et le remplacement du petit ami à taille humaine ne ronfle pas.

Le doudou géant de 135 £ a la taille d’un corps humain masculin – mais avec la tête d’un ours à moitié endormi.

Il donne “chaleur, câlins et paix” et les clients peuvent le câliner avant de s’endormir, se pelotonner sur le canapé avec lui ou même dormir profondément dans ses bras moelleux.

Puffy peut également être habillé d’un survêtement confortable pour un câlin – ou simplement habillé dans son état naturel.

L’ours est le fruit d’une entreprise bulgare fondée par le mannequin Ina Marholeva et la directrice créative Tonia Berdankova.

L’entreprise le décrit comme “un produit très personnel inventé par une femme ordinaire qui a peur d’être seule”.

Et l’ours promet de donner aux clients “un câlin sain” – il a été prouvé qu’il libère des endorphines.

L’entreprise a déclaré: “Nous, les femmes, sommes souvent laissées seules pour diverses raisons.

“Parfois, c’est un choix personnel, de la malchance ou du destin, mais nous avons tous besoin de la présence de quelqu’un ou d’un câlin, surtout le soir avant de s’endormir ou sur le canapé devant la télé.

“C’est pourquoi Puffy est fait avec une forme et une taille humaines pour remplacer autant que possible le manque de présence physique lorsque nous avons besoin de nous serrer dans nos bras ou de nous pencher.”

Et la société a déclaré qu’il y avait des avantages à l’utiliser comme petit ami au lieu de sortir ensemble car il “ne ronfle pas, il ne grogne pas et ne se met pas en colère”.

Ils ont dit: “Il est le cadeau parfait à la fois pour vous et pour tout être cher qui traverse des moments de solitude, des épreuves émotionnelles et des sentiments de vide.

“Puffy est toujours à vos côtés, même pendant les moments où vos proches sont loin de vous – en voyage d’affaires ou sur la route.”

Mais toute la famille peut profiter de la compagnie de l’ours en peluche – pas seulement les femmes célibataires à la recherche d’un peu de compagnie.

“Les enfants adorent le câliner, même les animaux domestiques le recherchent pour se blottir contre lui pendant que vous êtes au travail et que personne n’est à la maison”, a déclaré la société.

Les personnes qui ont essayé Puffy ont dit qu’il “ressemblait à une vraie personne” – et maintenant ne peuvent pas imaginer la vie sans lui.

Le client Liya a déclaré: “Les premiers jours, je me suis senti un peu étrange jusqu’à ce que je m’habitue à sa présence parce qu’il ressemble à une vraie personne, mais maintenant je ne peux pas imaginer entrer et qu’il ne soit pas à la maison.”

L’acheteur Karry a déclaré: “Depuis que Puffy est avec moi, je m’endors beaucoup plus facilement et plus rapidement.

“J’aime sa douceur et le sentiment de sécurité qu’il me procure.”

