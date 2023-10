Au moins 27 personnes sont mortes et quatre sont portées disparues après que l’ouragan Otis a touché terre au Mexique, ont annoncé les autorités.

La tempête s’est intensifié hier avant de toucher Acapulcoune station balnéaire qui abrite plus d’un million d’habitants.

Des dizaines de milliers d’habitants, bloqués dans leurs maisons endommagées, sans électricité, attendent de l’aide depuis plus d’un jour après que l’ouragan a frappé la région, apportant des vents soufflant à 266 km/h.

La secrétaire fédérale à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a fait état de 27 décès confirmés et de quatre disparitions lors de la conférence de presse matinale du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Les ouragans de l’Atlantique sont désormais deux fois plus susceptibles qu’auparavant de s’intensifier rapidement, passant de tempêtes mineures à des systèmes météorologiques puissants et catastrophiques, selon la climatologue américaine Andra Garner.

Image:

Photo : AP





M. Lopez Obrador a déclaré que les destructions étaient si graves qu’il ne restait plus un seul poteau de ligne électrique dans la zone touchée.

Il a souligné que les petits agriculteurs ont été les plus touchés par la colère d’Otis, leurs récoltes de maïs étant ravagées par le vent et la pluie incessants. Il a souligné que le rétablissement immédiat du pouvoir dans la région était de la plus haute importance.

“Nous regrettons les 27 morts”, a-t-il déclaré. Le président a déclaré que 18 personnes étaient mortes mercredi soir, mais le nombre de décès a augmenté tôt jeudi. “C’est ce qui fait le plus mal”, a-t-il déclaré, faisant référence aux morts, ajoutant que les pertes matérielles pourraient être compensées.

M. Lopez Obrador a révélé des informations sur l’une des victimes, un soldat qui a perdu la vie lorsqu’un mur de sa maison s’est effondré sur lui.

Les premiers rapports sur l’ouragan décrivaient des destructions généralisées, avec des images montrant des arbres renversés et des lignes électriques submergées dans de vastes eaux de crue brunes, s’étendant sur des kilomètres dans certaines zones.

Les dégâts importants ont empêché le gouvernement de réagir rapidement, alors qu’il était encore en train d’évaluer la destruction côtière, laissant les habitants dans un état de désespoir.

Les hôtels autrefois élégants en bord de mer d’Acapulco sont désormais des structures brisées, leurs fenêtres soufflées par la tempête de catégorie 5.

Image:

Des habitants d’Acapulco se tiennent près d’étals de rue endommagés par l’ouragan





Pendant ce temps, la frustration à l’égard des autorités est généralisée. Malgré la présence de 10 000 militaires, ils ne disposent pas du matériel nécessaire pour débarrasser les rues de la boue et des arbres tombés.

Les camions de la compagnie gouvernementale d’électricité sont arrivés à Acapulco mercredi, mais le rétablissement du courant s’avère difficile, les lignes électriques étant immergées dans la boue et l’eau, laissant les équipes dans l’incertitude quant à la manière de procéder.

La zone diamantifère d’Acapulco, remplie d’hôtels et de restaurants, est apparue submergée par des images de drone provenant d’un reportage de Foro TV.

Image:

Photo : AP





En savoir plus sur Sky News :

Une femme coupable d’avoir contribué à la mutilation génitale féminine d’une jeune fille britannique lors d’un voyage au Kenya

Le raid terrestre sur Gaza est la « plus grande incursion » du conflit jusqu’à présent, alors que Tsahal « prépare le champ de bataille »

Les boulevards et les ponts étaient entièrement masqués par un vaste lac d’eau brune. Les murs et les toits des bâtiments ont été arrachés, des panneaux solaires, des voitures et des débris ont été éparpillés dans le hall d’un hôtel gravement endommagé.

Dans certaines zones, les gens pataugeaient dans l’eau jusqu’à la taille, tandis que les soldats déblayaient les décombres et les feuilles de palmier des rues moins inondées.

Nichée au pied de montagnes escarpées, Acapulco abrite des maisons de luxe et des bidonvilles parsemés de collines surplombant l’océan Pacifique.

Autrefois refuge des stars d’Hollywood, l’attrait de la ville, notamment sa vie nocturne, sa pêche sportive et ses plongées en falaise, a décliné en raison de la montée de la violence provoquée par des groupes criminels organisés concurrents. Ce changement a poussé les touristes internationaux vers des destinations comme Cancun, Riviera Maya et Oaxaca.

M. Lopez Obrador a souligné que l’ouragan Otis a dépassé l’intensité de l’ouragan Pauline, qui a frappé Acapulco en 1997, causant d’importants dégâts et faisant plus de 300 morts.