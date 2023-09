Ouragan Lee : Environnement Canada étend la surveillance des ouragans à Halifax

Les habitants des Maritimes achetaient des produits d’épicerie de dernière minute et tiraient des bateaux hors de l’eau vendredi alors que les prévisionnistes prévenaient que l’ouragan Lee pourrait bientôt entraîner des vents destructeurs, de hautes vagues, des inondations et des pannes de courant.

Dans le stationnement d’une épicerie très fréquentée de Liverpool, en Nouvelle-Écosse, Connor Hanrahan a chargé des pintes de fraises, des tranches de viande et des bouteilles d’eau dans le coffre de sa voiture. Liverpool se trouve dans le comté de Queens, l’une des nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse qui étaient sous surveillance d’ouragan émise par Environnement Canada.

« Les pannes de courant pourraient être la préoccupation n°1 », a-t-il déclaré dans une interview. « Parce que si je ne peux pas avoir d’essence, je ne peux pas avoir de nourriture. Et on ne sait jamais ici, avec nos infrastructures, combien de temps l’électricité pourrait être coupée. »

« Tu ne peux pas être trop en sécurité, tu sais ? » il ajouta. C’était un sentiment repris par les politiciens, les prévisionnistes et les responsables des situations d’urgence vendredi alors que Lee se dirigeait vers le nord, en direction du Canada atlantique.

Le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le groupe d’intervention en cas d’incident vendredi pour discuter des effets potentiels de l’ouragan sur le Canada atlantique et dans certaines parties de l’est du Québec.

Le groupe, qui est généralement composé de ministres et de hauts fonctionnaires, se réunit uniquement pour discuter d’événements ayant des implications majeures pour le Canada, comme la récente grève dans les ports de Colombie-Britannique ainsi que les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.

La tempête devrait se déplacer vers l’ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick samedi, apportant de fortes pluies, des vents violents et des vagues puissantes, a indiqué Environnement Canada dans une mise à jour vendredi après-midi.

Les vents pourraient atteindre 120 kilomètres à l’heure, renversant des arbres et détruisant des lignes électriques, a prévenu l’agence. Des précipitations allant jusqu’à 100 millimètres pourraient provoquer des inondations dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, notamment à Saint John et à Moncton, a indiqué Environnement Canada. Les zones situées le long de la côte atlantique centrale de la Nouvelle-Écosse pourraient connaître des vagues déferlantes allant de quatre à six mètres.

Vendredi après-midi, l’ouragan se trouvait à environ 750 kilomètres au sud de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, avec des vents soutenus pouvant atteindre 130 kilomètres/heure.

Plus tôt vendredi, il semblait s’affaiblir lentement alors qu’il passait d’un ouragan de catégorie 1 à une forte tempête post-tropicale, a déclaré aux journalistes Bob Robichaud, météorologue chargé de la préparation aux avertissements à Environnement Canada. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, a-t-il prévenu.

« Il s’agit d’une très, très grosse tempête », a déclaré Robichaud. « Nous nous attendons à ce que cette tempête, à mesure qu’elle approche et à mesure qu’elle se rapproche de la côte, soit très proche de la force d’un ouragan. »

Le centre de la puissante tempête passera probablement sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse samedi après-midi, apportant les vents les plus forts et les précipitations les plus fortes de Lee, a-t-il déclaré. Mais l’impact de Lee devrait se faire sentir jusqu’à 300 kilomètres du centre, et certaines régions de la Nouvelle-Écosse pourraient commencer à subir des vents et des pluies vendredi soir.

« Le moment de se préparer, c’est aujourd’hui. Demain, il sera trop tard », a ajouté Robichaud.

Les pires conditions devraient durer environ 12 heures, a-t-il indiqué, mais la pluie et les vents violents pourraient frapper certaines zones pendant plus de 24 heures, voire jusqu’à 36 heures.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur vendredi soir pour la majeure partie de la Nouvelle-Écosse ainsi que pour la côte de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick et certaines parties de la province le long du détroit de Northumberland.

Une surveillance des ouragans était en place sur l’île Grand Manan et la côte du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur la majeure partie de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, s’étendant du comté de Digby jusqu’au comté d’Halifax.

Environnement Canada émet une surveillance des zones où des vents de force ouragan pourraient menacer dans les 36 heures, selon le site Internet de l’agence. Une montre ne signifie pas qu’un ouragan va certainement frapper ; c’est un avertissement à tous les habitants de la région pour qu’ils soient prêts à agir rapidement si cela se produit.

Jennifer Chandler, commodore du club nautique de Chester, en Nouvelle-Écosse, situé à environ 65 kilomètres à l’ouest d’Halifax, a déclaré qu’elle et son équipe travaillaient depuis des jours pour se préparer à ce qu’elle prévoit être une « tempête importante ».

« Lorsque nous obtenons un impact direct, cela nous frappe assez durement », a déclaré Chandler dans une interview. « Au cours des cinq derniers jours, la plupart des gens ont sorti leur bateau s’ils le pouvaient… Nous allons arrimer une grande partie du matériel. Nous avons déjà retiré tous les meubles de notre pont. »

Chandler a déclaré qu’elle surveillait de près les prévisions de vent et la manière dont elles pourraient provoquer des ondes de tempête, qui se produisent lorsque des vents puissants et cycloniques poussent l’eau vers – et parfois au-dessus – du rivage.

Septembre est normalement un mois chargé pour les plaisanciers, a-t-elle déclaré, mais avec Lee en route, la baie est pratiquement vide.

« Ce qui est une bonne chose », a-t-elle ajouté en souriant.

À St. George, au Nouveau-Brunswick, sur la côte de la baie de Fundy, Frank Haveman, un résident d’Ottawa, a déclaré qu’il avait réorganisé une partie de son voyage annuel dans la région pour arriver un jour plus tôt. Il se dirigeait vers l’île Grand Manan et il voulait être sûr d’avoir pris le ferry avant l’arrivée de Lee.

« Je suis déjà venu ici avec de grosses tempêtes », a-t-il déclaré dans une interview. « Et le lendemain, tout est revenu à la normale. Je n’arrive pas à croire que cela se passe si vite ici. » Il a déclaré qu’il avait fait des provisions de produits d’épicerie et qu’il prévoyait de garer sa voiture dans un endroit sûr.

Bonnie Morse, mairesse du village de Grand Manan, a indiqué que des préparatifs sont également en cours sur l’île, située dans la baie de Fundy. Le conseil de Grand Manan a tenu jeudi une réunion de préparation aux situations d’urgence avec la police et d’autres premiers intervenants pour planifier ce qui pourrait arriver, a déclaré Morse.

L’île est habituée aux grosses tempêtes qui frappent en hiver lorsque le sol est gelé et les arbres sont nus. Mais en ce moment, le sol est saturé par la pluie de ces derniers jours, a-t-elle expliqué. Et les arbres sont pleins et feuillus, ce qui signifie qu’ils pourraient plus facilement détruire les lignes électriques en cas de chute.

« Nous espérons que cela ne se passera pas comme Fiona l’année dernière en Nouvelle-Écosse », a déclaré Morse lors d’une entrevue jeudi, faisant référence à la tempête post-tropicale qui a frappé la région en septembre dernier. « Nous espérons que nous nous en sortirons tous bien. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 15 septembre 2023.



— Avec les dossiers de Sarah Smellie à St. John’s, à Terre-Neuve, et de Hina Alam à St. George, au Nouveau-Brunswick



CTVNewsAtlantic.ca fournira une couverture et des mises à jour en direct sur l’ouragan Lee, toutes les heures, à partir de 8 h samedi.