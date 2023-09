Ouragan Idalia : que signifient les tempêtes extrêmes pour les requins ?

L’ouragan Idalia a frappé la Floride mercredi matin en touchant terre sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 3. Idalia, désormais une tempête tropicale au large des côtes de la Caroline du Sud, a inondé des maisons et des autoroutes, fait tomber des lignes électriques, fait sauter des fenêtres et a jusqu’à présent été associée à au moins un décès lié à la circulation en Floride.

Les humains disposent d’un certain nombre de stratégies pour résister aux impacts des tempêtes majeures. Nous fortifions nos maisons, préparons des lampes de poche et des générateurs et, si nécessaire, évacuons vers des terrains plus élevés. Pourtant, nous restons très vulnérables aux impacts des tempêtes, comme l’ont démontré Idalia, Ian et d’autres tempêtes récentes.

Les animaux marins, quant à eux, ont leurs propres stratégies.

Pensez aux requins. Une poignée d’études scientifiques, remontant à au moins deux décennies, suggèrent que les requins peuvent détecter un ouragan comme Idalia des heures, voire des jours, avant son arrivée, rivalisant ainsi avec les prévisions humaines des tempêtes. Certains requins fuient. D’autres restent sur place. Les deux approches aident ces prédateurs à survivre.

Les scientifiques étudient la façon dont les requins et d’autres animaux marins réagissent aux ouragans, non seulement par curiosité, mais aussi parce que de nombreuses espèces de requins sont menacées d’extinction – et que le changement climatique intensifie les tempêtes. Une question clé est de savoir si cela met leur survie en danger.

Les requins ont des capteurs de tempête intégrés

Les scientifiques utilisent une large gamme d’instruments pour mesurer les ouragans : satellites, radars, thermomètres, etc. Les requins disposent également d’outils météorologiques. À l’approche d’une tempête, la pression atmosphérique (c’est-à-dire la pression barométrique) chute, ce qui entraîne également une baisse de la pression hydrostatique (c’est-à-dire la pression de l’eau). Les cellules ciliées de l’oreille interne d’un requin peuvent détecter ces changements, même s’ils sont subtils. Les requins ont essentiellement un baromètre intégré.

Les recherches suggèrent que les requins peuvent détecter un ouragan plusieurs heures, voire plusieurs jours avant son arrivée, en utilisant ces cellules sensibles à la pression, éventuellement associées à d’autres signaux mal compris, tels qu’un changement de courants ou de salinité qui pourrait accompagner une tempête.

Après avoir détecté une baisse de la pression barométrique, les petits requins et ceux qui sont jeunes ont tendance à fuir vers des eaux plus profondes, selon Bradley Strickland, biologiste marin au Virginia Institute of Marine Science. En 2017, Strickland suivait le mouvement de 14 requins bouledogue juvéniles dans le sud de la Floride lorsque l’ouragan Irma a frappé l’État en tant que puissante tempête de catégorie 4. Presque tous ces requins, a-t-il découvert, ont quitté leurs maisons – les eaux peu profondes de la côte des Everglades – avant les pires impacts des ouragans.

« Nous avons vu ces jeunes requins qui n’ont jamais connu une tempête de grande ampleur de leur vie, détecter l’arrivée de la tempête et partir à l’avance », a déclaré Strickland à Vox. « Ce qu’ils ont fait, c’est se diriger vers des eaux plus profondes, qui étaient en effet l’endroit le plus sûr. »

Une étude publiée en 2003 a documenté une réaction similaire, mais parmi 13 jeunes requins de récif à pointe noire vivant dans une baie au sud de Tampa. Juste avant que la tempête tropicale Gabrielle ne frappe la côte, avec des vents proches de la force d’un ouragan, tous les requins ont quitté leurs eaux peu profondes. (Ils sont retournés dans la baie entre cinq et 13 jours après la tempête.)

Cependant, tous les requins n’évacuent pas avant qu’un ouragan ne frappe. Certains animaux plus gros emploient une stratégie différente, utilisant peut-être de grosses tempêtes à leur avantage.

Certains requins profitent des tempêtes pour chasser

Des vents forts et des ondes de tempête pourraient constituer une menace pour les petits poissons lors d’un ouragan. Cependant, certains grands requins semblent très bien rester dans les parages. Dans une étude récente, des chercheurs ont suivi quatre espèces de requins, dont des requins tigres et des requins-marteaux, en Floride et aux Bahamas avant, pendant et après deux ouragans.

Alors que certains animaux ont fui avant une tempête, les requins tigres de plus grande taille vivant dans les eaux peu profondes des Bahamas sont restés sur place alors que leur maison a été directement touchée par l’ouragan Matthew, alors une tempête de catégorie 5.

« J’ai été étonné de voir que les grands requins tigres n’ont pas évacué alors même que l’œil de l’ouragan se dirigeait vers eux », a déclaré Neil Hammerschlag, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. « C’était comme s’ils n’avaient même pas bronché. »

Non seulement cela, mais le nombre de requins tigres dans la zone temporairement augmenté après la tempête, a déclaré Hammerschlag, chercheur sur les requins à l’Université de Miami. Il soupçonne que les animaux restés profitaient de tous les petits poissons et oiseaux tués ou affaiblis par l’ouragan. En d’autres termes, les tempêtes pourraient être une source de nourriture pour les grands requins.

D’une certaine manière, dit Strickland, des études comme celle-ci révèlent que les requins sont confrontés à une décision similaire à celle des humains avant une tempête majeure : rester ou partir. « C’est une analogie puissante qui souligne vraiment à quel point ces perturbations naturelles sont incroyables et importantes – sur nos vies et sur celles des requins. »

Les scientifiques en savent encore relativement peu sur l’impact des tempêtes extrêmes sur les requins et sur ce que cela signifie à mesure que la planète se réchauffe. Mais en fin de compte, les ouragans ne représentent peut-être pas un gros problème pour ces animaux, surtout si on les compare à certaines autres conséquences du changement climatique, comme la perte des récifs coralliens. Et il pourrait même y avoir un côté positif à nos tempêtes les plus destructrices : elles offrent l’occasion d’étudier comment les animaux font face à des changements rapides.