Ouragan Idalia : la Floride se prépare à un ouragan de catégorie 4 « extrêmement dangereux » – dernières mises à jour

Bonjour et bienvenue sur le blog en direct. Oliver Holmes ici, et je vous apporterai tous les derniers développements alors qu’Idalia arrive à terre.

Le président Joe Biden a signé un arrêté fédéral libérer du personnel et des ressources, y compris les équipes de recherche et de sauvetage de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema).

La trajectoire de la tempête devrait avoir un impact sur une vaste partie centrale de l’État, y compris des villes telles que Tampa et Orlando, et se rapprochera de la côte de la Caroline jeudi, a ajouté le National Hurricane Center.

L’état d’urgence a été déclaré en Floride, en Caroline du Nord et du Sud et en Géorgie . Les résidents des zones côtières vulnérables de Floride ont reçu l’ordre d’évacuer, le gouverneur Ron DeSantis ayant averti : « Vous devez vraiment y aller maintenant. C’est le moment. » Au total, 28 des 67 comtés de l’État font l’objet d’ordres d’évacuation.

Le Centre national des ouragans a averti de « une onde de tempête catastrophique et des vents destructeurs » qui, selon lui, « commenceront bientôt » .

Idalia est devenu un ouragan tôt mardi et devrait s’abattre sur la région de Big Bend, sur la côte du golfe de Floride, tôt mercredi, heure locale (dans les prochaines heures).

Les évènements clés

La tempête pourrait atterrir dans un peu plus d’une heure, déclare le gouverneur de Floride, Ron DeSantis

il y a 2 mois 07h24 HAE Idalia revient en ouragan de catégorie 3

L’ouragan Idalia s’est très légèrement atténué avant de toucher terre et constitue désormais un ouragan de catégorie 3 avec des vents de 125 mph et des rafales plus élevées.

Les prévisionnistes du National Hurricane Center ont averti que le changement de vitesse du vent « ne diminue pas la menace d’ondes de tempête catastrophiques et de vents dévastateurs ».