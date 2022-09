Ouragan Ian : un front de mer entier nivelé – personne ne s’attendait à ce que cette tempête soit si violente et si destructrice | Nouvelles américaines

Ce sont les eaux chaudes du golfe du Mexique qui amènent les gens à Fort Myers Beach – mais mercredi après-midi, elles ont déclenché la fureur de l’ouragan Ian.

Une onde de tempête ressemblant à un tsunami, haute de 3 m (10 pieds) par endroits, a emporté des maisons et des entreprises.

Le front de mer a été nivelé – maintenant jonché des vestiges des boutiques et des restaurants qui en ont fait une station touristique animée.

Premiers rapports faisant état de “pertes substantielles en vies humaines” – Mises à jour de l’ouragan Ian

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:39

Inondation de 500 ans en Floride



Des t-shirts et des casquettes de baseball d’un magasin de souvenirs, des casseroles et des poêles d’un café de fruits de mer et des verres d’un bar sont en partie obscurcis par des boues brunes, un rappel de ce qui était autrefois.

Un peu plus loin sur la route, un escalier est tout ce qui reste de la maison orange en bord de plage.

L’histoire de ses occupants est racontée par leur voisin, Ron Shepherd, qui a vu la maison être soulevée de ses fondations par un torrent d’eau.

“J’étais sur le balcon et je pouvais le voir flotter”, dit-il. “Il y avait trois personnes et un chien à l’intérieur et nous leur criions de sortir et de saisir une autre maison qu’ils passaient et qui était inoccupée. Ils sont sortis mais ils ont été emportés. Un gars s’est accroché à un palmier pendant deux minutes mais ensuite il est parti, l’eau se déplaçait si vite.”

Personne qui est resté à Fort Myers Beach comme Ouragan Ian débarqué s’attendait à ce qu’il soit si vicieux ou qu’il fasse des dégâts aussi importants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:01

Destruction généralisée en Floride



Wyatt et Brooke Jordan ont séjourné dans un immeuble juste en retrait du front de mer avec leurs quatre enfants.

“L’eau est montée assez vite”, a déclaré Wyatt. “J’ai vécu en Floride toute ma vie et je n’ai jamais rien vu de tel. Nous nous sommes couchés mardi soir et avons pensé qu’il se dirigeait vers Tampa, puis nous nous sommes réveillés et il venait pour nous.”

En savoir plus sur Sky News :

Des images dramatiques avant et après montrent l’ampleur de la destruction

Les habitants racontent avoir échappé à l’œil du cyclone

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Comment le changement climatique alimente les ouragans



Tant de gens semblent avoir été surpris par le chemin emprunté par cette tempête – mais aussi par la vaste zone qu’elle couvrait et la lenteur avec laquelle elle s’est déplacée.

C’est cela qui entraînera le coût le plus élevé pour la Floride, à la fois en vies perdues et en récupération.