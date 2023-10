Ouragan Ian — Un an plus tard : ouvert aux affaires | Actualités, Sports, Emplois

Les affaires ne sont pas exactement comme d’habitude à Fort Myers Beach, un an après l’ouragan Ian, mais avec le nombre d’entreprises qui rouvrent, les reconstructions, les transactions immobilières et les propositions de développement, les hommes d’affaires ne manquent pas parier sur l’avenir de l’île.

Pour les propriétaires d’entreprises de Fort Myers Beach comme Peter Ennis, qui exploite le restaurant Snug Harbor Waterfront et Wahoo Willies, « Le plus grand obstacle à mon avis est de faire savoir à Lee, Collier et au comté de Charlotte que Fort Myers Beach est ouvert aux affaires. »

Ennis et ses partenaires ont été parmi les plus agressifs de l’île pour ouvrir leurs restaurants après Ian. Wahoo Willies, qui était en cours de construction lorsque l’ouragan Ian a frappé, a ouvert ses portes six semaines après la tempête.

L’exploit était impressionnant étant donné que quelques semaines plus tôt, les débris à l’angle du vieux boulevard San Carlos étaient empilés presque aussi haut et aussi loin que l’œil pouvait voir.

« Les débris étaient hauts, à mi-chemin de notre bâtiment jusqu’à l’eau », » dit Ennis. «Tant de personnes ont contribué à notre aide.»

Snug Harbor a ouvert ses portes en janvier.

« De nombreux copropriétaires et propriétaires font tout ce qu’ils peuvent pour rentrer chez eux, mais les choses prennent simplement beaucoup plus de temps pour ramener les résidents chez eux. Espérons que des hôtels arriveront également bientôt. il ajouta.

Alors que le très attendu complexe hôtelier de Margaritaville envisage d’ouvrir ses portes en décembre, l’un des premiers hôtels à ouvrir après Ian a été le Pink Shell Beach Resort.

Pour Robert Boykin, propriétaire du Pink Shell Beach Resort, agir rapidement signifiait tout pour sauver l’hôtel des dégâts causés par les inondations.

« Au cours des premières 48 heures, nous avions des équipes de restauration sur place, remuant ciel et terre » » dit Boykine. « Le toit a été endommagé dans tous les bâtiments et gravement endommagé dans le bâtiment principal. »

Dans la semaine qui a suivi Ian, au cours de laquelle l’île a été fermée à la rentrée, Boykin a déclaré que l’hôtel avait subi davantage de dégâts lorsqu’il avait recommencé à pleuvoir.

« Ces premiers jours sont critiques. Si vous ne nettoyez pas votre logement dans les 72 heures, des moisissures se développent.

Boykin reste mécontent de la décision de fermer l’accès à la plage aux résidents dans les jours qui ont suivi l’ouragan – un appel que la ville, le comté, l’État, les équipes de secours et les pompiers ont tous imputés à chacun.

« On ne peut pas élaborer une règle comme celle-là dans le vide » il a dit.

Malgré les retards, le Pink Shell Beach Resort a connu une merveilleuse réussite, ouvrant la moitié de ses 200 chambres alors que de nombreux bâtiments sont encore inopérants. Le complexe abritait des équipes d’urgence critiques et d’autres intervenants dans les premiers jours après Ian.

Boykin a déclaré que des leçons avaient été tirées de la tempête – sur les barrières pour protéger les ascenseurs des inondations et pour protéger les équipements de piscine. Ils ont appris à s’affirmer davantage pour protéger les objets contre les jets des équipes de nettoyage. Au plus fort des réparations, Boykin a déclaré que plus de 400 personnes travaillaient sur place.

Boykin a déclaré qu’il était important que la ville gère les permis rapidement. « La vitesse est importante » il a dit. Boykin a proposé un nouveau développement à la ville – un hôtel ou un immeuble en copropriété de 109 chambres avec un parking public en face du Pink Shell Beach Resort.

Bien que l’assurance soit un point sensible sur l’île, Boykin a déclaré qu’il avait collecté jusqu’à présent environ 60 % auprès de Lloyds of London, même s’il a déclaré que les coûts augmenteraient considérablement. C’est le « le sujet le plus important pour les propriétaires d’immeubles commerciaux » il a dit. « Faites attention à qui vous souscrivez une assurance. » Il estime que l’État devrait s’impliquer davantage dans la régulation et le soutien du marché de l’assurance.

Son conseil est d’avoir un plan en cas d’ouragan.

« Si vous n’avez pas de plan avant l’ouragan, vous êtes en retard dans le match » il a dit.

« Les beaux jours arrivent mais je ne peux pas dire quand. »

Pour Grant Erickson, propriétaire d’Erickson et Jensen, qui dirige l’une des plus anciennes opérations de pêche à la crevette à Fort Myers Beach, remontant aux années 1950, rien ne pouvait le préparer à voir la quasi-totalité de sa flotte échouée et ses quais ruinés par Ian.

La bonne nouvelle, c’est que ses quais sont réparés à environ 80 % et que la plupart des crevettiers sont de retour à l’eau ou en cours de réparation. Trois des 11 bateaux ont été détruits par Ian. L’assurance était inabordable.

« Ce que cela me coûterait pour couvrir mon assurance, je pourrais perdre un bateau par an et m’en sortir mieux », il a dit.

Avec certains clients qui ne sont pas encore revenus aux affaires, le prix des crevettes en baisse et le prix du carburant pour ses bateaux en hausse, il a été difficile de gagner sa vie. Alors que les visiteurs de l’île préfèrent les crevettes roses capturées dans la nature, en dehors de la ville, elles sont en concurrence avec des crevettes d’élevage étrangères moins chères.

« Le commerce des crevettes est terrible. Le prix est le plus bas depuis des années. » dit Erickson. « Vous ne pouvez pas faire d’affaires dans le secteur des crevettes pour le moment. »

Les pêcheurs de crevettes qui travaillaient pour lui acceptent désormais des emplois dans la construction, a déclaré Erickson.

Erickson vend des crevettes de toute taille et de toute quantité à ceux qui le souhaitent sur son marché de Main Street sur l’île de San Carlos, du lundi au samedi. « Tout le monde devrait manger des crevettes en ce moment » il a dit. « La crevette rose est la meilleure crevette du monde. »

Erickson est optimiste quant à Fort Myers Beach. Il a emmené ses bateaux pour leur pèlerinage annuel au Texas en 2017 et a traversé l’ouragan Harvey, l’un des ouragans les plus coûteux de l’histoire américaine.

« Ils ont reconstruit. Ça a l’air génial maintenant. Il leur a fallu cinq ou six ans pour s’en remettre. Ce sera mieux (ici) finalement.

Au cours de l’été, le Lani Kai Island Resort a rouvert sa plage avec des meubles disponibles à la location, la location de véhicules récréatifs nautiques et l’un de ses bars. Les travaux de réparation de l’hôtel se poursuivent après l’ouragan Ian.

« Notre reconstruction avance bien, elle est lente mais heureusement régulière, et notre famille a travaillé si dur pour jongler avec tant de projets afin que nous puissions ouvrir ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, dès que nous le pouvons », » a déclaré Melissa Schneider, directrice du marketing de Lani Kai Island Resort. «Notre réalisation la plus récente consistait à installer les portes et fenêtres à impact le long de nos magasins et devantures de magasins au rez-de-chaussée.»

Beach Bar 1, connu sous le nom de « M. C’s Bar, » a ouvert. Ce fut le premier bar ouvert par Bob Conidaris, propriétaire du Lani Kai Island Resort, en 1978.

« Nous bouclons la boucle depuis l’époque où il a construit pour la première fois cette icône légendaire en bord de mer, il y a 45 ans », » dit Schneider. « Nous continuons tous à traverser cette dévastation pour tenter de ramener l’île à une sorte de normalité. » » dit Schneider.

À Salty Sam’s Marina, le directeur marketing Ryan VanDenabeele a déclaré que la marina s’était remise des dommages causés à ses quais.

« La dernière pièce du puzzle, ce sont les quais. Nous espérons avoir les quais à l’automne. » a déclaré VanDenabeele. Le Parrot Key Caribbean Grill de la marina a rouvert ses portes sur la rue Main avec un nouveau menu de petit-déjeuner le dimanche.

Les propriétaires envisagent des plans pour l’Original Shrimp Dock Bar and Grill. «Nous essayons d’améliorer ce que c’était autrefois» » a déclaré VanDenabeele. La croisière pirate de la marina a subi des travaux de maintenance en août et devrait revenir à l’automne. La marina a repris ses visites quotidiennes des dauphins, ses croisières au coucher du soleil et sa location de bateaux.

« Toutes les équipes de nettoyage ont fait un travail fantastique en nettoyant les canaux et les mangroves » il a dit.

Bonita Bill’s

Le Bonita Bill’s Waterfront Café et le Tiki Bar ont pris tous les coups que l’ouragan Ian a dû donner et sont toujours debout malgré deux bateaux qui se sont écrasés sur ses quais qui y sont toujours hébergés.

Le fondateur Bill Semmer, qui a dirigé l’entreprise pendant plus de 30 ans, est décédé en janvier d’un mélanome. Désormais dirigé par Katie Reynolds, la fille de Semmer, l’atmosphère accueillante et décontractée persiste avec le même menu abordable pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les affaires ont connu des hauts et des bas, reflétant les changements survenus sur l’île.

« Ça a été des montagnes russes » » dit Reynolds.

Depuis la réouverture en mars, a déclaré Reynolds « Nous avons passé trois bonnes premières semaines. Nous avons rattrapé une partie de la saison. Dieu merci, nous avons ouvert. Nous avions besoin de ces trois semaines. Cela a été lent en été à cause de la chaleur et des travaux.

La survie de Bonita Bill’s témoigne de sa construction par Semmer au début des années 1990. La plupart du bar et du café sont encore entièrement intacts, même si le bar tiki a besoin de travaux. Dans une interview avant sa mort, Semmer a déclaré « il n’y avait pas d’étage, rien » lorsqu’il a acheté ce qui était alors connu sous le nom de Bonita Fish Company et Fish House. Les travailleurs ont rénové et modernisé la salle de réception pour permettre de multiples utilisations médiatiques et technologiques pour les réunions et les fêtes.

« Nous pourrions le louer pour un studio de yoga. » » dit Reynolds.

Elle a également travaillé avec l’État pour tenter de faire retirer les bateaux de sa propriété. Bonita Bill’s loue ses quais à l’État via un bail de terrain submergé.

« On espère une bonne rentrée en octobre, on croise les doigts » dit-elle. «Nous gardons de grands espoirs.»

Deux Titans

L’un des restaurants les plus anciens de Fort Myers Beach, Dixie Fish Co., a rouvert ses portes en février près de Fisherman’s Wharf sous un accueil enthousiaste. Le restaurant, qui remonte aux années 1930, a subi des dégâts minimes suite à l’ouragan Ian par rapport au Rum Bar & Grille de son voisin Doc Ford, qui a rouvert ses portes en juillet.

Les deux restaurants ont de nombreux adeptes. Ils partagent également une propriété commune au sein de la famille Harrity.

L’associé propriétaire Joe Harrity a déclaré que Doc Ford’s avait subi le plus de travaux, notamment le remplacement des bartops du premier et du deuxième étage, de nouvelles tables, une nouvelle cabane tiki, une nouvelle terrasse, des chaises et un nouveau toit.

Les propriétaires de la propriété, qui exploitent la Gulf Star Marina voisine, ont remplacé le pont du premier étage ainsi que les quais.

« Le rez-de-chaussée a été complètement détruit » » dit Harrity. « Nous avons essayé de sauver tout ce que nous pouvions. »

La vue populaire sur le front de mer du restaurant a été accentuée par de nouvelles portes coulissantes à l’étage donnant sur la baie.

«Cela nous a coûté très cher» » dit Harrity. Harrity a dit que l’assurance ne couvrait rien. Le restaurant a perdu des mois d’activité.

Harrity a déclaré que certains membres de leur personnel travaillaient dans leur site partenaire à Sanibel. Environ 75 % du personnel de la plage de Fort Myers a repris son travail.

Une bonne partie de l’équipe de cuisine a pu rester occupée au restaurant et contribuer à la reconstruction des installations.

Harrity a dit qu’il pensait que Fort Myers Beach était « ça progresse plutôt bien. Margaritaville arrive. Il y a eu quelques gros achats de terrains.

Récompensé par plusieurs prix Fort Myers Beach Observer Best of the Beach au fil des ans, le restaurant a remporté “Meilleurs plats de tous les jours” aux prix Tripadvisor Best of the Best 2021.