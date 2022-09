Ouragan Ian : ses effets sur les snowbirds

Alors que l’ouragan Ian déchire la Floride, l’immense destruction est également ressentie par les propriétaires canadiens.

La Floride est une résidence secondaire pour des centaines de milliers de snowbirds qui se préparaient à s’envoler vers le sud pour l’hiver, comme Alison Collins et son mari Greg, qui ont acheté une résidence secondaire à Fort Myers en avril dernier.

“Nous venons d’apprendre il y a environ une heure que certains des clignotants sur le côté de notre maison ont été arrachés”, a-t-elle déclaré à CTV National News. “Avec environ 90 degrés (32 C), il devient chaque jour de plus en plus préoccupant que nous n’ayons pas d’électricité en raison du risque de moisissure.”

Windsor, Ont. Le résident Joe Di Ponio, qui possède également une résidence secondaire à Bonite Spring, en Floride, dit qu’il a été difficile d’atteindre ses amis et voisins du sud alors que Ian déchirait sa communauté.

“Je veux dire que c’est extrêmement terrifiant pour les gens qui sont là, pour les gens qui ont décidé de rester et de ne pas évacuer. Ils ont dit que le bruit était assourdissant. Le tremblement des bâtiments était effrayant”, a-t-il déclaré à CTV News.

Pour ceux qui ont survécu à la tempête, l’attente peut être longue avant de pouvoir réserver un vol de retour. C’est une situation dans laquelle Andrew Berry-Ashpole et sa famille se retrouvent, coincés dans un hôtel d’Orlando lors de leur premier voyage en plus de deux ans.

“Tout le monde n’a emballé qu’un certain nombre de vêtements et de médicaments lors de ce voyage. Et nous manquons de tout cela”, a-t-il déclaré à CTV National News. “Nous allons juste essayer de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation.”

La Floride est une destination populaire pour les Canadiens. Chaque année, environ 3,5 millions de personnes se rendent dans le Sunshine State, tandis qu’environ 500 000 soi-disant snowbirds s’installent dans l’État pour un mois ou plus.

Alors que la plupart ne se dirigent vers le sud qu’en novembre, la haute saison des snowbirds, l’Association canadienne des snowbirds encourage les propriétaires à vérifier leur couverture d’assurance entre-temps.

“Vous avez besoin d’une assurance habitation. Vous avez besoin d’une assurance contre les inondations et vous auriez également besoin d’une assurance contre les tempêtes de vent ou les ouragans. Si vous n’en avez pas dans une tempête comme l’ouragan Ian, vous courez le risque de ne pas pouvoir le réclamer et d’avoir à payer de leur poche tous les dommages”, a déclaré Evan Rachkovsky, directeur de la recherche et des communications de l’association, à CTV National News.

En attendant, l’Association canadienne des snowbirds met en garde contre une visite en Floride avant que les autorités locales ne disent que c’est sûr. Le gouvernement canadien a également émis un avis aux voyageurs, exhortant les Canadiens à éviter tout voyage vers la côte sud-est des États-Unis, de Flagler Beach, en Floride, à Surf City, en Caroline du Nord.