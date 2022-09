Ouragan Ian : qu’est-ce qui est fermé en Floride ?

Avec l’ouragan de catégorie 4 Ian qui se dirige vers la Floride mercredi matin, les habitants de l’État surveillent anxieusement et se préparent à l’impact. Cela inclut les exploitants des parcs à thème populaires de l’État.

Voici un état des lieux de la situation à 10 h 30 HE mercredi avec divers grands parcs à thème, ainsi que d’autres sites d’intérêt pour les touristes :

JARDINS BUSCH (TAMPA)

La région vulnérable de Tampa Bay était en alerte maximale.

En conséquence, Busch Gardens Tampa Bay a annoncé qu’il serait fermé mardi, mercredi et jeudi.

“En raison de la trajectoire prévue de l’ouragan Ian, Busch Gardens Tampa Bay a promulgué sa politique de tempête nommée… Des précautions sont en place suite au plan complet de préparation aux conditions météorologiques du parc pour assurer la sécurité de nos animaux et de nos ambassadeurs pendant cette période”, a déclaré le parc annoncé sur son site internet.

“Tous les billets d’entrée ont été prolongés jusqu’au 31 décembre”, a indiqué le parc. De plus, “les billets d’invité des membres Pass annuels avec une date d’expiration du 30 septembre seront prolongés jusqu’au 16 octobre”.

DISCOVERY COVE (ORLANDO)

Le complexe de jour tout compris avec des rencontres avec des animaux et des milieux aquatiques tropicaux ferme également le mercredi et le jeudi.

Les parcs ont déclaré qu’ils “reprogrammeront ou rembourseront les réservations réservées en ligne ou depuis le centre d’appels. Nous n’appliquerons aucun frais d’annulation ou de modification pour ce service”. Vous pouvez appeler le 407-513-4600 pour en savoir plus.

MONDE DE DISNEY (ORLANDO)

Les quatre grands parcs à thème de Walt Disney World, le parc aquatique Typhoon Lagoon et les terrains de golf miniature seront fermés mercredi et jeudi, selon le site Web de Disney.

Disney Springs, une zone de shopping, de restauration et de divertissement, sera également fermée mercredi.

“Nous prévoyons que Disney Springs sera fermé le jeudi 29 septembre et nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que nous continuerons à suivre la tempête”, a déclaré le site Web de Disney.

“Nous surveillons les conditions météorologiques afin de pouvoir prendre des décisions en temps opportun pour la sécurité de nos acteurs et invités, y compris quand il est sûr pour Cast de retourner sur le site pour se préparer à la réouverture”, a déclaré Disney dans un communiqué à CNN mardi.

Disney a déclaré que les personnes séjournant dans ses hôtels de villégiature doivent s’enregistrer avant 15 heures mercredi et qu’aucun enregistrement ne sera accepté jeudi. Les clients doivent arriver au plus tôt à 15 h le vendredi pour l’enregistrement.

“Les clients peuvent reprogrammer leur voyage ou annuler leur séjour avec nous; tous les frais d’annulation habituels seront supprimés”, a déclaré Disney.

UNIVERSAL RESORT (ORLANDO)

Universal Orlando Resort, y compris CityWalk, fermera mercredi et jeudi, a annoncé le parc dans un e-mail à CNN Travel mardi après-midi.

Le parc a déclaré qu’il prévoyait de rouvrir vendredi si les conditions le permettaient.

“Nos hôtels sont actuellement à pleine capacité et resteront opérationnels car ils se concentrent sur la prise en charge de nos clients”, a déclaré Universal.

De plus, l’événement Halloween Horror Nights à Universal Studios Florida sera annulé mercredi et jeudi. Ils prévoient également de rouvrir ce vendredi, si les conditions le permettent. Cliquez ici pour plus d’informations et la FAQ d’Universal.

LEGOLAND (PARIS D’HIVER)

LEGOLAND Florida Resort sera fermé mercredi et jeudi, selon un e-mail envoyé à CNN Travel mardi.

Cette fermeture comprend le parc à thème LEGOLAND Florida, le parc aquatique LEGOLAND et le parc à thème Peppa Pig.

“Pendant cette période, les hôtels du complexe resteront ouverts aux clients ayant des réservations existantes. La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue alors que nous surveillons l’impact de la tempête dans notre région”, a déclaré le complexe.

Les billets du parc du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre seront automatiquement prolongés jusqu’au 31 décembre 2022, a déclaré LEGOLAND.

Les gens peuvent réserver à nouveau des séjours de vacances sans pénalité une fois le centre d’appels du parc rouvert. Si vous avez des questions sur la politique du complexe en matière d’ouragans, cliquez ici.

MONDE DE LA MER (ORLANDO)

SeaWorld Orlando sera fermé mercredi et jeudi.

“Nous prenons toutes les précautions nécessaires – y compris la mise en œuvre de notre plan complet de préparation aux intempéries – pour assurer la sécurité des invités, des employés et des animaux”, a déclaré mardi le porte-parole de SeaWorld, Carl Hensley, à CNN dans un communiqué.

COMPLEXE DES VISITEURS DU CENTRE SPATIAL KENNEDY

Le complexe des visiteurs du centre spatial Kennedy de la NASA sur l’île Merritt sera fermé mercredi et jeudi. La réouverture aura lieu après que l’établissement aura fait l’objet d’une évaluation approfondie de la propriété, selon le site Web du centre.

PARC DES ICÔNES (ORLANDO)

La roue à Icon Park et le carrousel sur la promenade ont fermé mardi, selon le site Web de l’attraction. Les responsables du parc annonceront le calendrier de réouverture sur le site Web.

EXPÉRIENCE CRAYOLA (ORLANDO)

L’attraction populaire pour enfants sera fermée mercredi et jeudi en raison de l’ouragan. Les détails de la réouverture seront affichés sur ce site Web.

BATEAUX DE CROISIÈRE

Les ports de Floride ont des horaires de croisière très actifs. Voici l’état de certaines des routes de ces navires :



Compagnie de croisière norvégienne: La compagnie a annulé sa navigation de 10 jours sur le Norwegian Getaway, qui devait partir jeudi de Port Canaveral.

La compagnie a également changé de port lors de la navigation de 8 jours du Norwegian Sky, qui a quitté Miami dimanche, a déclaré la compagnie de croisière à CNN. Au lieu de ses escales prévues dans les Caraïbes occidentales, le navire fera désormais escale dans les Caraïbes orientales.

“La sûreté et la sécurité de nos invités et de notre équipage sont toujours notre priorité numéro un”, a déclaré la compagnie de croisière. Les excursions à terre réservées par l’intermédiaire de la compagnie de croisière dans les ports concernés seront remboursées sur les comptes à bord des passagers.



MSC: La compagnie a changé de cap sur au moins un de ses navires et surveille la possibilité d’en changer d’autres, a déclaré un porte-parole à CNN. Le MSC Seashore, qui devait initialement se trouver dans les Caraïbes occidentales, a été dérouté vers des ports des Caraïbes orientales.

La compagnie de croisière surveille également le MSC Divinia, qui a quitté Port Canaveral pour une navigation de quatre nuits vers Nassau et la réserve marine d’Ocean City dimanche. MSC indique que les deux ports de croisière sont en dehors de la trajectoire prévue par Ian, mais a informé les passagers avant de partir que les conditions pourraient empêcher le navire de revenir jeudi. La compagnie de croisière indique que s’il y a un retard dans leur retour, la croisière sera prolongée sans frais supplémentaires pour les clients.

La compagnie de croisière ne s’attend pas à ce que Ian ait un impact sur le MSC Seashore, qui doit quitter le port de Miami le samedi 1er octobre.



Carnival Cruise Line: La société a annoncé des changements à son horaire dans un e-mail à CNN Travel mardi en fin d’après-midi. Les ports de Tampa Bay et de Jacksonville étant fermés, ces deux traversées à venir ont été annulées :



Paradis du Carnaval : Croisière de quatre jours au départ de Tampa jeudi. Carnival Elation : Croisière de quatre jours au départ de Jacksonville jeudi.

Les clients recevront un remboursement complet et un futur crédit de croisière de 25%, a déclaré Carnival.

Les navires suivants ont modifié leurs horaires et leurs escales pour contourner la tempête et ses effets : Carnival Sunrise, Carnival Paradise, Carnival Elation, Carnival Ecstasy et Carnival Glory.

PARCS NATIONAUX ET D’ÉTAT

Le parc national des Everglades, dans le sud de la Floride, a été fermé mercredi. “Après le passage de la tempête, le personnel évaluera les conditions du parc pour déterminer quand il est sûr de rouvrir”, a indiqué le site Web du parc.

Tous les employés du National Park Service ont été évacués du parc national de Dry Tortugas, à l’extrémité ouest des Florida Keys dans le golfe du Mexique, avant l’approche de l’ouragan Ian, selon la porte-parole du NPS, Allyson Gantt. Aucun employé ne sortira de la tempête.

Mardi après-midi, des dizaines de parcs d’État de Floride étaient fermés, notamment le parc d’État d’Alafia River (comté de Hillsborough), le parc d’État de Bahia Honda (comté de Monroe), le parc d’État de Delnor-Wiggins Pass (comté de Collier), le parc d’État de Don Pedro Island (comté de Charlotte comté) et le parc d’État du lac Manatee (comté de Manatee).

Vérifiez ici pour une liste complète des parcs d’État fermés ainsi que des fermetures de camping et de cabine dans d’autres parcs d’État qui sont actuellement ouverts autrement.

ZOOS



Zoo et jardins botaniques du centre de la Floride: Les responsables ont annoncé que le zoo et les jardins botaniques seront fermés de mercredi à vendredi au moins. “Notre priorité est la sécurité de nos animaux, de notre personnel et de nos clients. Nous suivons nos protocoles et surveillons de près la tempête”, a déclaré le zoo dans un message Twitter sur son compte officiel.



ZooTampa à Lowry Park: L’attraction a fermé ses portes du mardi au jeudi, a-t-elle indiqué sur son site Internet.



Zoo de Brévard: Le zoo de Melbourne sera fermé mercredi et jeudi, avec des plans de réouverture vendredi sauf dommages. “Boo au zoo devrait également démarrer ce week-end”, a déclaré le zoo dans un message Twitter sur son compte vérifié.