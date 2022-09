Ouragan Ian : les Canadiens en Floride se replient

Summer Willett a fait le plein de nourriture, d’eau et d’autres fournitures de base alors qu’elle se préparait à affronter l’ouragan Ian chez sa belle-famille en Floride.

La femme de Cornwall, en Ontario, a récemment voyagé vers le sud pour passer quelques mois avec sa famille à Palm Beach, en Floride, mais sa visite a pris une tournure inattendue lorsque l’ouragan, qui a frappé la côte ouest de la Floride mercredi, s’est déplacé à travers l’État.

Le joueur de 26 ans était sorti mercredi pour se ravitailler en prévision de la tempête majeure.

“Nous achetons de l’eau et de la nourriture en conserve, des lampes de poche et des trucs comme ça”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

“Nous allons faire de notre mieux pour rester à l’intérieur et rester en sécurité … Mais nous ne partons pas pour le moment. Nous allons rester dans la maison jusqu’à ce que la tempête passe.”

L’énorme tempête de catégorie 4 a frappé mercredi la côte sud-ouest de la Floride avec des vents violents et de la pluie après s’être transformée en une tempête qui pourrait pousser de 3,6 à 5,5 mètres d’eau sur plus de 400 kilomètres de la côte ouest de la Floride.

Des tornades isolées ont déclenché la tempête bien avant qu’elle ne touche terre. Une tornade a endommagé de petits avions et un hangar à l’aéroport de North Perry, à l’ouest d’Hollywood, le long de la côte atlantique.

Willett a déclaré qu’elle et sa famille avaient déjà vu du mauvais temps.

“Nous avons du vent, de la pluie, des orages, des tornades”, a-t-elle déclaré. “Les lumières ont clignoté. Nous n’avons pas encore perdu de courant.”

Willett a déclaré qu’elle était dans la voiture avec sa femme mardi soir lorsqu’ils ont reçu une notification d’urgence pour se mettre à l’abri alors qu’une tornade frappait la région.

“En fait, je tremblais, alors ma femme m’a calmé parce que c’est nouveau pour moi et je ne suis évidemment pas à l’aise. Je paniquais”, a-t-elle déclaré. “C’est très effrayant. Honnêtement, c’est écrasant.”

Evan Rachkovsky, directeur de la recherche et des communications de l’Association canadienne des snowbirds, a déclaré que la grande majorité des snowbirds canadiens n’ont pas encore déménagé en Floride pour l’hiver.

“Généralement, ils quittent le Canada et se rendent en Floride en novembre”, a-t-il déclaré lors d’une entrevue. “La plupart de nos membres ne sont pas encore partis.”

Les membres de l’organisation nationale de défense des intérêts à but non lucratif ont surtout demandé quelles étaient les bonnes mesures à prendre au cas où l’ouragan endommagerait leurs propriétés en Floride, a déclaré Rachkovsky.

“Leurs questions tournent plutôt autour de : que dois-je faire s’il y a des dommages à ma propriété ? Comment puis-je l’évaluer ? Dois-je y aller ? Quand dois-je y aller ?” il a dit.

“Le conseil : n’allez visiter votre propriété que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité, lorsque vous avez reçu l’accord des autorités locales là-bas.”

Il a déclaré que les snowbirds devraient tenir un journal détaillé de toutes leurs interactions avec leur fournisseur d’assurance et leur expert indépendant au cas où ils feraient une réclamation d’assurance et devraient documenter toutes les réparations d’urgence nécessaires pour éviter tout dommage ultérieur.

Plus d’un million de foyers et d’entreprises en Floride étaient privés d’électricité mercredi soir. Florida Power and Light a averti ceux qui se trouvaient sur le chemin d’Ian de se préparer pendant des jours sans électricité.



– avec des fichiers de l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 septembre 2022.