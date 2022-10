Ouragan Ian: les autorités lancent un avertissement sévère à la Floride face à une onde de tempête imminente, au vent et à la pluie

Alors que l’ouragan Ian se dirige vers la Floride, le directeur par intérim du Centre national des ouragans des États-Unis lance un appel fort : restez sur place et préparez-vous à des dommages potentiellement graves.

“Il s’est passé beaucoup de choses du jour au lendemain et tôt ce matin et malheureusement rien de tout cela n’est une bonne nouvelle”, a déclaré Jamie Rhome.

“Pratiquement presque tout l’État de Floride est sous un certain type d’avertissement, à l’exception de l’extrême ouest de la mendicité, puis la tempête se déplace lentement, je pense que le mot rampe pourrait être meilleur, à travers la péninsule centrale de la Floride.”

Rhome a commencé son briefing du mercredi après-midi en examinant les régions de Sanibel et Cape Coral au sud-ouest de Fort Myers où un avertissement de vent extrême a été émis.

“Vous devez entrer à l’intérieur de votre maison et commencer à vous préparer à une période de vents soutenus, dommageables et potentiellement dévastateurs”, a-t-il déclaré, exhortant les gens à ne pas essayer d’évacuer à ce stade.

Dans une carte montrant l’onde de tempête projetée, les responsables ont déclaré que la zone située entre Englewood et Bonita Beach ainsi que Charlotte Harbour pourrait connaître une onde de 12 à 18 pieds. Cependant, il a noté que “essentiellement toute la côte ouest (de la Floride)”, le nord-est de la Floride, la côte de la Géorgie et une grande partie de la côte de la Caroline du Sud pourraient voir des ondes de tempête au cours des deux prochains jours.

« Je suis là depuis longtemps, ce sont de gros chiffres. Je n’ai pas vu de gros chiffres comme celui-ci plusieurs fois dans ma carrière… Juste un événement très dévastateur qui commence à se dérouler », a déclaré Rhome.

Rhome a déclaré que Tampa et l’I-4 ont commencé à être frappés par des bandes de pluie vers 12 h HNE alors que l’ouragan de catégorie 4 se déplaçait vers le nord-est du golfe du Mexique. L’œil de l’ouragan Ian a touché terre près de Cayo Costa juste après 15 heures.

«Vous pouvez voir que Ian traverse l’État, coupe essentiellement l’État. Une large bande de vents destructeurs, d’arbres abattus, de lignes électriques abattues, de pannes de courant et de routes qui ne seront pas praticables pendant longtemps », a-t-il déclaré.

“Si vous êtes à l’intérieur des terres autour de Tampa, I-4, Orlando, rendez-vous là où vous allez et prévoyez d’y rester plusieurs jours.”

Rhome a montré des projections qui prévoient qu’une plus petite poche au nord et au nord-ouest d’Orlando recevra plus de 15 pouces de pluie tandis que des endroits comme Orlando, Jacksonville et Tampa Bay pourraient recevoir 10 à 15 pouces de pluie.

Il a déclaré que bien que l’accent soit mis sur les vents et les ondes de tempête, le risque élevé d’inondation soudaine pourrait mettre la vie en danger.

“Nous perdons tellement de gens après une tempête parce qu’ils sortent et errent, ils roulent sur des routes inondées, les lignes électriques peuvent être en panne”, a déclaré Rhome.

L’ouragan devrait traverser la Floride d’ici la fin de jeudi avant de tourner au nord et au nord-ouest au-dessus de l’océan Atlantique vers la Géorgie et la Caroline du Sud vendredi. Il a dit qu’il pourrait y avoir des impacts de pluie et d’ondes de tempête potentiellement mortels sur des endroits comme Savannah et Charleston.

“Pour ceux d’entre vous en dehors de la zone touchée, veuillez penser aux personnes de cette zone touchée et soyez prêts à leur apporter votre soutien, à leur apporter de l’aide dans les prochains jours”, a déclaré Rhome.