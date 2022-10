Ouragan Ian : Inondations de rivières dans les villes de l’intérieur de la Floride

NORTH PORT, Floride –

Alors que l’ouragan Ian ravageait les villes côtières du sud-ouest de la Floride, les habitants de cette banlieue tranquille pensaient qu’ils seraient en sécurité, n’ayant pas de plage et vivant à l’extérieur des zones sous ordre d’évacuation. Mais ensuite, l’eau a continué à couler.

Depuis le passage d’Ian, les niveaux d’eau ont considérablement augmenté, transformant les routes en canaux, atteignant les boîtes aux lettres, inondant les VUS et les camions, bloquant l’accès principal à une autoroute et laissant les familles piégées dans leurs maisons gorgées d’eau. Aujourd’hui, au fil des jours, les habitants de North Port, dans la banlieue de Sarasota, commencent à manquer de nourriture et d’eau.

“L’eau ne cesse de monter. Qui sait quand elle va s’arrêter”, a déclaré Samuel Almanzar, 42 ans. Il a été secouru vendredi par des équipages avec son père, sa femme et ses deux enfants de 11 et 6 ans.

Alors que les efforts de sauvetage se terminaient vendredi, les autorités locales ont recommandé aux personnes dont les quartiers sont inondés d’évacuer. Ils ont déclaré que les eaux dans certaines régions continueront de monter au cours des deux prochains jours.

Les inondations à North Port montrent que l’impact de Ian ne s’est pas limité aux plages et aux villes touristiques. Les fortes pluies de la tempête ont fini par s’écouler dans les villes de banlieue et de l’intérieur des terres qui ne faisaient pas partie des avertissements d’ouragan.

Ce sont les crues des rivières qui le font à cause du déluge de l’ouragan, qui continue de faire des ravages longtemps après le passage des vents. Et cela conduit à des efforts de sauvetage pas si différents de ceux sur les côtes.

Des inondations ont été signalées dans tout le centre de l’État : autour d’Orlando et de ses parcs à thème, au sud de Kissimmee, à l’est de Daytona Beach, dans le pays du bétail d’Arcadia. Les gens près des rivières ont été profondément touchés.

Près de North Port, le Florida Department of Transportation a fermé un tronçon de l’Interstate 75 dans les deux sens vendredi soir en raison de l’inondation de la rivière Myakka.

Des dizaines de gardes nationaux sont arrivés plus tôt vendredi à North Port – à environ 140 kilomètres au sud de Tampa – pour accélérer les efforts lancés mercredi par les pompiers d’autres États et comtés. Et les responsables municipaux s’efforçaient d’ouvrir un centre d’évacuation dans un lycée.

Une mère de deux enfants a pleuré au téléphone, essayant de se connecter avec ses parents afin qu’ils puissent les récupérer après être sortis de son quartier inondé. Une femme a montré une carte aux sauveteurs pour atteindre les familles avec enfants de la région après avoir appris que l’eau avait commencé à monter à l’intérieur de leurs maisons. Un homme a pataugé dans des eaux jusqu’à la taille avec sa fille de 8 ans, essayant de s’aventurer pour s’approvisionner.

Megan Blevins, qui travaille dans un restaurant à proximité de Venise, essayait d’aider les familles de ses collègues à sortir, mais a déclaré que certaines n’étaient pas accessibles en raison de l’effondrement de structures et de certaines rues sans accès.

“Nous ne pouvons pas amener les gens. Nous ne pouvons pas amener les gens vers eux. Il y a des personnes âgées que nous essayons d’atteindre parce qu’elles ne peuvent pas bouger”, a-t-elle déclaré.

Aimee Bowden, 47 ans, a déclaré qu’un arbre était tombé sur sa maison, ouvrant un trou dans sa cuisine et sa salle à manger et laissant couler de l’eau. Les pompiers allant et venant chercher des familles avec enfants l’ont évacuée, avec son mari et 13 ans- fils aîné dans un canot de sauvetage.

“J’étais terrifié. Vous avez toute votre vie déracinée”, a déclaré Bowden. “Vous essayez de continuer à penser à ce que vous devez faire.”

Juste à l’ouest de North Port, le service météorologique national prévoyait que la rivière Myakka atteindrait un niveau d’inondation record vendredi à 12,55 pieds (3,8 mètres), puis culminerait un peu plus haut avant de reculer.

La rivière de la Paix à proximité devait atteindre une marque encore plus élevée : près de 24 pieds (7,3 mètres), soit environ le double du record précédent. Il traverse principalement des zones rurales, en particulier la ville bovine d’Arcadia, qui abrite un rodéo de Floride bien connu.

Il y avait beaucoup d’inquiétude vendredi au sujet de la montée constante du fleuve.

“L’imprévisibilité de la rivière est réelle et les gens sont en réel danger”, a déclaré le chef des pompiers du comté de DeSoto, Chad Jorgensen, dans un message du comté. “Si vous êtes dans ces zones, vous devez sortir maintenant.”

Après avoir traversé la Floride, Ian a traversé l’océan Atlantique où il est revenu vendredi en Caroline du Sud. Plus de deux douzaines de morts ont été imputées à la tempête.

Elvis Padron, 40 ans, un ouvrier du bâtiment qui demande maintenant l’asile politique, a fui le Venezuela avec sa femme et sa fille de 8 ans et a traversé la frontière américano-mexicaine en février, pour faire face à davantage de difficultés.

“Ma femme refuse de partir. Elle veut rester”, a déclaré Padron, qui a pataugé dans les eaux pour trouver plus de fournitures et a tenté de convaincre sa femme au téléphone qu’ils devaient partir. “J’ai l’impression qu’il ne nous reste plus beaucoup de temps.”