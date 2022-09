Ouragan Ian : impact du changement climatique

Le changement climatique a ajouté au moins 10% de pluie en plus à l’ouragan Ian, selon une étude préparée immédiatement après la tempête.

La recherche de jeudi, qui n’est pas évaluée par des pairs, a comparé les taux de précipitations maximales pendant la véritable tempête à environ 20 scénarios informatiques différents d’un modèle présentant les caractéristiques de l’ouragan Ian frappant le Sunshine State dans un monde sans changement climatique causé par l’homme.

“La vraie tempête était 10% plus humide que la tempête qui aurait pu l’être”, a déclaré Michael Wehner, climatologue au Lawrence Berkeley National Lab, co-auteur de l’étude.

Les prévisionnistes ont prédit qu’Ian aura laissé tomber jusqu’à 61 centimètres de pluie dans certaines parties de la Floride au moment où elle s’arrêtera.

Wehner et Kevin Reed, un scientifique de l’atmosphère à l’Université de Stony Brook, ont publié une étude dans Nature Communications plus tôt cette année sur les ouragans de 2020 et ont découvert que pendant leurs périodes de trois heures les plus pluvieuses, ils étaient plus de 10% plus humides que dans un monde sans gaz à effet de serre piégeant la chaleur. Wehner et Reed ont appliqué la même technique d’attribution scientifiquement acceptée à l’ouragan Ian.

Selon une règle physique de longue date, pour chaque degré de chaleur supplémentaire Celsius (1,8 degré Fahrenheit), l’air dans l’atmosphère peut contenir 7 % d’eau en plus. Cette semaine, le golfe du Mexique était de 0,8 degrés plus chaud que la normale, ce qui aurait dû signifier environ 5 % de pluie en plus. La réalité s’est avérée encore pire. L’étude éclair a révélé que l’ouragan avait fait chuter le double, soit 10 % de pluie en plus.

Dix pour cent peuvent ne pas sembler beaucoup, mais 10 % de 20 pouces (50 centimètres) correspondent à deux pouces (cinq centimètres), ce qui représente beaucoup de pluie, surtout en plus des 20 pouces qui sont déjà tombés, a déclaré Reed.

D’autres études ont observé les mêmes mécanismes de rétroaction de tempêtes plus fortes par temps chaud, a déclaré Gabriel Vecchi, scientifique de l’atmosphère à l’Université de Princeton, qui ne faisait pas partie de l’étude.

Le chercheur sur les ouragans du MIT, Kerry Emanuel, a déclaré qu’en général, un monde plus chaud rend les tempêtes plus pluvieuses. Mais il a dit qu’il était mal à l’aise de tirer des conclusions sur des tempêtes individuelles.

“Cette activité au-dessus de très très fortes pluies est quelque chose que nous nous attendions à voir à cause du changement climatique”, a-t-il déclaré. “Nous verrons plus de tempêtes comme Ian.”

Vecchi de Princeton a déclaré dans un e-mail que si le monde devait se remettre des catastrophes “nous devons planifier des tempêtes plus humides à l’avenir, car le réchauffement climatique ne va pas disparaître”.