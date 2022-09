Ouragan Ian : Cuba sans électricité

LA HAVANE –

L’ouragan Ian a coupé l’électricité dans tout Cuba et a dévasté certaines des plantations de tabac les plus importantes du pays lorsqu’il a percuté la pointe ouest de l’île en tant qu’ouragan majeur mardi.

L’Union électrique de Cuba a déclaré dans un communiqué que des travaux étaient en cours pour rétablir progressivement le service aux 11 millions d’habitants du pays pendant la nuit. L’électricité a d’abord été coupée à environ 1 million de personnes dans les provinces occidentales de Cuba, mais plus tard, tout le réseau s’est effondré.

Ian a frappé un Cuba aux prises avec une crise économique et qui a dû faire face à de fréquentes coupures de courant ces derniers mois. Il a touché terre en tant que tempête de catégorie 3 à l’extrémité ouest de l’île, dévastant la province de Pinar del Rio, où est cultivée une grande partie du tabac utilisé pour les cigares emblématiques de Cuba.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées et d’autres ont fui la région avant l’arrivée d’Ian, ce qui a provoqué des inondations, endommagé des maisons et renversé des arbres. Les autorités évaluaient toujours les dégâts, bien qu’aucune victime n’ait été signalée mardi soir.

Les vents de Ian ont endommagé l’une des plus importantes fermes de tabac de Cuba à La Robaina.

“C’était apocalyptique, une vraie catastrophe”, a déclaré Hirochi Robaina, propriétaire de la ferme qui porte son nom et que son grand-père a fait connaître à l’international.

Robaina, également propriétaire du producteur de cigares Finca Robaina, a publié sur les réseaux sociaux des photos de toits de bois et de chaume brisés au sol, de serres en décombres et de wagons renversés.

Les médias d’État ont déclaré que le président cubain Miguel Diaz-Canel s’était rendu dans la région touchée.

L’Institut météorologique de Cuba a déclaré que la ville de Pinar del Rio était au pire de l’ouragan pendant une heure et demie.

“Être dans l’ouragan a été terrible pour moi, mais nous sommes ici en vie”, a déclaré Yusimi Palacios, un habitant de Pinar del Rio, qui a demandé aux autorités un toit et un matelas.

Les autorités avaient installé 55 abris, évacué 50 000 personnes et pris des mesures pour protéger les cultures, en particulier le tabac.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Cuba avait subi “des impacts importants du vent et des ondes de tempête” lorsque l’ouragan a frappé avec des vents soutenus de 205 km/h.

Ian devait devenir encore plus fort au-dessus du chaud golfe du Mexique, atteignant des vents de 209 km/h à l’approche de la côte sud-ouest de la Floride, où 2,5 millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer.

Alors que le centre de la tempête se déplaçait dans le Golfe, des scènes de destruction ont émergé à Cuba. Les autorités évaluaient encore les dégâts dans sa ceinture de tabac de renommée mondiale.

La station gouvernementale locale TelePinar a signalé de lourds dégâts à l’hôpital principal de la ville de Pinar del Rio, tweetant des photos de plafonds effondrés et d’arbres abattus. Aucun décès n’a été signalé.

“J’ai passé l’ouragan à la maison avec mon mari et le chien. Le toit en maçonnerie et en zinc de la maison venait d’être installé. Mais la tempête l’a arraché”, raconte Mercedes Valdes, qui habite le long de l’autoroute reliant Pinar del Rio à San Juan et Martínez. “Nous n’avons pas pu sauver nos affaires … nous nous sommes juste enfuis.”