Ouragan Ian : AT&T, Verizon et T-Mobile offrent un service sans fil gratuit aux clients concernés

Alors que l’ouragan Ian s’abat sur la Floride, les principaux opérateurs de téléphonie mobile annoncent des plans pour garantir que leurs clients conservent le service pendant la crise.

AT&T renonce aux changements de dépassement de conversation, de texte et de données pour les clients prépayés et facturés touchés par la tempête. Le programme couvre les clients de plus de 800 codes postaux de Floride jusqu’au 28 octobre. Les clients peuvent toujours recevoir des alertes, a déclaré AT&T dans un communiqué mercredi, mais les comptes refléteront les crédits et/ou les frais annulés.

“Notre priorité est de garder nos clients connectés, et nous savons que ce besoin est encore plus grand avant, pendant et après toute tempête majeure”, a déclaré AT&T dans un communiqué. “Bien que nous ayons travaillé dur pour préparer notre réseau avant l’ouragan, nous voulons que nos clients sachent que nous les soutiendrons également s’ils subissent des impacts de la tempête.”

Lire la suite: L’ouragan Ian approche de la Floride : comment préparer un sac d’évacuation d’urgence

Les clients résidentiels et les petites entreprises de Verizon dans les zones susceptibles d’être touchées par Ian recevront des appels, des SMS et des données illimités jusqu’au 4 octobre. dit le transporteur. Les comptes prépayés et postpayés avec des adresses de facturation à Charlotte, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas, Polk et Sarasota sont automatiquement inclus. Les clients peuvent également vérifier leur éligibilité en vérifiant leur code postal sur un site spécial secours.

L’équipe de réponse aux crises de Verizon fournira également un support de communication gratuit aux agences de sécurité publique répondant à l’ouragan, en mettant en place des sites cellulaires portables, des points d’accès Wi-Fi, des bornes de recharge gratuites et d’autres services.

“L’ouragan Ian a déjà perturbé la vie de millions de Floridiens”, a déclaré Shawn Alexander, vice-président des consommateurs de Verizon, dans un communiqué. “Nous espérons que cette offre donnera à nos clients une préoccupation de moins afin qu’ils puissent se concentrer sur leur sécurité.”

T Mobile, le troisième plus grand transporteur du payspropose également des appels, des SMS et des données illimités jusqu’au 3 octobre pour les personnes susceptibles d’être touchées par l’ouragan.

Les équipes de réseau et d’ingénierie de l’entreprise surveillent l’impact de l’ouragan et préparent des générateurs portables et des solutions de réseau temporaires telles que Cellules sur roues et les cellules sur les camions légers. Des centres de commandement mobiles, des remorques Wi-Fi et d’autres équipements de soutien seront également déployés dans des abris d’urgence lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité.

UN Ouragan de catégorie 4, Ian a percuté Cuba mardi et devrait toucher terre mercredi. Gouverneur de Floride Ron De Santis a mis en garde les habitants se préparer à une catastrophe naturelle « catastrophique ».

“Vous allez avoir des millions de personnes sans électricité dans cet État dans les prochaines 48 heures – cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré. dit aux journalistes Mercredi matin. “Ce sera l’une de ces tempêtes historiques, et cela va vraiment façonner les communautés du sud-ouest de la Floride et avoir un impact profond sur notre État.”

Avec des vents cadencés à 155 milles à l’heure, Ian “frappe à la porte” d’être une tempête de catégorie 5, a ajouté DeSantis. Plus de 2 millions de Floridiens sont déjà sous ordre d’évacuation.

Lire la suite: Découvrez l’intérieur de l’œil de l’ouragan Ian dans une vidéo d’avion dramatique