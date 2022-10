Ouragan Ian: 77 morts et de nombreux disparus après l’une des tempêtes les plus fortes et les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis | Nouvelles américaines

Au moins 77 personnes ont été confirmées mortes après que l’ouragan Ian a frappé les États-Unis – les sauveteurs cherchant désespérément des survivants parmi les ruines des maisons inondées.

Les restes de l’un des ouragans les plus puissants et les plus coûteux de l’histoire américaine se dirigent maintenant vers le nord, les autorités de Floride et de Caroline du Sud évaluant les dégâts.

Ian a été comparé à une “bombe A” et environ 10 000 personnes sont toujours portées disparues, bien que les autorités pensent que beaucoup se trouvent probablement dans des abris ou sans électricité.

Selon la Croix-Rouge américaine, plus de 1 300 travailleurs en cas de catastrophe soutiennent les efforts de secours dans cinq États.

Parmi les personnes tuées, 73 étaient en Floride – principalement par noyade. Mais la tempête a également eu des répercussions et un couple de personnes âgées a perdu la vie après que les machines à oxygène ont cessé de fonctionner en raison d’une panne de courant.

Quatre autres décès liés aux intempéries ont été signalés en Caroline du Nord – dont deux décédés dans un accident de la route pendant la tempête.

Les vents et les vagues côtières de l’ouragan Ian ont terrorisé des millions de personnes pendant la majeure partie de la semaine – et bien qu’il ait maintenant été légèrement rétrogradé en cyclone, les responsables ont averti que la tempête était toujours dangereuse.

Des conditions « traîtres » sont toujours prévues tout au long de ce week-end pour de vastes étendues de la côte est – y compris New York, New Jersey et Washington DC.

Image:

Comté de Lee, Floride



De retour en Floride, un effort de nettoyage massif est en cours et les derniers chiffres suggèrent que plus de 1,1 million d’habitants sont toujours sans électricité ni WiFi.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré le directeur général de SpaceX Elon Musk avait accepté de fournir le service Internet par satellite Starlink de la société à tous ceux qui n’avaient pas de connexion et essayaient d’obtenir de l’aide ou de retrouver leurs proches.

Les célébrités commencent également à faire des dons à un fonds de secours en cas de catastrophe.

La star du football américain Tom Brady, qui joue maintenant pour les Buccaneers de Tampa Bay, basés en Floride, a tweeté qu’il contribuerait au Florida Disaster Fund et a exhorté les autres joueurs de la NFL à faire de même.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer”

Anthony Rivera, 25 ans, a décrit avoir grimpé par la fenêtre de son appartement au rez-de-chaussée de Fort Myers pendant la tempête pour transporter sa grand-mère et sa petite amie au premier étage.

Alors qu’ils se dépêchaient d’échapper à la montée des eaux, l’onde de tempête avait emporté un bateau juste à côté de son appartement.

“C’est la chose la plus effrayante au monde parce que je ne peux arrêter aucun bateau”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas Superman.”

D’autres résidents désemparés ont pataugé dans l’eau jusqu’aux genoux, récupérant ce qu’ils pouvaient de leurs maisons inondées et les chargeant sur des radeaux et des canoës.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer. Je ne sais pas quoi faire d’autre”, a déclaré Stevie Scuderi après avoir traversé sa maison en grande partie détruite de Fort Myers.

0:36

Pier en Caroline du Sud emporté par l’ouragan



Lire la suite:

Des images dramatiques avant et après montrent l’ampleur de la destruction

Vendredi, Ian a frappé le front de mer de Georgetown, au nord de la ville historique de Charleston, en Caroline du Sud, avec des vents de 85 mph.

La tempête a emporté des parties de quatre jetées le long de la côte, dont deux reliées à la ville touristique populaire de Myrtle Beach. Samedi, plus de 63 000 foyers et entreprises de l’État étaient toujours sans électricité.

Président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État, qui a autorisé l’Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe dans l’ensemble de ses 100 comtés ainsi que pour la bande orientale des Indiens Cherokee – une tribu indienne reconnue par le gouvernement fédéral basée dans l’ouest de la Caroline du Nord.

Image:

A Cuba, il y a eu des manifestations dans les rues après cinq jours de black-out



Pendant ce temps, à Cuba, des habitants sont descendus dans les rues de la capitale La Havane pour protester contre coupures de courant en cours depuis son coup direct il y a cinq jours.

Il a maintenant été signalé qu’un nouveau système météorologique se dirigeait vers la côte pacifique nord-ouest du Mexique.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré qu’Orlene avait atteint la force d’un ouragan et se dirigeait vers un atterrissage prévu au début de la semaine prochaine avec des vents de 75 mph.