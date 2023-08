Ouragan Franklin : le Centre canadien de prévision des ouragans publie une mise à jour

Le Centre canadien de prévision des ouragans affirme maintenant que l’ouragan Franklin est peu susceptible d’affecter directement les terres, mais le Canada atlantique peut toujours s’attendre à des conditions humides et à de fortes vagues.

Dans une mise à jour dimanche, le Centre canadien de prévision des ouragans a déclaré que les dernières interprétations du modèle informatique montrent que Franklin se déplacera plus lentement et plus au sud que prévu.

Cela signifie qu’il est peu probable que l’ouragan affecte directement les terres, même si certaines parties du district maritime du sud des Grands Bancs, au large de Terre-Neuve, pourraient être frôlées par certains vents, mais ces chances diminuent.

L’ouragan Franklin dans une image satellite de la National Ocean and Atmospheric Administration. (NOAA) Le Canada atlantique peut s’attendre à des pluies plus fortes de mercredi à vendredi, quel que soit Franklin.

L’ouragan Franklin se dirige vers le nord, ce qui signifie que la houle océanique se déplacera loin au nord de l’ouragan et entraînera de fortes vagues sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, ainsi que sur le sud de Terre-Neuve d’ici mercredi.

L’ouragan ayant la possibilité d’atteindre une intensité de catégorie 4, ces conditions de surf sont beaucoup plus probables.