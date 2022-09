Ouragan Fiona : qu’arrive-t-il aux chevaux sauvages de l’île de Sable?

L’île de Sable en forme de croissant dans l’Atlantique Nord abrite un troupeau de chevaux sauvages et sera probablement également la cible du prochain ouragan Fiona.

La tempête, qualifiée d'”historique” par les météorologues, devrait toucher terre samedi matin, apportant des vents de force ouragan et plus de 100 millimètres de pluie sur une grande partie de la région et de l’est du Québec. Plus de 200 millimètres de pluie devraient tomber, ce qui pourrait entraîner le ravinement de certaines routes.

Dans sa dernière mise à jour, le Centre canadien des ouragans a déclaré que la tempête se déplaçait vers le nord et devrait atteindre les eaux de la Nouvelle-Écosse tard vendredi soir avant de traverser le Cap-Breton tôt samedi.

La réserve de parc national de l’île de Sable en Nouvelle-Écosse est une étroite bande de dunes et de prairies, peuplée de quelque 500 chevaux qui la parcourent depuis le 18e siècle.

Ils sont devenus synonymes de l’image romantique et sauvage de l’île et sont protégés en tant qu’espèces sauvages par Parcs Canada en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Une petite équipe de quatre fonctionnaires est prête à se réfugier sur l’île, et tous les vols prévus pour les touristes ont été annulés. Selon une déclaration de la représentante de Parcs Canada, Jennifer Nicholson, les membres de l’équipe ont activement sécurisé les fournitures et la machinerie pour réduire les dommages potentiels.

Cependant, il y a presque peu de protection naturelle ou d’ombre pour les chevaux sur l’île ; ils ne sont pas originaires du banc de sable et on pense qu’ils ont été introduits par des marins européens au 18ème siècle.

“En ce qui concerne les chevaux, le temps humide, venteux et froid peut poser des défis à la population, ce qui n’est pas rare pour de nombreuses espèces sauvages”, a déclaré Nicholson.

Bien que Nicholson n’ait pas décrit de plans spécifiques pour les efforts de conservation, elle a déclaré que “les chevaux agissent instinctivement et cherchent un abri en groupes sous le vent des dunes pour se protéger”.

« Au cours des deux derniers siècles, les chevaux de l’île de Sable se sont remarquablement bien adaptés à leur environnement », a-t-elle ajouté.

Le nombre de chevaux sur l’île de Sable n’est pas sous la supervision directe ou la gestion active de Parcs Canada, contrairement à d’autres espèces sauvages dans les parcs nationaux. Les lois interdisent à quiconque d’approcher, de blesser ou de déranger les chevaux de l’île de Sable et interdisent à quiconque de les nourrir.

Les régions côtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve devraient connaître des vagues déferlantes, avec des vagues qui devraient atteindre plus de 10 mètres au large de la Nouvelle-Écosse et plus de 12 mètres dans l’est du golfe du Saint-Laurent.

En plus d’importantes ondes de tempête et du potentiel d’inondation dans les zones côtières et continentales, la tempête devrait provoquer des pannes de courant généralisées en raison des arbres et des poteaux électriques abattus par des vents puissants.

« Ceux qui resteront sur place sur l’île de Sable sont bien habitués à affronter les tempêtes sur l’île de Sable. Heureusement, nous avons un générateur sur place et les lignes électriques sont souterraines, ce qui signifie que nous n’avons pas à nous soucier de la panne d’électricité », a déclaré Nicholson.

“Cependant, en raison de fortes pluies, d’une épaisse couverture nuageuse ou du tremblement des antennes paraboliques, une perte de communication pendant une courte période est attendue. Les membres de l’équipe sur l’île ont accès à des téléphones portables par satellite à utiliser en cas d’urgence et lanceront un protocole pour des mises à jour régulières à leurs collègues sur le continent.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Reuters