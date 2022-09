Ouragan Fiona : les graphiques montrent un potentiel destructeur

L’ouragan Fiona se dirige vers le Canada atlantique, laissant probablement derrière lui de fortes pluies, des vents violents, des pannes de courant et des inondations.

CTVNews.ca décrit le potentiel destructeur de Fiona en cinq graphiques, alors que les résidents se préparent à se préparer aux conditions météorologiques extrêmes avant l’arrivée de la tempête.

SUR L’ATLANTIQUE, VERS NS

Cette carte montre la position de l’ouragan Fiona dans l’Atlantique vendredi matin, à l’approche de la Nouvelle-Écosse.

Vendredi en début d’après-midi, Fiona se déplaçait au-dessus de l’océan Atlantique, au nord des Bermudes. La tempête avait frappé l’île avec de fortes pluies et des vents violents en tant que tempête de catégorie 4 avant de s’affaiblir en catégorie 3.

« À midi aujourd’hui, l’ouragan Fiona était situé à environ 900 kilomètres au sud d’Halifax, toujours une tempête très, très puissante avec des vents de 215 kilomètres par heure. Et le mouvement à ce moment précis était de 56 kilomètres par heure vers le nord-est, “, a déclaré Bob Robichaud du Centre canadien des ouragans lors d’un point de presse vendredi. “Il a donc commencé cette augmentation de la vitesse d’avancement que nous attendions ces derniers jours.”

ATTERRIR

Cette carte montre où Fiona pourrait toucher terre samedi matin en tant qu’ouragan de catégorie 3 possible.

Fiona devrait toucher terre dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse sous forme de tempête post-tropicale samedi matin. Depuis vendredi, la tempête est un ouragan de catégorie 3 et les experts disent qu’elle pourrait maintenir cette force au moment où elle touchera terre.

“Si c’est le cas, ce serait la première fois que cela se produirait à travers le Canada atlantique. Il enregistrera également probablement la pression de surface la plus basse au Canada”, a déclaré vendredi Kelsey McEwan, météorologue en chef de CTV’s Your Morning.

Après avoir touché terre en Nouvelle-Écosse, la tempête devrait continuer vers le nord et atteindre le Labrador et la région de la Côte-Nord du Québec d’ici dimanche matin, tout en touchant également la bordure ouest de Terre-Neuve.

PLUIE BATTANTE

Cette carte montre la quantité de pluie que différentes parties du Canada atlantique sont susceptibles de recevoir dans le sillage destructeur de l’ouragan Fiona.

Des seaux de pluie sont prévus pour presque tout le Canada atlantique et certaines parties de l’est du Québec.

Sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à Halifax, où Fiona devrait toucher terre, plus de 250 millimètres de pluie sont attendus.

“Nous prévoyons que de fortes pluies se développeront à nouveau ce soir dans la nuit et se poursuivront jusqu’à samedi matin dans certaines régions”, a déclaré Robichaud.

SOUFFLÉ

Comme le montre cette carte, des vents soufflant jusqu’à 160 km/h sont attendus lorsque Fiona touchera terre sur la côte Est.

Des vents de force ouragan avec des rafales pouvant atteindre 160 km/h sont également attendus. Les vents les plus forts seront probablement ressentis sur l’île du Cap-Breton, l’Île-du-Prince-Édouard, la péninsule gaspésienne et l’ouest de Terre-Neuve, selon les experts. Des vents violents pourraient également couper l’électricité dans la plupart des zones touchées.

“Ces vents pourraient provoquer des chutes d’arbres importantes et entraîner des pannes prolongées de services publics. Des dommages au revêtement du bâtiment et aux matériaux de toiture sont probables, y compris des dommages structurels dans certains cas. Des vents de cette force pourraient briser les fenêtres et arracher de grands panneaux routiers aériens”, Environnement Le Canada a déclaré dans un avertissement.

NE PAS ATTRAPER CES VAGUES

Avant même d’atterrir, Fiona pouvait amener des vagues jusqu’à 15 mètres au large de l’île de Sable.

Au large de la Nouvelle-Écosse, Fiona devrait apporter des vagues massives, avant même qu’elle ne touche terre.

Tôt le matin samedi, les vagues au large de l’île de Sable, à l’est de la Nouvelle-Écosse, devraient atteindre une hauteur maximale de 15 mètres.

“Nous voyons de très grosses vagues qui vont atteindre la côte de la Nouvelle-Écosse dans la nuit qui se propageront vers le nord dans le golfe du Saint-Laurent samedi matin, et continueront pendant la journée samedi alors que la tempête se retire lentement loin », a déclaré Robichaud.

De nombreuses régions côtières du Canada atlantique font également face à des avertissements d’ondes de tempête d’Environnement Canada. Des vagues jusqu’à huit mètres pourraient engloutir les rives et potentiellement causer de graves inondations.