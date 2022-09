Ouragan Fiona : la prochaine tempête nommée Hermine pourrait être un monstre

L’ouragan Fiona est l’ouragan le plus puissant de la saison atlantique, et les modèles de prévision montrent maintenant qu’une tempête en développement pourrait devenir une menace monstrueuse pour la côte américaine du golfe d’ici la semaine prochaine.

Une zone d’activité désorganisée à quelques centaines de kilomètres à l’est de la partie orientale de la mer des Caraïbes deviendra probablement la prochaine tempête tropicale – nommée Hermine – dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, selon le National Hurricane Center .

Ce petit groupe de tempêtes retient l’attention des météorologues car les modèles de prévision américains et européens ont constamment montré qu’ils se transformaient en un système tropical et pénétraient dans le golfe du Mexique – bien que les modèles n’aient pas les meilleurs antécédents en matière de prévision aussi loin. .

“Le fait que presque tous les modèles informatiques développent cela en un ouragan se déplaçant vers l’ouest est absolument préoccupant”, a déclaré le météorologue de CNN Chad Myers.

Il y a 70% de chances qu’il devienne une dépression tropicale dans les 48 prochaines heures, et il y a 90% de chances qu’il se développe dans les cinq prochains jours, selon le centre des ouragans. Donc, le développement est probable – mais où il va est encore un peu à débattre.

“Eh bien, il y a beaucoup d’incertitude en ce moment”, a déclaré Maria Torres, porte-parole du centre des ouragans, à CNN. “Mais oui, c’est quelque chose que nous surveillons et que nous surveillons de près à l’approche du week-end et du début de la semaine prochaine.”

Au cours des prochains jours, la perturbation devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à travers le sud des îles du Vent – ​​à la limite orientale des Caraïbes – puis se déplacer vers le centre de la mer des Caraïbes plus tard dans la semaine, a annoncé mercredi matin le centre des ouragans.

À la fin de la semaine prochaine, les deux modèles montrent la tempête entrant dans le golfe du Mexique.

Le modèle américain montre la tempête comme un ouragan important et peut-être majeur. Il montre qu’il a touché terre dans l’enclave de Floride d’ici le 30 septembre. Le modèle européen le fait frapper la partie sud de la Floride un jour plus tôt, mais sous la forme d’une tempête beaucoup plus petite mais presque aussi intense.

Si le système de tempête pénètre dans le golfe comme le disent les modèles de prévision, les conditions sont mûres pour le développement.

“L’eau est extrêmement chaude et l’atmosphère est très propice à un développement rapide”, a déclaré Myers.

Les conditions dans le golfe du Mexique sont favorables au renforcement du système, et il le fera très rapidement, a déclaré Torres à CNN.

Ce fut un démarrage lent de ce qui devait être une saison des ouragans supérieure à la moyenne. Une seule tempête a touché terre sur un territoire américain, et aucun ouragan n’a touché terre ni menacé les États-Unis contigus.

Maintenant, une semaine après le pic de la saison des ouragans, les tropiques semblent s’être réveillés et les prévisionnistes craignent que les gens aient baissé leur garde.

“Après un démarrage lent, la saison des ouragans dans l’Atlantique s’est rapidement accélérée”, a tweeté Phil Klotzbach, chercheur à la Colorado State University (CSU).

“Les gens ont tendance à baisser leur garde et à penser, oh, oui, nous sommes sortis du bois”, a déclaré Torres. “Mais en réalité, la saison continue. Nous sommes toujours en septembre, il nous reste encore octobre. Tout ce qui se forme au-dessus de l’Atlantique ou des Caraïbes est quelque chose que nous devons surveiller de très près.”

La saison des ouragans dans l’Atlantique se termine le 30 novembre.

Quatre fois par jour, le modèle de prévision américain et le modèle européen crachent une prévision mise à jour. Et après chaque course, les météorologues tweeteront ce qu’ils pensent qu’il va se passer.

Quoi qu’il en soit, si vous vivez dans les Caraïbes, en Floride et dans d’autres États le long de la côte du golfe, faites attention et regardez ce que dit le National Hurricane Center une fois que la tempête est suffisamment forte pour être nommée. La piste qu’il émettra à ce moment-là donnera une indication de plus en plus précise de ce qui est le plus susceptible de se produire.