Ouragan Fiona : Hurricane, veilles de tempête tropicale émises pour le Canada atlantique

Environnement Canada a émis des veilles de tempête tropicale et d’ouragan dans toute la région de l’Atlantique en prévision de l’ouragan Fiona.

L’ouragan devrait toucher terre samedi matin, avec de fortes pluies et du vent attendus sur une grande partie du Canada atlantique.

Environnement Canada avertit que les veilles de tempête tropicale et d’ouragan, qui ont été émises jeudi à midi, pourraient être transformées en avertissements d’ouragan d’ici la soirée.

Le service météorologique indique que la région d’Halifax pourrait éviter les conditions d’ouragan, mais les météorologues auront une meilleure idée de la trajectoire de la tempête ce soir.

Une veille d’ouragan signifie que des conditions d’ouragan sont possibles sur certaines parties de la région dans les 36 heures.

Les conditions sur l’île du Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard devraient être dangereuses samedi, Environnement Canada mettant en garde contre de possibles rafales de vent violentes et dommageables, en plus de très hautes vagues et d’ondes de tempête côtières et de précipitations intenses capables d’inondations locales.

“L’ouragan Fiona devrait fusionner avec un creux et se transformer en un ouragan dangereux post-cyclone tropical samedi”, indique un bulletin météorologique spécial pour l’Î.-P.-É. “La combinaison de Fiona et du creux produira de très fortes pluies à partir de vendredi soir. Des inondations et des routes emportées sont probables dans certaines régions.

Environnement Canada avertit que des tempêtes de nature similaire ont entraîné « des pannes prolongées de services publics et des dommages structurels », les bâtiments en construction étant particulièrement vulnérables.

Le service météorologique encourage les résidents du Canada atlantique à préparer des trousses d’urgence avant la tempête. Ils recommandent de stocker de la nourriture et de l’eau jusqu’à 72 heures, un moyen de recharger les téléphones portables si aucune ligne fixe n’est disponible, et de sécuriser ou de retirer les meubles d’extérieur.

“Les météorologues d’Environnement Canada continueront de surveiller la situation et fourniront plus de détails à l’approche de Fiona”, indique le communiqué.